Alonso, a “cámara lenta” en Daytona

Acostumbrado a las sensaciones tan brutales que provocan los actuales monoplazas de Fórmula uno, Fernando Alonso tiene la impresión de estar conduciendo "a cámara lenta" cuando se sube al Ligier con el que participará el próximo día 27 de enero en las 24 Horas de Daytona, una prueba para la que este fin de semana ya se está entrenando en la famoso circuito norteamericano. De viernes a domingo se ha puesto en marcha el Roar Before the Race —Rugido Anterior a la Carrera—, tres días en los que el asturiano dispondrá de hasta siete sesiones de ensayos más una pseudocronometrada —dura 15 minutos y solo establece la posición de los garajes—, en las que su principal objetivo es comenzar a familiarizarse con esta disciplina y compenetrarse con Lando Norris y Phil Hanson, sus compañeros y relevos en el equipo United Autosports. La estructura es propiedad de Zak Brown, máximo ejecutivo de McLaren y gran impulsor de estas exploraciones de Alonso fuera de la F-1.

El bicampeón del mundo (2005 y 2006), que en mayo ya disputó las 500 Millas de Indianápolis y que tiene entre ceja y ceja alistarse en las 24 Horas de Le Mans, se enfrenta a una serie de desafíos que pondrán a prueba su polivalencia y capacidad de adaptación. Empezando por el coche y siguiendo por el circuito, un híbrido que combina parte del óvalo con un tramo que caracolea por su interior, conocido como infield, además de la dinámica de la carrera en sí. Superadas estas tres jornadas, la clasificación real que configurará la parrilla se celebrará el jueves 25, por más que la salida sea lanzada.

Alonso, de 36 años, es un animal competitivo al que solo le interesa ganar. Precisamente por eso no lo ha fiado todo a su talento. Lleva semanas estudiando el reglamento para acudir lo más preparado posible: en Indianápolis estaba en condiciones de pelear por la victoria (iba el séptimo) cuando el motor de su coche reventó a 21 vueltas del final. "He estado estudiando, pero hay varias diferencias entre la normativa de la resistencia de aquí, Estados Unidos, y la de Europa", convenía el ovetense este mismo viernes. "Será mi primera vez en Daytona, mi primera vez en una carrera de estas de 24 horas y mi primera vez de noche. Son muchos desafíos que me irán llegando y que trataré de afrontar de la forma más profesional y competitiva posible", añadía el piloto de McLaren. "No hay comparación entre una cosa y la otra. Los fórmula 1 tienen más de todo: más carga aerodinámica, más frenada, más agarre y más aceleración. En un coche de resistencia todo va a cámara lenta. Solo se pone gasolina y se cambian gomas y se rueda durante 24 horas", zanjó Alonso, que después de este reto de Daytona tendrá un mes para cambiar el chip, antes de meterse en su faceta de estrella de la F-1.

Será en Montmeló, a finales de febrero y para los primeros test de 2018, en los que su monoplaza McLaren ya irá equipado con el motor Renault, la gran esperanza para la escudería de Woking y su buque insignia para esta nueva temporada.