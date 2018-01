Arsenal y Chelsea empatan un partido con más fútbol que lógica

Uno de los aspectos que convierte al fútbol en una combinación de factores indeterminados, es el que hace referencia a la predisposición de las fichas sobre el tablero. Emplear a jugadores específicos por sus características particulares con un fin concreto puede llevar a que ocurra exactamente lo contrario.

Le sucedió al Chelsea ante el Arsenal, que acarició la victoria en el Emirates Stadium cuando pareció que con un punto tenía suficiente. Después del tanto inicial de Wilshere para los gunners Conte se conformó con el empate de Hazard, de penalti, a la vista de los cambios que hizo después. Drinkwater, un mediocentro defensivo, ocupó el lugar de Cesc, lo que dejaba a su equipo con tres anclas y un solo guía. Bakayoko y Kanté apretaban el cinturón, y solo Hazard quedaba libre de responsabilidades. Además, Zappacosta, lateral largo en zancada pero lateral a fin de cuentas, ocupó el lugar de Moses, un extremo que juega de carrilero, extremo a fin de cuentas. Pero dio la casualidad de que el defensa italiano centró raso desde la banda derecha y su colega en el costado izquierdo, Marcos Alonso, un defensa que marca cada vez que pisa el área rival, certificó la momentánea remontada.

Por eso, en ese momento el Chelsea se dedicó a hacer todo lo que parecía que debía hacer... Pero no pudo o no supo. El Arsenal es un equipo valiente, osado en la circulación de balón, confiado en sus armas. Sin embargo, la defensa que presentó en el campo, con los imberbes Chambers y Holding, no da para ganar un partido en la Premier, y a duras penas en la segunda inglesa. Morata fue el mayor beneficiado del sainete, pero no solo no sacó todo el petróleo que debía sino que sus errores fueron igualmente groseros. El español dispuso de dos mano a mano, claros, nítidos ante Cech y ni uno solo de sus remates terminó si quiera entre los tres palos. La desesperación de Conte, golpeando el césped una y otra vez, resumía a la perfección la escena.

Mientras el Arsenal tocaba la pelota, pasando siempre por Xhaka, Wilshere y Özil, un trío de zurdos por momentos deslumbrante, el Chelsea recurría a las piernas de Kanté y al cerebro de Hazard. El primero para robar balones y el otro para convertirlos en oro. El estado de forma del mediapunta belga le permite actualmente competir en velocidad con jugadores más rápidos que él y chocar con defensas más fornidos y salir airoso. Todo lo que hizo tuvo peligro. Solo Cech, excelso, un pulpo con las llaves y el control del garaje, deshizo la obra de la estrella blue.

3-4-2-1 Arsène Wenger 33 Cech 20 Mustafi 21 Cambio 87' Sale Walcott Chambers 16 Tarjeta amarilla 52' Tarjeta amarilla Robert Holding 10 1 goles 62' Gol Tarjeta amarilla 30' Tarjeta amarilla Wilshere 29 Xhaka 24 1 goles 91' Gol Hector Bellerin 30 Maitland-Nilss 9 Cambio 79' Sale Welbeck Lacazette 7 Alexis 11 Tarjeta amarilla 66' Tarjeta amarilla Özil 13 Tarjeta amarilla 88' Tarjeta amarilla Courtois 27 A. Christensen 24 Cahill 28 Azpilicueta 3 1 goles 83' Gol Marcos Alonso 7 Kante 4 Cambio 70' Sale Drinkwater Tarjeta amarilla 42' Tarjeta amarilla Cesc 14 Bakayoko 15 Cambio 55' Sale Zappacosta Víctor Moses 9 Morata 10 1 goles 66' Gol Cambio 81' Sale Willian Hazard 3-5-1-1 Antonio Conte

Tuvo competencia el portero checo en el Chelsea, pues Courtois también demostró que pocos porteros de su envergadura disponen de una agilidad como la suya. Primero desvió un lanzamiento a bocajarro de Alexis que golpeó en los dos postes sin llegar a cruzar la línea de gol, y después repelió un disparo raso y fuerte de Lacazette con la punta de los dedos. En el gol de Wilshere, un misil que se coló tan pegado al primer palo que tuvo que golpear en él para escapar de las garras del belga, nada pudo hacer. Y en el de Bellerín, autor del penalti sobre Hazard, Cahill le tapó el tiempo suficiente como para no poder reaccionar a tiempo al disparo del lateral español, que vio calmado su tormento interno.

Si el fútbol es de por sí un juego basado en la variabilidad de sus ejecutores, el inglés orbita en una dimensión distinta. Por eso los partidos se juegan más que nunca en el tiempo de descuento. Y la mayoría de veces, como este último, es ahí donde se deciden. Tenga lógica o no.