Diez claves para seguir la jornada 29 de Liga

A diez jornadas del final, el campeonato llega a su último parón con un completo menú que trae partidos decisivos sobre todo en la parte baja de la tabla y en la numerosa pelea por acceder a puestos europeos.

1. Bala de oro en Orriols



Levante (17º, 24 puntos) – Eibar (9ª, 39 puntos). Viernes, 16. 21 horas (Gol TV)

El Levante obtuvo en Getafe el pasado fin de semana un triunfo tan afortunado como importante. Ahora le toca comenzar la jornada con una bala de oro porque si gana al Eibar y se dispara hasta los 27 puntos comprometerá la continuidad en la máxima categoría de Las Palmas, Deportivo y Málaga. Paco López, el técnico granota trata de aligerar la carga emocional del partido para sus jugadores –“nuestro foco está en el trabajo, en como hacerlo y les he felicitado por esta semana”-, pero la importancia del partido es extrema. “Siempre hemos tenido claro que estamos en una Liga de cuatro”, resume López. Así, el Levante supera en cuatro puntos a Las Palmas, en cinco al Deportivo, con los que tiene además encarrilado el golaverage en caso de empate a puntos, y deja ya a once al Málaga. El equipo valenciano probó durante esta semana una variante más ofensiva respecto a la que empleó de inicio en Getafe. Morales caería a una de las bandas para que Pazzini se emplease en la punta del 4-4-2 con Roger. El Eibar ha recuperado a Ramis, que no acabó el partido del sábado pasado contra el Real Madrid y no cuenta por decisión técnica con Riesgo, Jovanovic y Lombán y por lesión con Fran Rico, Orellana y Sergi Enrich.

· Diez de los últimos doce goles del Levante en la Liga han llegado en la segunda mitad de partido.

· El Eibar solo ha perdido uno de sus últimos siete encuentros como visitante en La Liga (tres victorias y tres empates), 2-0 ante el Celta de Vigo el pasado mes de febrero.

2. Urgencias en Riazor

Deportivo (19º, 19 puntos) – Las Palmas (18ª, 20 puntos). Sábado, 17. 13,00 horas (BeIN Sports LaLiga)

No hay espacio para el error tanto para Deportivo como para Las Palmas, que disputan en Riazor un partido pleno de urgencias, tantas que esta semana el alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro, le pidió a los directivos del equipo blanquiazul permiso para visitar a la plantilla en su ciudad deportiva para lanzarles una arenga con luz y taquígrafos. Les habló de sentimiento, del escudo, de la historia y del orgullo y les dejó un último mensaje: “A poco que le déis a la afición va a estar ahí. Lo estamos deseando”. A estas alturas va a tener que ser el Deportivo quien anime a sus animadores, sumidos en la depresión propia de no ganar un partido desde hace más de tres meses. O al menos así se desprende si se atiende a las redes sociales de la Federación de Peñas del club, cuyas últimas cuatro publicaciones de esta semana son para animar al Liceo de hockey sobre patines y alentar a la gente para que acudiese a un partido en el que se jugaba sus esperanzas de ganar el título. No es menos decisivo el partido del equipo de fútbol. Lo sabe Paco Jémez, técnico de Las Palmas, que decidió montar cuartel general en A Coruña desde el jueves. “Me hubiera gustado que este partido se hubiera dado de otra manera, porque el próximo año, uno de los dos no va a estar en primera y el otro es probable que sí”, explica. Sólo el Benevento en la Serie A (61) ha encajado más goles que el Deportivo (59) y Las Palmas (57, igualado con el West Ham) en las cinco grandes ligas de Europa esta temporada.

· El Deportivo acumula 13 partidos seguidos sin ganar en la Liga (4E 9D) y puede igualar su peor racha sin victoria en una misma temporada en la máxima categoría, sufrida entre febrero y mayo de 2015 (14).

· Las Palmas suma doce salidas seguidas sin ganar en la Liga (3E 9D) y se ha quedado sin marcar en diez de ellas.

