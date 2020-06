Mario Gas: “Buscaos bien. Hay más”

Mario Gas lo dice en pocas palabras: “El colapso de la pandemia ha hecho que muchas cosas se parasen, otras se pospusieran y anularan y, por empeño, alguna acabe poniéndose en marcha”. Sus planes siguen siendo abundantes y diversos: empieza recuperando el espectáculo sobre Pirandello, centrado en El hombre de la flor en la boca, y arranca un ambicioso proyecto de Focus, en el que también colaboran el Grec, Matadero Madrid y el Español, para adaptar Pedro Páramo, de Juan Rulfo, con Pablo Derqui y Vicky Peña. “Posiblemente se estrene en octubre. Entrará en el bloque de espectáculos bautizados como De Grec a Grec”, me dice. “Para muchos queda tiempo: todavía estamos arrancando motores o poniendo en marcha los ensayos”.

Proyectos no le faltan. Gas abre su agenda y me señala una nueva versión de Amici miei; la reposición de La tabernera del puerto, de Sorozábal; un Rey Lear que le ha propuesto Richard Sahagún; la versión en castellano de Un día cualquiera, de Oriol Tarrasón. Y se embala: “Hay un par de piezas de Alberto Iglesias, una propuesta de Ana Belén, ganas de montar musicales…”. Subraya también una realidad tremenda en su profesión: “El 98% vive o malvive al día. La mayoría está al borde de la incertidumbre, por decirlo suavemente, y hemos estado esperando a que algunas cosas funcionasen como en Francia o Alemania”. Me habla de aquel célebre proyecto de artes escénicas del new deal de Roosevelt. “Debería ser una apuesta común y decidida para restablecer esa conexión que se nos ha escapado, devolvernos a la solidaridad codo con codo, que las palabras “compañía, compañía, compañía” fueran como cuando Anguita repetía “programa, programa, programa”. Gas esperaba una respuesta más colectiva. “Hace poco lo hablábamos con Andrés Lima, de quien me gusta no solo lo que dirige sino también lo que piensa. Y suscribo, entre otras cosas, sus ideas sobre el teatro en las plazas públicas. Echo en falta tinglados de teatro y poesía, necesito una explosión colectiva en vez de quedarnos en monólogos y obras de dos para estar todos muy separaditos”.

Crece en Gas la alternancia entre la rabia y el empuje. “No es este un país al que le guste demasiado lo colectivo, pero yo espero que la rentrée sea algo más que poner pequeños parches”, me cuenta. “Insisto en seguir pensando en compañías y tribus que quieran y puedan hacer teatro, ópera popular, zarzuela, musical. La circunstancia es difícil, pero también esperanzadora. La capacidad de reinventarnos es fuerte en nuestra profesión. Ha sido un duro golpe, aunque saldremos adelante porque pondremos el empeño de siempre. Hay que insuflar vitalidad, energía y apoyo. Siempre me vuelve este verso de Pedro Salinas: ‘Buscaos bien. Hay más”.