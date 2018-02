Bendita locura en Anfield

Aunque es España es habitual observar a determinado porcentaje de aficionados abandonar el campo en los minutos finales (la mayoría dice que pierde el metro o el autobús), en Inglaterra no solo no se lleva, si no, que sería una pésima idea instaurar semejante costumbre. Lo sería, por ejemplo, porque de habérsele ocurrido a alguien en Anfield, no hubiera disfrutado de uno de los finales de partido más disparatados del año, con dos penaltis y dos goles en los cuatro minutos de tiempo añadido. El fútbol tiene mucho que ver con meter goles, pero hay sentimientos que se adhieren a lugares especiales, y el estadio del Liverpool tiene mucho de santuario místico. Los 'reds' lo tuvieron todo, lo perdieron, y rescataron lo mínimo para seguir adelante. Una bendita locura para cualquier amante al fútbol que no sea ni seguidor de uno ni de otro equipo. El definitivo empate a dos dejó en tablas una partida de ajedrez que acabó con las fichas por los suelos y el tablero doblado a la mitad.

Aunque el final fue de infarto, con Kane marcando su gol 100 en su segundo penalti de la noche, (falló el primero lanzándolo tan al medio que Karius no tuvo ni que mover una ceja para desviarlo), el comienzo no se quedó atrás. Tres minutos bastaron para que Salah, la otra parte contratante goleadora de la noche anotase gracias a un glorioso e irreverente pase atrás de Dier sin oposición. El egipcio encabezó de nuevo una línea de ataque sin parangón en Europa, con Mane y Firmino pendientes de cazar cualquier mariposa libre entre la defensa del Tottenham.

Le costó entrar en calor al equipo de Pochettino, shockeado por un arranque con el que no esperaba, aunque demostró carrete para engancharse de nuevo al partido. Si bien cada vez que parecía decidido a arrinconar al Liverpool algún error en defensa (casi siempre de Davinson Sánchez) le complicaba la vida, su acercamiento le llenaba de esperanza. Y eso que Kane, su figura, el futbolista que arrancaba el duelo con 99 tantos en el bolsillo, parecía un islote sin ferri a puerto. No rascó bola el inglés ante Van Dijk, el defensa holandés de los 85 millones de euros, que aunque empezó como coloso terminó derribando el castillo de naipes con una patada infantil.

Antes de que eso ocurriera, y a fuerza de insistir, Wanyama, que no hacía ni un minuto que había sustituido a Dembélé, colocó el balón en la escuadra de Karius con un disparo de época. Y a partir de ese momento, el minuto 80, se desató el caos. Un error de Lovren en un mal despeje generó un dudoso penalti del portero alemán del Liverpool sobre Kane, que devolvió el favor lanzándolo al centro. Era el minuto 87 cuando el Tottenham echaba por la borda una merecida remontada y para más inri Salah se sacaba de la manga un gol de artista con una maniobra dentro del área con el cuerpo detenido que culminó con un zapatazo ante Lloris.

4-3-3 Jürgen Klopp 1 Loris Karius 26 A. Robertson 6 Lovren 66 Tarjeta amarilla 41' Tarjeta amarilla Trent Alex-Arnold 4 Virgil Van Dijk 23 Tarjeta amarilla 95' Tarjeta amarilla Emre Can 7 Cambio 77' Sale Matip Tarjeta amarilla 57' Tarjeta amarilla Milner 14 Cambio 64' Sale Wijnaldum Henderson 11 2 goles 2' Gol 90' Gol Salah 9 Roberto Firmino 19 Cambio 64' Sale Oxlade-Chamberlain Mane 1 Lloris 33 Ben Davies 6 Cambio 70' Sale Lamela Davinson Sánchez 5 Vertonghen 2 Trippier 23 Eriksen 7 Cambio 91' Sale Llorente Heung-Min Son 15 Eric Dier 20 Tarjeta amarilla 68' Tarjeta amarilla Dele Alli 19 Cambio 78' Sale Wanyama Dembélé 10 1 goles 94' Gol Kane 4-2-3-1 Mauricio Pochettino

Pero ese cielo gris que amenazaba al Tottenham resplandeció cuando Van Dijk, el defensa holandés de los 80 millones de euros, golpeó a Lamela dentro del área en una jugada en la que el argentino se dejó caer fusilado al sentir un mini golpe en la espalda. Fue el juez de línea el que advirtió al colegiado de lo ocurrido, lo que desató los demonios de un Klopp que acababa de correr media banda para festejar el tanto de Salah, el 21º de su futbolista estrella. Orgulloso como es, Kane agarró de nuevo la pelota y esta vez sí engañó a Karius y colocó el 2-2 definitivo. Si los partidos no acaban hasta que pita el árbitro, en la Premier no acaban hasta mucho después de que parezca que el telón se ha bajado.