3. Grave lesión de Coquelin, confianza en Kondogbia

Valencia (4º, 56 puntos) – Alavés (16ª, 31 puntos). Sábado, 17. 16,15 horas (BeIN Sports LaLiga)

Coquelin felicita a Rodrigo en el partido de la jornada pasada contra el Sevilla. CRISTINA QUICLER AFP

Dicen quienes estaban cerca que fue como si se hubiera roto un junco o un trozo de madera. Cayó Francis Coquelin en el último entrenamiento del Valencia y sufre una rotura del tendón de Aquiles. Al menos Marcelino podrá contar ante el Alavés con Kondogbia, que al igual que Gayá, estuvo renqueante toda la semana. “Si fuese seleccionador francés convocaría a Kondogbia porque lleva tiempo haciendo partidos extraordinarios”, dice el técnico asturiano, que receta tranquilidad ante la euforia que rodea al club, próximo a sellar su regreso a la Liga de Campeones porque desde esta temporada el cuarto clasificado de la liga española accede directo a la fase de grupos sin necesidad de disputar una eliminatoria previa. El Alavés quiere sumar para evitar unos problemas clasificatorios que ahora mismo se atisban lejanos, en concreto a once puntos de distancia, y no puede contar con Medrán por la cláusula de cesión que le impide enfrentarse al club propietario de sus derechos. Abelardo ha convocado a Wakaso, con el que no venía contando, y se deja en casa a Bojan. Será un duelo de técnicos asturianos y de corazón sportinguista. “Marcelino es un espejo donde mirarme”, dice Abelardo. Ambos equipos manejan la referencia de la eliminatoria copera que les enfrentó hace mes y medio y que se resolvió en la tanda de penaltis. “Nos crearon muchos problemas y además en la segunda vuelta solo llevan tres puntos menos que nosotros”, avisa Marcelino.

· El Valencia no ha perdido en sus últimos seis partidos en La Liga (5V 1E) tras haber caído derrotado en los tres anteriores.

· Abelardo está atravesando su peor racha en liga al frente del Alavés al perder dos partidos consecutivos por primera vez desde que se hizo cargo del equipo.

4. El impulso de Willian José

Real Sociedad (14º, 33 puntos) – Getafe (11ª, 36 puntos). Sábado, 17. 18,30 horas (BeIN Sports LaLiga)

Quiere escalar la Real Sociedad que se reactiva con el regreso del goleador Willian José, espoleado además por su primera convocatoria con la selección brasileña. Jon Bautista es el delantero sacrificado por Eusebio para quedarse fuera de una convocatoria en la que no entran Rubén Pardo, Kevin y Aritz Elustondo por decisión técnica y Rulli, Carlos Martínez y Prieto por lesión. “Es la oportunidad de mi vida”, dice Willian José ante su estreno con la canarinha. Necesita su impulso la Real, que semaja adormecida, alicaída por una campaña por debajo de las expectativas. “Está claro que las cosas no han salido como queríamos, pero no podemos tirar la temporada y tenemos que pelear por acabar en la parte de arriba de la tabla”. Ya no se habla de Europa en Anoeta y sí de un mal menor de acabar “entre los diez primeros”. Eusebio pide que no afecte el entorno, donde crece la rumorología sobre su continuidad y la de algunos futbolistas. El terreno parecería abonado para un Getafe que suele obtener buenos resultados en San Sebastián, pero el técnico Pepe Bordalás tiene problemas con los delanteros porque Remy no podrá jugar y Ángel y Jorge Molina, que suman 18 goles entre los dos, arrastran problemas físicos pese a que han sido incluídos en la lista de expedicionarios del equipo.

· La Real Sociedad ha ganado sus tres últimos partidos en Anoeta en la Liga y puede igualar su mejor racha de victorias en casa bajo las órdenes de Eusebio Sacristán (cuatro en noviembre de 2016).

· El Getafe puede perder tres partidos seguidos en la Liga por primera vez desde abril de 2016 cuando el cuadro azulón en ese intervalo destituyó a Fran Escribá.

5. Prudencia y humildad para opositar a Europa

Betis (8º, 40 puntos) – Espanyol (13ª, 35 puntos). Sábado, 17. 20,45 horas (BeIN Sports LaLiga)

El Espanyol acaricia la esperanza de llegar a la séptima posición del campeonato, pero prácticamente toda esa ilusión pasa por ganar este sábado en el campo del Betis. “Prudencia y humildad”, pide Quique Sánchez Flores, el técnico perico, quizás consciente de los problema por los que ha atravesado el equipo en los últimos meses y de las diferencias económica entre uno y otro equipo. “Hace dos meses no tuvimos la capacidad de firmar a un jugador de diez millones de euros. Las cosas están claras entre ambos proyectos”, dice. Pero se anima por la solidez defensiva que demuestra su equipo. “Hay que tirar para arriba y ver donde somos capaces de llegar. Somos especialistas este año en pensar en negativo”, lamenta. Mario Hermoso y Jurado se perderán el partido. En el Betis no se quiere arriesgar Quique Setién a precipitar la reaparición de Joaquín. “Hay un parón de 16 días en el que se puede recuperar bien para la recta final del campeonato”. Y cree que el goleador Loren, una de las sensaciones de las últimas semanas, no se va desviar del camino. “Es un chaval maduro y bastante centrado. Espero que tenga la justa consideración con todo lo que se está diciendo sobre él”.

