¿Qué ver hoy en TV? | Miércoles 29 de Enero de 2020

21.00 / Cuatro

El Zaragoza recibe al Real Madrid

Tras la eliminación de equipos de Primera División como el Atlético de Madrid, el Betis o el Celta de Vigo en dieciseisavos de final de esta Copa del Rey, los equipos contendientes pondrán toda la carne en el asador porque saben que jugando a partido único se juegan el triunfo a una carta y todo puede ocurrir. El equipo de Zidane, el Real Madrid, viajará hasta el estadio de La Romareda para enfrentarse al Zaragoza, cuarto clasificado de la Segunda Dvisión.

21.45 / Antena 3

Jordi Évole visita ‘El hormiguero’

El hormiguero recibe esta noche la visita del periodista Jordi Évole, para presentar su nuevo programa, titulado Lo de Évole, que se estrena el próximo domingo en La Sexta. Con este nuevo espacio, en el que se sumerge en grandes historias de relevancia social, el periodista regresa al prime time de la cadena tras abandonar Salvados el pasado año. El próximo domingo, Jordi Évole vuelve con su nueva a serie documental sobre la cárcel y sus consecuencias. El programa contará con testimonios de personajes como Rosell, Granados, Cobos, y muchos más y apadrinados por Jesús Quintero.

22.00 / SyFy

‘La guerra de los mundos’

War of the worlds. Estados Unidos (110 minutos). Director: Steven Spielberg. Intérpretes: Tom Cruise, Dakota Fanning, Tim Robbins.

Ahora, el clásico de H. G. Wells, convenientemente actualizado, conoce una nueva versión cinematográfica de la mano de Spielberg. En esta ocasión, el protagonismo recae en Tom Cruise (muy por debajo de Dakota Fanning y Tim Robbins), que da vida a un padre nada modélico que se verá atrapado en el primer ataque alienígena contra la Tierra. Su puesta en escena y unos excelentes efectos especiales son sin duda sus grandes aliados.

22.00 / TCM

‘Pozos de ambición’

There will be blood. Estados Unidos, 2007 (151 minutos). Director: Paul Thomas Anderson. Intérpretes: Daniel Day Lewis, Paul Dano, Ciarán Hinds.

Hasta el Tejas de principios del siglo pasado se traslada Paul Thomas Anderson para ambientar esta magnífica historia que gira en torno a la naciente industria petrolera estadounidense del siglo XIX. Un drama sobre la avaricia, la corrupción y las mentiras que pusieron en serio peligro valores humanos tan importantes como el amor, la esperanza y la confianza. Oscar para Daniel Day Lewis y para la fotografía.

22.00 / La 2

‘El hombre del Oeste’

Man of the West. Estados Unidos, 1958 (100 minutos). Director: Anthony Mann. Intérpretes: Gary Cooper, Lee J. Cobb, Julie London, Arthur O'Connell, Jack Lord.

Aunque en su estreno pasó bastante inadvertido, se trata de un western muy interesante, como casi toda la obra de Anthony Mann (El hombre de Laramie y Cimarrón), que basó gran parte de su efecto en el acertado trabajo de su protagonista, