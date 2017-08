La batalla de la olímpica Beatriz Manchón contra la discriminación en el Descenso del Sella

La sevillana Beatriz Manchón, de 41 años, ha ganado tres veces el campeonato del mundo de piragüismo y se ha colgado 15 medallas; tiene un palmarés también 22 medallas del campeonato de Europa, seis oro; y ha sido olímpica en cuatro ocasiones (Atlanta 96, Sydney 2000, Atenas 2004 y Pekín 2008) en las que sumó un total de siete diplomas. Ahora, cuatro años después de su retirada como profesional, quiere lograr algo que va más allá de su ambición deportiva: participar junto a Manuel Busto, su pareja desde hace un tiempo en k-2, en la máxima categoría del Descenso del Sella, que se celebra este sábado. Una puerta que le ha cerrado la organización de este evento con 87 años de historia por segundo año consecutivo, obligándoles a competir en la modalidad mixta.

Su empeño es decidido. Manchón considera que el reglamento es discriminatorio y su reivindicación persigue la igualdad de las mujeres en el deporte. La organización del Sella contempla dos modalidades sénior (hombre y mujer) y una mixta única, que es en la que la pareja Manchón-Busto podría inscribirse. Esta categoría tiene un recorrido menor, del Puente de Arriondas al ferrocarril de Llovia, de 15 km de distancia, mientras que las absolutas compiten desde la misma salida, pero hasta Ribadesella, a lo largo de 20km. "La categoría reina está abierta a todos y debería llamarse absoluta y no sénior, ya que engloba todas las edades y todos los niveles. Las únicas que están excluídas son las mujeres, por el simple hecho de serlo", asegura la deportista.

"Segundo año sin poder competir", denunció este lunes Manchón en las redes sociales. "Esto lo tenemos que conseguir. Deportistas de cualquier nivel y edad en la categoría reina, excepto mujeres".

En esta batalla, una petición de change.org dirigida al presidente del CODIS cuanta ya con 59.931 firmas. "A Bea no le permiten competir en la categoría K2-Senior junto a su mareja Manuel Busto solo por ser mujer. Como lo oyes. El año pasado no se lo permitieron. Es algo que no sucede en el resto de categorías. ¿Cuál es la diferencia?", se puede leer en la descripción de la petición, registrada por Óscar García Busto.