· El Betis ha marcado 46 goles tras los primeros 28 partidos. Solo en dos temporadas el conjunto verdiblanco logró más a estas alturas de la competición: 60 en la 96-97 y 54 en la 58-59.

· El Espanyol es el equipo que más puntos ha sumado tras marcar en los últimos cinco minutos de partido en la Liga esta temporada (seis).

6. El Sevilla vuelve a la realidad doméstica

Leganés (15º, 33 puntos) – Sevilla (5ª, 45 puntos). Domingo, 17. 12 horas (BeIN Sports LaLiga)

La expectativa se dispara en el Sevilla por su trayectoria en la Liga de Campeones, pero mal haría en aparcar la competición doméstica en la que está lejos todavía de asegurar una posición que le asegure repetir experiencia europea la próxima temporada. La derrota de la pasada jornada le aleja de la Liga de Campeones, pero al menos clasificado como está para la final de Copa, el Sevilla sabe que es el único equipo al que la séptima plaza le asegura a día de hoy un billete para la Europa League. Y el Betis, nada menos, es el octavo a cinco puntos de distancia antes de comenzar esta jornada. Con pique añadido, si cabe, por unos cánticos contra el eterno rival en la celebración del vestuario en Manchester. Pero en el Sevilla hay piezas que ganan en confianza. Ben Yedder salió reforzado de Old Trafford y más todavía horas después con la llamada de Didier Deschamps para que pueda estrenarse con la selección francesa. Y en la zaga vuelve a consolidarse la dupla que conforman Kjaer y Lenglet. “Espero mucho del final de temporada porque tenemos una mentalidad ganadora”, apunta el defensa danés, que ha regresado a su mejor nivel tras una lesión que le impidió tener continuidad. En el Leganés volverá Gabriel, otro que estaba en el dique seco.

· El Leganés solo ha marcado el 22% de sus goles durante el primer tiempo de los partidos en la Liga esta temporada (cinco de 23), el porcentaje más bajo de cualquier equipo.

· El Sevilla es el único equipo que ha realizado los tres cambios en todos y cada uno de los 28 partidos disputados en la Liga esta temporada (84 en total).

Ziganda, entrenador del Athletic, durante el partido contra el Leganés. Javier Zorrilla EFE

7. Ziganda anhela sosiego

Barcelona (1º, 72 puntos) – Athletic (12ª, 35 puntos). Domingo, 17. 16,15 horas (BeIN Sports LaLiga)

Eliminado con justicia en la Europa League, apeado en su día de la Copa tras una catastrófica derrota ante el Formentera en San Mamés, al Athletic puede hacérsele muy largos los dos meses que quedan de temporada. Necesita puntuar para acercarse a la séptima plaza e igualar su clasificación de la campaña pasada, la que le dio el pase a la fase previa de la Europa League. La tiene a ocho puntos de distancia con cinco equipos por delante que pueden ser más en todos los sentidos si este domingo caen en el Camp Nou. La afición ya no oculta su descontento. “Es justo”, asume Cuco Ziganda, que ahora debería extraer rendimiento de sus futbolistas si nos atenemos a su diagnóstico. “Estoy convencido de que tenemos más nivel del que estamos mostrando, pero nos está faltando regularidad, llevamos mes y pico con el gancho, demasiados cambios, demasiada competición para como estamos. Con un poco más de sosiego y con todos este equipo tiene mucho más”, asegura. Yeray y Mikel Rico no pudieron acabar por lesión el partido del jueves contra el Marsella y no se les aguarda para la cita en Barcelona, a la que llega por fin Balenziaga, que jugó contra los franceses y al que una severa lesión muscular le tenía fuera del equipo desde mediados de diciembre.

· El Barcelona suma 35 partidos seguidos invicto en la Liga (29V 6E), la mejor racha vigente sin perder de un equipo de las cinco grandes ligas de Europa.

· El Athletic ha perdido en sus últimas tres salidas ligueras y en las tres se quedó sin marcar. La última vez que los leones encadenaron cuatro seguidas sin victoria fue en octubre de 2014 (cuatro), con Ernesto Valverde en el banquillo vizcaíno.

