¿Qué ver hoy en TV? | Sábado 1 de febrero de 2020

15.45 / Hollywood

Las aventuras de Tintín: el secreto del Unicornio

The Adventures of Tintin: Secret of the Unicorn. EE UU, 2011 (107 minutos). Director: Steven Spielberg. Intérpretes: Jamie Bell, Andy Serkis, Daniel Craig, Nick Frost.

Spielberg tras la cámara y Peter Jackson como productor asumen el reto de llevar a la pantalla a un icono popular del siglo XX como Tintín. Es cierto que la factura técnica del filme es impecable, y que asombra el uso de la técnica de la captura en movimiento, que convierte en animados los rostros y movimientos de los actores. Pero también es cierto que, como en buena parte del cine de Spielberg, la perfección estética ahoga tanto la emoción como la verdadera esencia de la puesta en escena.

16.00 / Movistar LaLiga

Llega el derbi: Real Madrid-Atlético de Madrid

La 22ª jornada de Liga incluye el esperado derbi que disputan el Real Madrid, líder de la competición, y el Atlético de Madrid, quinto en la tabla, en el estadio Santiago Bernabéu. El partido lo emite en directo Movistar LaLiga, que también se encargará de ofrecerá los otros tres encuentros que se celebran esta jornada: Granada-Español (13.00), Mallorca-Valladolid (18.30) y Valencia-Celta (21.00).

21.30 / La 1

‘Informe semanal’ mira al Brexit

El espacio Informe semanal abre sus contenidos con un reportaje que aborda la salida del Reino Unido de la Unión Europea, que se hizo oficial ayer tras cuatro años de negociaciones. Un equipo del programa ha viajado a Gran Bretaña para hablar con españoles allí residentes. Mästarde, ofrecerá dos reportajes más, uno centrado en el brote de coronavirus y otro que analiza los peligros de Internet, en especial para los menores.

22.00 / Neox

Las peripecias de ‘Magnum’, en abierto

Neox estrena esta noche en abierto la serie Magnum, una nueva mirada al personaje que interpretase Tom Selleck en la serie homónima en los años ochenta. Ahora, Magnum está interpretado por Jay Hernandez y es un condecorado SEAL de la Marina que, tras regresar de Afganistán, reutiliza sus habilidades militares para convertirse en investigador privado en Hawai, donde se enfrentará con todo tipo de casos.

22.00 / DMAX

La vida del dictador Franco, en color

Llega a DMAX una nueva entrega de la serie documental Franco, la vida del dictador en color, que repasa la vida de Francisco Franco por medio de imágenes conservadas por la Filmoteca Española y otros archivos de la época. Un repaso cronológico desde su infancia en Ferrol y sus inicios en el ejército, hasta los sucesos que siguieron a su muerte el 20 de noviembre de 1975 y que marcaron el comienzo de la Transición.

23.35 / La 2

El drama del secuestro, en ‘La noche temática’

El drama del secuestro y la tortura centra La noche temática, que incluye dos documentales. Rehenes se centra en turistas, trabajadores humanitarios, empleados o periodistas que fueron secuestrados por grupos como las FARC o el ISIS. Más adelante, Monstruos eminentes recuerda al psiquiatra Ewen Cameron, que en los años cincuenta experimentó técnicas de tortura por medio de la privación sensorial.

0.10 / TCM

Empieza el espectáculo

All That Jazz. EE UU, 1980 (118 minutos). Director: Bob Fosse. Intérpretes: Roy Scheider, Jessica Lange, Ann Reinkin.

Siete años después de su espléndida Cabaret, Bob Fosse regresaba al género musical y presentaba la historia de un escenógrafo de Broadway, en el que volcaba notorios elementos autobiográficos, que acumula éxitos profesionales a cambio de sacrificios y renuncias personales. La muerte, personificada en una hierática Jessica Lange, lo estará esperando. Fosse ofrece un magnífico espectáculo que acepta el asumido riesgo de crear un personaje principal de lo más antipático para el espectador, y orquesta un filme rodado con verdadero arrojo, con la pasión de un absoluto amante del género, que cuenta con algunos de los números musicales más impactantes y carnales del cine de los ochenta.