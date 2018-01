Leganés - Real Madrid: horario y dónde ver la Copa del Rey

El Leganés recibe este jueves al Real Madrid en el Estadio Municipal de Butarque. El partido de ida de los cuartos de final de la Copa del Rey se disputará a partir de las 21.30 (horario peninsular español) y se podrá ver en directo a través de GOL TV y seguirse online en EL PAÍS.

El equipo de Zidane disputa la eliminatoria con la ventaja de jugar el partido de vuelta en el Bernabéu y la esperanza de poner fin a la mala racha que le ha hecho caer derrotado en la última jornada de liga frente al Villarreal. Recordemos que el Real Madrid es cuarto y no gana en este torneo desde la jornada 15, previa al Mundialito. En el encuentro no estará Cristiano Ronaldo, quien todavía no ha pisado el estadio del Leganés.

Enfrente estará un Leganés que quiere seguir haciendo historia en la Copa del Rey. Los pepineros están haciendo una buena temporada y ocupan el puesto 13 en la Liga Santander. Para los de Garitano el choque es un premio a su buena trayectoria.