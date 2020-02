¿Qué ver hoy en TV? | Martes 11 de Febrero de 2020

21.00 / Movistar Estrenos

‘First Man (El primer hombre)’

First Man. Estados Unidos, 2018 (141 minutos). Directir: Damien Chazelle. Intérpretes: Ryan Gosling, Jason Clarke, Claire Foy, Kyle Chandler.

Damien Chazelle volvió a contar con Gosling (la estrella de su anterior cinta, la multipremiada La ciudad de las estrellas (La La Land)), para protagonizar esta medida historia que mira desde la perspectiva de Armstrong, la historia del programa espacial que llevó a cabo la NASA en la década de 1960 y que culminó con el viaje a la Luna del Apolo 11. La película explora con credibilidad el costo que supuso para el astronauta y su entorno el llevar a cabo esta peligrosa misión. Esta es la primera vez que Damien Chazelle dirige una película en la que no ha escrito el guion y en que la historia no gira alrededor de la música.

21.30 / Cuatro

‘First dates’ celebra San Valentín

First dates se adelanta a San Valentín en esta entrega especial del programa. Midori y Fernando se conocieron en el restaurante hace un tiempo y su amor surgió de forma fulminante. Sin embargo, ella trabaja en Nueva York y él en Valencia y sólo se pueden ver cada cierto tiempo. Esta noche se van a encontrar para celebrar San Valentín y para que ella le presente a sus padres, algo que él ni se imagina que va a ocurrir. Mamen Asencio, presentadora del espacio Por tres razones de RNE, será la madrina de Fernando, un hombre de 74 años que se siente muy solo y que anhela encontrar el amor de su vida. Probará suerte con Mª Carmen, una mujer de 72 años que busca enamorarse. Marco tiene 20 años, es estudiante y vive en Almería, aunque nació en Ciudad Real. Es un gran aficionado a la música y quiere deleitar a su cita con una de sus canciones. Cenará con Belén, que tiene 19 años y vive en Málaga y dice que, hasta ahora, no ha tenido suerte en el amor.

21.45 / Antena 3

Mario Vaquerizo y ‘El Monaguillo’ en ‘El hormiguero’

En este segundo programa de la semana, El hormiguero vivirá una noche de risas y buen rollo con la visita de Mario Vaquerizo y El Monaguillo. Con ellos Pablo Motos charlará sobre su participación en el programa estrella de los viernes por la noche en Antena 3, el concurso Tu cara me suena, y repasará sus mejores momentos y anécdotas imitando a artistas de todo tipo.

22.00 / Telecinco

Morir o vivir, en ‘The Good Doctor’

El doctor Shaun Murphy y el equipo del Saint Bonaventure se enfrentarán, en la doble entrega de esta noche de The Good Doctor, a dos complicados casos. En el primer episodio, ‘Hubert’, abordan el caso clínico de dos hermanos que están jugando con la vida y la muerte. Por otra parte, el doctor Aaron Glassman afronta los efectos secundarios de su tratamiento contra el cáncer. En el segundo, ‘Historias’, los médicos y una paciente de la doctora Claire Brown se ven obligados a revelar un secreto al esposo de la enferma. cuando surge una complicación tras el tratamiento prescrito. Entretanto, los facultativos Neil Melendez, Morgan Reznick y Alex Park tratan a un paciente cuyos padres no creen en las vacunas.

22.00 / La 2

‘Cachitos de hierro y cromo' canta al desamor

Rupturas, lloros e ira. Cachitos de hierro y cromo, el programa de la 2 que bucea en el archivo sonoro de RTVE, propone una original mirada a San Valentín a través de canciones que hablan de desamor. La música es un arte donde cobijarse cuando los amoríos van mal. ¿Cuántas canciones hablan de amor? ¿Pero en cuantas el amor dura, hace feliz y comen perdices? El amor en las canciones no suele acabar bien. A veces ni siquiera empieza bien. Por eso, un Cachitos especial San Valentín no podía ser otra cosa que 'Cachitos... Desamor'. De Pimpinela a Nancy Rubias y de Perales a Los Planetas, sin olvidar a Luz Casal y OBK. Una alineación de artistas que han abordado el desamor en todas sus acepciones: los cuernos, el "ahí te quedas", las lágrimas, el perdón, la venganza y la libertad final, entre muchas otras temáticas amorosas.