8. El Celta y su fortaleza

Celta (10º, 38 puntos) – Málaga (20ª, 13 puntos). Domingo, 17. 18,30 horas (BeIN Sports LaLiga)

La victoria la pasada jornada del Levante en Getafe dañó a los tres colistas, pero sobre todo al Málaga, que se quedó a once puntos de distancia de la salvación con diez partidos por jugar. Mal asunto cuando sólo sumó trece en los 28 encuentros anteriores. El desastre clasificatorio tiene enrarecido el ambiente en La Rosaleda, que se alzó en el último partido contra el propietario Al Thani. El jeque alzó la voz horas después en su canal habitual, twitter: “Levantad la cabeza, representáis a este equipo”, escribió se supone que en referencia a técnicos y jugadores. Horas después volvió a darle al teclado para dejar entrever que el recién retirado Welligton será una pieza importante en el futuro más inmediato del club. Recio puede volver en Balaídos en un choque en el que el Celta no puede ceder si quiere mantener un ritmo que le acerque a los puestos europeos. El equipo que prepara Juan Carlos Unzué ha encontrado en su fortaleza en casa el hilo que le mantiene con esa esperanza porque fracasa a domicilio, faceta en la que ha perdido sus cuatro últimos partidos, pero se siente fuerte ante los suyos, que no le han visto perder desde el ya lejano 17 de diciembre.

· El Celta no ha perdido en sus últimos cinco partidos de liga en Vigo (tres triunfos y dos empates), marcando al menos dos goles en cada uno de ellos.

· El Málaga ha perdido siete encuentros consecutivos en Primera División por primera vez en su historia.

9. Los grandes le van bien al Villarreal

Villarreal (6º, 44 puntos) – At. Madrid (2ª, 64 puntos). Domingo, 17. 18,30 horas (BeIN Sports LaLiga)

“Se nos dan mejor los equipos que van arriba que los que tenemos detrás en la clasificación. Esos se nos atragantan”, se anima el central italiano Bonera antes de recibir al Atlético. Si se mira hacia los cuatro destacados que lideran la tabla, en la primera vuelta ganaron al Real Madrid y al Valencia a domicilio, empataron en el Wanda Metropolitano y solo cedieron frente al Barcelona. Ahora cuatro de los diez partidos que les restan son contra esos grandes, el primero este domingo frente al Atlético. “Es como una pequeña liga con treinta puntos por ganar”, explica Bonera. Al ritmo actual sumar poco más de la mitad le podría bastar al Villarreal para asegurarse su presencia en Europa. Hay un hilo que puede conducir al gol en el partido que le enfrenta al Atlético y que tiene que ver con el Sevilla. Tres de sus cuatro máximos realizadores desde la temporada 2013-14 estarán previsiblemente sobre el césped del Estadio de la Cerámica. Gameiro marcó 39 con el equipo andaluz, Bacca 34 y Vitolo 18, tres futbolistas fichados por el ojo clínico de Monchi y que se revalorizaron en Nervión antes de buscar nuevos destinos. El delantero colombiano volvió a marcar en Las Palmas, donde completó el resultado de penalti Nicola Sansone, una buena noticia para el futbolista italiano después de tres meses de baja. “Fue el regreso soñado”, confiesa.

· El Villarreal ha ganado solo dos de sus últimos siete encuentros en Primera División (un empate y cuatro derrotas en los restantes) y en ambas victorias dejó la portería a cero.

· Se enfrentan los dos equipos de esta liga que mayor porcentaje de goles encajados tienen en jugadas a balón parado: el Villarreal (44%) y el Atlético (42%).

10. Novatos ambiciosos en el Bernabéu

Real Madrid (2º, 57 puntos) – Girona (7ª, 43 puntos). Domingo, 17. 20,45 horas (BeIN Sports LaLiga)

La mayor parte de los jugadores del Girona jamás han jugado un partido en el Santiago Bernabéu. Bono, Pere Pons, Alex Granell, Aleix García, Juanpe, el propio Portu, una de las estrellas del equipo revelación, no saltaron al césped del coliseo madrileño. “En el Camp Nou ya experimentamos lo que es jugar en un estadio con 90.000 aficionados. Intentaremos que no nos impresione y ser el mismo equipo de siempre”, explica Pere Pons. Es la primera visita del Girona al Real Madrid, no a Chamartín, donde jugó un partido de promoción de ascenso a Segunda División en la temporada 1954-55 contra el Plus Ultra, el precursor del Castilla. El central Bernardo es de los pocos futbolistas que dirige Pablo Machín que ya han jugado en el feudo madridista. Fue hace seis años cuando militaba en el Racing de Santander. “Mis compañeros se van a dar cuenta al estar allí de que es un partido especial”, advierte. Pero también avisa: “Vamos con mucha ambición”. Porque el Girona se ilusiona con jugar competición europea y ya ha iniciado los trámites para obtener en los despachos la licencia que se lo permita, una gestión con lo que no contaba hace unos pocos meses.

· El Real Madrid es el equipo que más goles a balón parado ha marcado en la Liga esta temporada (21); el Girona, el segundo que más (18).