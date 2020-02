¿Qué ver hoy en TV? | Martes 4 de Febrero de 2020

21.00 / 0#

La verdad sobre el cannabis

Se vive un momento revolucionario en la historia de la medicina. En Reino Unido se ha legalizado recientemente el uso terapéutico de la marihuana. Desde el 1 de noviembre de 2018 los médicos especialistas están habilitados para prescribir el cannabis medicinal para tratar a sus pacientes. La legalización de esta droga con fines medicinales ha originado una gran controversia en el país británico. ¿Cómo afecta a nuestro cuerpo? ¿Realmente cura o es dañina para nuestro organismo? De la mano del médico británico, Javid Abdelmoneim, este trabajo tratará de encontrar respuestas a estas preguntas mientras descubre las últimas investigaciones realizadas sobre el cannabis.

21.00 / Telecinco

La Copa del Rey entra en cuartos de final

El torneo del KO llega a su recta final y dos de los cuatro encuentros correspondientes a los cuartos de final se verán en Cuatro. Esta noche, desde el Estadio Nuevo Los Cármenes, ofrecerá el partido que jugarán el Granada y el Valencia. El jueves a la misma hora, el Athletic Club se enfrentará al Barcelona en San Mamés. Además, el próximo viernes se celebrará el sorteo del que saldrán los emparejamientos para semifinales, única eliminatoria de la competición que se disputará a doble partido (ida y vuelta).

21.30 / Movistar CineÑ

‘Buñuel en el laberinto de las tortugas’

España, 2019 (80 minutos). Director: Salvador Simó Busom.

Cine dentro del cine. Esta apasionante película de animación recuerda cómo rodó Luis Buñuel su segundo trabajo, Las Hurdes, tierra sin pan. Dirigida por Salvador Simó a partir de la novela gráfica de Fermín Solís, la cinta ganó el galardón al mejor filme de animación en los pasados Goya y en los premios del Cine Europeo. En la cinta, tras cerrársele todas las puertas de posibles inversores (incluida la de Dalí), Buñuel visita en España a su buen amigo Ramón Acín. El escultor compra un billete de la lotería de Navidad con la loca promesa de que, si gana, pagará el documental que su amigo quiere rodar sobre Las Hurdes, una de las regiones más pobres y olvidadas de España. Increíblemente, el billete gana y su amigo mantiene su promesa.

21.30 / Movistar Comedia

‘Mentiras arriesgadas’

True lies. Estados Unidos, 1994 (135 minutos). Director: James Cameron. Intérpretes: Arnold Schwarzenegger, Jamie Lee Curtis.

El tándem Cameron-Schwarzenegger se reunió de nuevo (Terminator) en un filme que se mueve entre la acción, la aventura y la comedia, todo adornado con unos efectos visuales por los que fue candidato al Oscar. La típica superproducción, con un reparto lleno de estrellas y un despliegue de medios envidiable, que sin ser una obra de arte resulta decididamente simpática.

21.45 / Antena 3

Malena Alterio y Javier Gutierrez visitan ‘El hormiguero’

Para el segundo día de la semana, El hormiguero recibe la visita de Malena Alterio y Javier Gutiérrez quienes presentan Vergüenza, la divertida comedia creada por Álvaro Fernández-Armero y Juan Cavestany que protagonizan y cuya tercera temporada se estrena en Movistar+ el próximo 14 de febrero. Los intérpretes dan vida a una pareja condenada a meter la pata por dondequiera que van, rozando el patetismo.

22.00 / La 2

Flamenco y rock en ‘Cachitos de hierro y cromo’

En esta nueva cita con en el archivo sonoro de RTVE, Cachitos de hierro y cromo propone un repaso por las mezclas del flamenco con el rock y el pop: de Medina Azahara a Fuel Fandango. Ya lo dijo Paco de Lucía: “La música tiene que estar viva”. Incluido el flamenco, una música que nació del mestizaje y que en los años 60 formó parte de una nueva fusión con los sonidos que respiraba el mundo en aquella época: el pop y el rock and roll. En esos años se hicieron los primeros experimentos, hoy muy asumidos, pero que en la época hicieron tirarse de los pelos a más de un integrista. Encuentros aparentemente suicidas como La leyenda del tiempo de Camarón, híbridos pop como los que proponían Los Brincos y experimentos más contemporáneos como el de Morente con Lagartija o el tecno-rumba de Camela son los caminos por los que paseará esta Cachitos de flamenco yeyé.

22.00 / COSMO

'El discurso del rey'

The King's Speech. Reino Unido, 2010 (118 minutos). Director: Tom Hooper. Intérpretes: Colin Firth, Geoffrey Rush, Helena Bonham Carter.

Con el elegante sabor de las mejores producciones británicas, esta película, basada en hechos reales, narra las dificultades que tuvo el rey Jorge VI por su tartamudez. Cuatro Oscar (director, película, actor principal y guion original) avalan la innegable calidad de este entretenidísimo drama, que se apoya en dos sencillos, pero siempre eficaces, pilares: un guion milimétricamente construido y un equilibrado reparto en el que sobresalen un Colin Firth pletórico y un Geoffrey Rush modélico que le da perfecta réplica.