22.00 / Historia

‘Criaturas legendarias’ del folklore español

El canal Historia estrena en exclusiva ‘Criaturas legendarias’, su nueva serie de producción original que explora, a lo largo de seis episodios, el origen de las leyendas del folklore español acudiendo al contexto social, cultural e histórico donde se materializaron. Un viaje al corazón de la mitología del país que descubre la procedencia de algunos seres fabulosos como el basajaun (País Vasco), el cuélebre (Asturias), los follets (Cataluña), y las anjanas (Cantabria), entre muchas otras criaturas fantásticas de la geografía española. Ttransformaciones y evoluciones de estos seres por todo el mundo, contando con el testimonio de 28 expertos procedentes de distintas disciplinas como la historia, la psicología, el arte o la ciencia. La serie cuenta con recreaciones que guiarán al espectador a través de las distintas historias

22.30 / La Sexta

‘¿Dónde estabas entonces?’ viaja al año 2004

Esta noche, ¿Dónde estabas entonces? buceará en el año2004, un año marcado en la memoria de todos. El 11 de marzo Al-Qaeda hizo estallar 10 bombas en la red de Cercanías de la Comunidad de Madrid asesinando a 192 personas. El Gobierno de Aznar responsabilizó, en un primer momento, a la banda terrorista ETA, una actitud que le acabó costando las elecciones generales. Poco después, Jose Luis Rodriguez Zapatero se convertía en presidente del Gobierno. El programa habla con el jefe del servicio de emergencias que atendió a las familias de las víctimas y a los heridos, y recordaremos como fueron aquellas primeras horas del atentado más grave de la historia de España. Pero 2004 tuvo más nombres propios. Fallecieron dos personajes muy populares, Carmina Ordóñez y Jesús Gil y Gil. España también fue noticia porque se celebró la primera boda real en muchos años. Se casaron el entonces Príncipe Felipe con la periodista Letizia Ortiz y lo hicieron en una gran ceremonia a la que asistieron las principales monarquías europeas y políticos de todo el mundo.

22.40 / Antena 3

Crece el suspense en ‘Perdida’

Quinto capítulo de Perdida, serie que narra el viaje de un padre que hará lo indecible para descubrir lo que ha pasado con su hija. Em este episodio, ‘El traidor’, Inma es retenida en un Club de Bogotá a punta de pistola por una sicaria apodada La Grilla. Sebastian decide meterse en la boca del lobo para ayudar a la española. Milena es informada por la exguardia civil aduanera Úrsula de la reapertura en España de la investigación sobre la desaparición de Soledad. La actriz, con temor a perder a su hija, decide tomar medidas drásticas. Pero Soledad ha empezado a recordar que tuvo otra vida antes, y se dirige a investigar en el registro civil su partida de nacimiento. No sabe que allí va a cruzarse nada menos que con Inma, su madre española.

22.45 / La 1

'En el valle de Elah'

In the Valley of Elah. Estados Unidos, 2007 (124 minutos). Director: Paul Haggis. Intérpretes: Tommy Lee Jones, Charlize Theron, Susan Sarandon, Jason Patric.

El reconocido guionista de Million dolar baby y Cartas desde Iwo Jima, y director de la aplaudida Crash, Paul Haggis, se acerca al infierno de la guerra de Irak en esta comprometida mezcla de drama e intriga apoyada por unas interpretaciones de lujo (perfecto Tommy Lee Jones en el papel de un militar jubilado que busca a su desaparecido hijo). Una de las miradas más lúcidas sobre los horrores de este conflicto bélico.

