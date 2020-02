¿Qué ver hoy en TV? | Miércoles 19 de Febrero de 2020

21.00 / Liga de Campeones

El Valencia visita al Atalanta en ‘Champions’

Doble choque de octavos de final de la Liga de Campeones. El equipo entrenado por Albert Celades, el Valencia, plagado de ausencias por lesión, encara este encuentro de ida en feudo italiano ante el Atalanta después de empatar en LaLiga ante el Atlético y no atravesar por un buen momento de juego (sólo un empate en los últimos tres encuentros). A esa misma hora (Movistar Liga de Campeones 1), el Tottenham Hotspur se medirá al RB Leipzig.

21.45 / Antena 3

‘El hormiguero’ recibe a Elisabeth Moss

Nueva visita de Hollywood en El hormiguero. El programa recibe a la actriz estadounidense Elisabeth Moss para presentar su nueva película, titulada El Hombre Invisible y que se estrena en cines el próximo 28 de febrero. Conocida mundialmente por sus papeles en series como El cuento de la criada o Mad Men, en su nueva película, Moss da vida a Cecilia, una mujer que rehace su vida tras recibir la noticia de que su expareja, un maltratador empedernido, ha fallecido. Sin embargo, su cordura comienza a tambalearse cuando empieza a tener la certeza de que en realidad sigue vivo.





22.00 / Paramount Channel

‘Algunos hombres buenos’

A few good men.Estados Unidos, 1992 (132 minutos). Director: Rob Reiner. Intérpretes: Jack Nicholson, Tom Cruise, Demi Moore, Kevin Bacon.

Rob Reiner supo sacar parte de las buenas maneras que atesoraba el guion, de Aaron Sorkin, autor también del homónimo teatral. Con un duelo de actores entre una figura consagrada, Jack Nicholson, y un joven y emergente Tom Cruise, se presenta esta interesante resurrección del cine jurídico-militar. Salvando las distancias, un filme que atraerá el interés del espectador desde el principio hasta el fin, aunque este último se presente después de más de dos horas.

22.00 / La 2

Elección de la Reina del Carnaval de Tenerife

Un año más, el Carnaval de Canarias llegará a todo el mundo de la mano de RTVE. La programación especial comenzará esta noche en directo en La 2 con la Gala de Elección de la Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. El viernes se ofrecerá la Gala de Elección de la Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria y, finalmente, el sábado 2, el concurso de ritmo y armonía de comparsas.Y El lunes (La 2, 22:00) se ofrecerá también la Gala Drag de Las Palmas de Gran Canaria desde el Parque Santa Catalina. Además, el programa España directo también se vuelca con las celebraciones del Carnaval canario de este año. Un gran despliegue de profesionales, con la presentadora Ana Ibáñez a la cabeza, realizarán durante dos días el programa desde las islas.

22.03 / TCM

‘El exorcista (El montaje del director)’

The exorcist. Estados Unidos, 2000 (126 minutos). Director: William Friedkin. Intérpretes: Linda Blair, Ellen Burstyn, Max von Sydow, Jason Miller.

Aunque sin ser una joya, este filme se ha colocado entre los más taquilleros del cine de terror. Posesiones demoniacas elevadas a la séptima potencia para una cinta que basó gran parte de su calidad en una proliferación de efectos especiales realmente conseguidos. Los amantes del género disfrutarán con las voces del más allá, sus convulsiones aterradoras y 11 minutos inéditos de metraje adicional.

22.10 / AMC

‘El último mohicano’

The last of the mohicans.Estados Unidos, 1992 (108 minutos). Director: Michael Mann. Intérpretes: Daniel Day-Lewis, Madeleine Stowe, Russel Means.

El clásico de Fenimore -con la lucha por preservar las salvajes tierras americanas por parte de los mohicanos como argumento- ha sido llevado a la gran pantalla por los más diversos directores. En esta ocasión, y con un gran presupuesto, se presenta esta interesante versión, dirigida por Michael Mann y protagonizada por Daniel Day-Lewis. Algunas concesiones a la galería, pero realmente entretenida.

22.30 / La Sexta

Adiós a los ‘Auténticos’ de Chicote

Montse y Roberto son los nuevos protagonistas de Auténticos. Alberto Chicote estrena el último capítulo de Auténticos. Un programa de marcada vocación social que cuenta historias de personas con discapacidad intelectual que son ejemplo para todos. El programa no sólo refleja cómo es su día a día, el suyo y el de las personas que le rodean, sino que les ayuda a cumplir ese sueño. Los protagonistas del programa hoy son Dara y Éric. Dara quiere ser activista para la inclusión de las personas con problemas de movilidad y Eric quiere tocar un concierto con Álex Ubago.

22.40 / Telecinco

Concierto rokero en Peñafría

A favor de cualquier iniciativa que incremente la población local o el turismo en el municipio, Cándido, el alcalde de El pueblo, decide dar el visto bueno a Rock in Peñafría, una propuesta impulsada por Juanjo y Chicho. Estos comienzan a prepararlo todo para el evento. Juanjo, por su parte, pide a su exmujer que le ayude a financiar el concierto, pero en lugar de dinero ella le trae algo muy distinto. Consciente de la creciente complicidad entre Pablo y Laura, Nacho presiona a su amigo para que retome su relación con Isa, antes de que sea demasiado tarde. Entretanto, Laura pide a Pablo que le eche una mano con su nueva actividad: hacer embutidos. María, por su parte, estrecha su relación con Moncho y Ruth, que deciden iniciar a la mujer de Arsacio en los secretos y beneficios del sexo tántrico. Mientras, Laura pide a Pablo que le ayude con su nueva actividad: hacer embutidos.