22.30 / La Sexta

Ana Pastor recuerda las noticias de 2003

Esta noche, ¿Dónde estabas entonces?, con Ana Pastor a la cabeza, viaja a 2003, año que estuvo marcado por el trágico accidente del Yak-42, avión del ejército español en el que murieron 62 militares. La mala gestión del siniestro por parte del Gobierno de Aznar, tanto en el reconocimiento de las responsabilidades, como en la identificación de los cuerpos, llevó a los familiares a emprender acciones contra el ejecutivo. No fue el único revés del Gobierno de Aznar, que ese mismo año vio como las calles se llenaban con multitudinarias manifestaciones bajo el lema: No a la guerra, en protesta por la participación española en el conflicto de Iraq. Una guerra en la que murieron los corresponsales Julio Anguita Parrado y José Couso a los que también se les recuerda en el programa de esta semana. Además, Pedro Almodóvar ganaba el Oscar al mejor guion original por Hable con ella; moría el gorila albino más famoso, Copito de Nieve, y nacía el Madrid Galáctico con la llegada de Figo, Zidane, Ronaldo y Beckham. Pastor charlará con Paco Pavón para rememorar aquél mítico equipo de Zidanes y Pavones.

22.40 / Antena 3

Muchas dudas en ‘Perdida’

Las cosas no encajan en esta cuarta entrega de Perdida, la serie protagonizada por Daniel Grao. Ahora, Antonio es condenado a una sentencia dura a la que asiste Inma, recién llegada a Bogotá. Le cuenta a su exmujer su verdadero objetivo, entrar en contacto con Cruz, la única persona que puede revelarle el paradero actual de Soledad. Inma, desoyendo los consejos de Sebastián se interna en los bajos fondos de la ciudad para seguir investigando desde fuera de la prisión. Angelita, a su vez, se ve obligada a pagar los favores acumulados de Quitombo ayudando a uno de sus matones a ocultar pruebas de un asesinato. Soledad acude a las sesiones de una psicóloga y comienza a revivir recuerdos dormidos de su infancia. Pero su madre Milena es informada de la terapia por Ignacio, el guardaespaldas de su hija.

22.45 / La 1

‘En el valle de Elah’

In the Valley of Elah. Estados Unidos, 2007 (124 minutos). Director: Paul Haggis. Intérpretes: Tommy Lee Jones, Charlize Theron, Susan Sarandon, Jason Patric.

El reconocido guionista de Million dolar baby y Cartas desde Iwo Jima, y director de la aplaudida Crash, Paul Haggis, se acerca al infierno de la guerra de Irak en esta comprometida mezcla de drama e intriga apoyada por unas interpretaciones de lujo (perfecto Tommy Lee Jones en el papel de un militar jubilado que busca a su desaparecido hijo). Una de las miradas más lúcidas sobre los horrores de este conflicto bélico.

22.55 / La 2

‘Un país para escucharlo’ descubre Baleares

Un país para escucharlo viaja esta noche a las Islas Baleares para descubrir su música de la mano de Maika Makovski. La artista, también presentadora de La hora musa, acompañará a Ariel Rot en su ruta por Mallorca e Ibiza. Enla primera conocerá dos formas diferentes de vislumbrar la canción de autor: la de Luis Albert Segura y la de Victoria Lerma. Además, también descubrirá otras dos visiones del indie: las de Jaime García Soriano, de Sexy Sadie, y la de Miquel Serra, invocando a Antònia Font como admirado referente común. Germans Tanner contará su singular historia desde Valldemosa y recordará a una figura de culto que pasó por la isla, Kevin Ayers. También descubrirán el sonido en directo de The Prussians y Oso Leone. Ya en la segunda, Ibiza, dialogarán con los representantes de dos generaciones de su pujante cultura de DJ: José Padilla y Anna Tur; y de la novísima cultura urbana representada por Aleesha Rose.

23.55 / TCM

‘El extraño’

The stranger. Estados Unidos, 1946 (91 minutos). Director: Orson Welles. Intérpretes: Edward G. Robinson, Orson Welles, Loretta Young, Philip Merivale.

Orson Welles dirige y protagoniza este filme de intriga, en el que muestra que además de dirigir sus propias historias es capaz de hacerlo con guiones que no son suyos con la misma brillantez y con el mismo sentido del misterio. Amores en pleno corazón del nazismo para una historia perfectamente narrada, muy bien interpretada por su atractivo reparto y con un final de los que causan admiración.

23.55 / La 2

El turbio comercio del sexo en Irak

Esta semana, Documentos TV analiza el matrimonio de placer, la tapadera religiosa que legitima la prostitución en Iraq. Esta investigación periodística ha destapado un negocio de explotación sexual de las mujeres a manos de clérigos musulmanes, que actúan como proxenetas, bajo el manto de la ley religiosa. Estos clérigos sin escrúpulos obligan a niñas, viudas de guerra y a jóvenes divorciadas a ofrecerse a los hombres para su disfrute sexual, en ocasiones tan solo por unas horas. “¿Eso qué supone para una niña?”, pregunta la periodista a la directora de una red de casas de acogida para mujeres en Iraq. “Si los hombres de la familia se enteran de lo que le ha pasado, la matarían para preservar el honor de los patriarcas”. Y concluye con contundencia: “Cuando los que gobiernan son las autoridades islámicas, las que más pierden son las mujeres”.