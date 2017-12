‘As’ celebra 50 años de pasión y mitos

‘Marca’ era la letra y el ‘As’ la música del deporte de entonces, el de los años heroicos, las fotografías bien impresas en huecograbado que atraían como a moscas a los niños soñadores de entonces y ya, 50 años hace, le daban un aire de modernidad. 50 años después, el aire de modernidad se lo da al casi venerable ‘As’, y aún joven, los nuevos triunfadores del deporte español, que se unieron a los viejos héroes para celebrar el cumpleaños en el ayuntamiento de Madrid.

Fue una fiesta, presidida por un rey, Felipe VI, que en un ‘As’ de hace más de 40 años se confesó seguidor del Atleti antes que del Madrid, en la que todos hablaron un poco del pasado, de sus recuerdos solicitados por los espectadores del día, y mucho del presente y del futuro. Y siempre de las portadas que se ganaron en el diario deportivo del grupo Prisa, la mayor señal de la victoria, el premio más sudado y valorado. Y todos hablaban con la pasión que solo el deporte, la competición, los grandes desafíos de los campeones, exige para poder existir. “El deporte”, dijo en su discurso a los cientos de deportistas y campeones reunidos Juan Luis Cebrián, presidente del grupo Prisa, “es la expresión desnuda de la naturaleza humana, y de hazañas que, como dijo Alberti, nadie olvida”.

El rey Felipe, abanderado, como recordó Cebrián, del deporte y de la democracia española, felicitó sobre todo a los profesionales que hicieron del ‘As’ lo que es ahora, ya clásico y enormemente popular, y recordó que se celebraba la vigencia del periodismo y la necesidad del deporte y de sus campeones. Y aplaudió la coincidencia de que el periódico deportivo naciera justo un 6 de diciembre, 11 años antes de la Constitución.

No estuvieron los más viejos de los campeones inolvidables, Paco Gento y Federico Bahamontes, que ya se acercan rápido a los 90 años. Fueron los primeros españoles que triunfaron fuera, los pioneros en los años 50, de antes del nacimiento del ‘As’. Los de los años vivos fueron premiados, Iribar, Orantes, Indurain, Cacho, la selección del 12-1, la de baloncesto de Corbalán de la medalla en Los Ángeles, la selección olímpica de fútbol de Kiko, la de Barcelona 92, el Madrid de la séptima y Mijatovic, Pau Gasol, la selección campeona del Mundial y el Europeo y Vicente del Bosque, Ruth Beitia...

El director del ‘As’, Alfredo Relaño, aprovechó la gala para premiar además a los que se considera, sin apenas discrepancia, los mejores deportistas de la historia en España, a la nadadora campeona olímpica Mireia Belmonte y al tenista Rafa Nadal, que no es también uno de los mejores tenistas del mundo en toda su historia. En nombre de ambos habló Nadal, que la víspera estaba en Bahamas celebrando el regreso de Tiger Woods y recordó la importancia que para cualquier deportista tiene salir en la portada del ‘As’. “Felicito al diario ‘As’ por hacer de nuestra vida algo especial. Sin la prensa no seríamos nada”, dijo. “Es un diario referente. Este premio me hace muchísimo ilusión. Me premian como al mejor, pero no me veo como tal. No me siento el mejor, hay muchos al nivel de recibir este premio”.