22.40 / La 1

Se empieza a cerrar el cerco en ‘Néboa’

Después de los últimos descubrimientos en Néboa, Alejandro y Gonzalo son los principales sospechosos para Guardia Civil. El siguiente paso que tienen que dar Mónica y Carmela es descubrir cuál de los dos es el Urco.Sin embargo, descubrir al asesino que aterroriza a los habitantes de Néboa no es el único problema de Mónica. Después de sorprender a su hija con Emilio, sabe que no puede perderla de vista ni un segundo. Mientras tanto, Antón sigue dándole vueltas a lo que le dijo Roque durante su secuestro: Rosa mantiene una relación con Alejandro, algo que tratará de confirmar, aunque le cueste su matrimonio.Pero lo peor está por llegar. Se anuncia niebla para la noche. Quedan tres días de carnaval y faltan dos muertos para que se cumpla la leyenda.

22.40 / Antena 3

Quinta entrega de ‘¿Quién quiere ser millonario?’

Esta semana habrá una nueva entrega de ¿Quién quiere ser millonario? para conmemorar los 20 años del formato. El programa cuenta con los mejores concursantes de la historia de España y que han pasado por varios concursos en televisión. Esta semana, los concursantes que lucharán por hacerse con un millón de euros en el programa presentado por Juanra Bonet son Jero Hernández, bote máster de Pasapalabra y centenario en Saber y ganar, Susana García, tras asidua a los quiz show más renombrados de los últimos tiempos y Ana Pérez, participantes de Atrapa un millón y Saber y ganar.

22.45 / Cuatro

‘Planeta Calleja’ recibe a José Andrés

Jesús Calleja regresa esta temporada a Puerto Rico, esta vez para encontrarse con uno de los chefs más famosos del mundo, José Andrés, en la nueva entrega de Planeta Calleja. Dos veces propuesto al Premio Nobel de la Paz por la labor humanitaria que desarrolla con su ONG World Central Kitchen, José Andrés es una de las personas más queridas por los puertorriqueños desde que en 2017 acudió a dar de comer a decenas de miles de personas afectadas por el devastador huracán María. El chef continúa apoyando algunas granjas y pequeños negocios locales, que irá a visitar con Jesús para mostrarle cómo han conseguido superar la situación. Aunque conoce la isla con detalle, José Andrés tendrá ocasión de sorprenderse en un recorrido lleno de retos físicos y muy ligado a la naturaleza salvaje de la zona: descenderá los cañones del río Tanamá, con multitud de grutas y un rápel al interior de una cueva desde casi 40 metros de altura; harán un trekking por El Yunque, el único bosque pluvial tropical de Estados Unidos; y en el suroeste del país bucearán en una de las inmersiones más espectaculares del Caribe.

23.40 Movistar CineÑ

'El cielo abierto'

España, 2000 (102 minutos). Director: Miguel Albaladejo. Intérpretes: Sergi López, Mariola Fuentes, María José Alfonso, Emilio Gutiérrez Caba.

Miguel Albaladejo rescata, con la ayuda de la escritora Elvira Lindo -más tarde colaborarían de nuevo en Ataque verbal y Manolito Gafotas-, el personaje de Jasmina, quien ya aparecía en La primera noche de mi vida, para dirigir este entretenidísimo romance lleno de encuentros y desencuentros, en el que se habla, entre otras cosas, de la necesidad de cariño de todas las personas. A destacar el trabajo de la pareja formada por Mariola Fuentes y Emilio Gutiérrez Caba. Con encanto.

23.45 / La 1

‘Comando actualidad’ y familias que acogen a menores

Los reporteros de Comando actualidad analizan una realidad que ha llevado a la ONU a dar un tirón de orejas a España: somos uno de los países del mundo con más niños viviendo en centros. Se estima que 17.000 niños buscan una familia de acogida en España. En nuestro país hay cultura de la adopción, pero el acogimiento es muy desconocido. La mitad de los 40.000 niños y niñas tutelados por las administraciones vive en centros de menores. El programa retrata, bajo el título ‘Familias acogedoras’, en primera persona el día a día de las familias que acogen a los menores desamparados. ¿Cómo se enfrenta el duelo cuando el problema se soluciona y el menor vuelve con su familia biológica? ¿Qué sucede con estos niños si la situación no se soluciona nunca? ¿Qué hace falta para que más menores vivan en familia y fuera de centros residenciales?

0.15 / FDF

'Malavita'

The Family. Estados Unidos,2013 (111 minutos). Director: Luc Besson. Intérpretes: Robert de Niro, Michelle Pfeiffer, Tommy Lee Jones.

Tan solo por el respeto y la admiración que envuelve todo lo que Robert de Niro toca merece la pena revisar esta Malavita dirigida por Luc Besson. La historia de una familia mafiosa americana que se traslada a Normandía dentro de un programa de protección de testigos del FBI resulta tan entretenida como olvidable.