23.00 / La 2

Un paseo musical por Castilla y León

Valladolid y León son esta noche los destinos a los que viaja Un país para escucharlo. Ariel Rot se encontrará con Jesús Cifuentes, quien le guiará por las dos provincias. Entre las sorpresas que depara el programa, la reunión en la capital pucelana de Celtas Cortos para interpretar su himno más conocido. En la ciudad del Pisuerga se encontrarán además con el rock clásico y velludo de Arizona Baby y Ángel Stanich; con el rap distópico de Erik Urano y el nuevo pop de Siloé, junto a la canción de autor de la leonesa Nadia Álvare. Ya en León, asistirá al encuentro entre Alejandro Díez, excomponente de Cooper y Los Flechazos, y Myriam Gutiérrez. Ya en León, asistirán al encuentro entre Alejandro Díez, ex componente de Cooper y Los Flechazos, y Myriam Gutiérrez, (Feroe, The Bright), además de propuestas tan sorprendentes e inclasificables como la de Jhana Beat.

23.55 / M.CineDoc&Roll

'El repostero de Berlín'

The Cakemaker. Israel, 2017 (104 minutos). Director: Ofir Raul Graizer. Intérpretes: Zohar Shtrauss, Sarah Adler, Tim Kalkhof, Roy Miller.

Para su debut en el largometraje, Ofir Raul Graizer monta un sencillo e íntimo drama protagonizado por un pastelero de Berlín que, tras la muerte de su amante (un israelí), viaja a Jerusalén en busca de respuestas. Allí se encontrará con la viuda y el hijo del fallecido. Una historia bien narrada que bebe en las fuentes del filme francés Frantz, dirigido por François Ozon, y que basa gran parte de su calidad en el buen trabajo de su acoplado reparto. Todo empapado de un agridulce sabor.

23.55 / La 2

‘Documentos TV’ se plantea si puede el arte detener una bala

Esta semana, Documentos TV se acerca esta semana al artista William Kelly, considerado la conciencia social australiana y creador de un compendio de obras artísticas críticas e impactantes, que cambiaron el pensamiento y la forma de ver el mundo. Fragmentos del Guernica, la fotografía de la niña vietnamita Kim Phuc corriendo desnuda tras ser rociada con napalm, o la silueta de los prisioneros de Abu Grahib, son algunas de las creaciones artísticas que aparecen en esta su obra, cuyo objetivo final era “que reflejara, tanto la paz en la que algunos vivimos en general, como la guerra y la violencia que otros sufren, con el objetivo de conseguir una mayor armonía en el mundo”, explica William Kelly. Grabado en los cinco continentes y con los testimonios de pensadores, activistas y artistas de las disciplinas más variadas, el documental ¿Puede el arte detener una bala? expone las obras de estos creadores, unidos en un mismo sentir: el deseo de que el arte sea capaz de conseguir la paz mundial, restituir la justica social y los derechos humanos, cuando la política y la razón han fracasado.

0.10 / Movistar Drama

‘Monster’

Estados Unidos-Alemania, 2003. Director: Patty Jenkins. Intérpretes: Charlize Theron, Christina Ricci, Bruce Dern, Scott Wilson, Lee Tergesen, Annie Corley, Pruitt Taylor.

La historia real de la primera asesina en serie de Estadios Unidos, Ailenne Wuornos, una prostituta lesbiana desesperada por amor que se enfrentó con suma violencia a las adversidades hasta que fue condenada a la pena de muerte por el asesinato de seis hombres, le sirvió a Patty Jenkins para debutar en el mundo de la realización. La encargada de dar vida a esta mujer fue la actriz neozelandesa Charlize Theron, que con una interpretación llena de matices consiguió el Oscar a la mejor actriz, el Oso de Plata de Berlín y un Globo de Oro.