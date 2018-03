Valverde: “Lo de André Gomes fue un acto de valentía”

André Gomes hizo terapia en una entrevista a la Revista Panenka. El portugués se sumergió en sus sentimientos, sin miedos ni prejuicios. “No me siento bien en el campo, no estoy disfrutando de lo que puedo hacer”, confesó el volante. Y profundizó: “Los primeros seis meses fueron bastante tranquilos y bien; con mi tiempo de adaptación. Pero luego las cosas cambiaron. Quizá la palabra no sea la más correcta, pero se volvió un poco infierno porque empecé a tener más presión”, contó el centrocampista. Su entrenador, Ernesto Valverde, aplaudió la actitud del portugués, participe en 25 partidos, 10 de titular, nunca presente en el marcador (cedió una asistencia). “Es un acto de valentía lo que ha reconocido”, celebró el Txingurri.

La afición tiene que dar un paso adelante y ayudarlo. Para conseguir cosas importantes tenemos que estar todos juntos Sergio Busquets, capitán del Barcelona

“Todos los jugadores y entrenadores siempre tenemos cierto respeto por no transmitir ninguna inseguridad ni debilidad”, subrayó el técnico del Barcelona. “Pero”, matizó; “lo de André no es algo nuevo, ni es el único. Es algo que nos pasa a todos” [Mertesacker, jugador del Arsenal, también ha confesado: “Vomito antes de cada partido; estoy roto”] “Es una situación que tienes que enfrentar y superar”, insistió Valverde. “André Gomes tiene muchas cualidades, a ver si es mañana [por hoy, ante el Chelsea] cuando las plasma”. El entrenador reveló que ha conversado en varias ocasiones con el portugués. “Un técnico está en un club para ayudar a los jugadores en muchos sentidos”, sostuvo el preparador azulgrana. El vestuario del Barça, conocedor de la situación de André Gomes, también apoya a su compañero. “Sabíamos algo, pero son temas personales. Nosotros le hemos intentando ayudar; pero, al final, el que vive todo eso es él”, dijo Busquets.

El medio centro, uno de los capitanes, le pide a su hinchada que no le dé la espalda al portugués. “La afición tiene que dar un paso adelante y ayudarlo. Para conseguir cosas importantes tenemos que estar todos juntos. El runrún durante el partido no es positivo”, analizó Busquets, que no duda del fútbol del portugués. “Está preparado, nosotros lo vamos a ayudar”, dijo. “En un deporte como el fútbol y en un club como el Barça son muchas cosas las que influyen. Esto demuestra que somos personas. Aunque la gente, muchas veces, piense que no, al final somos de este mundo”.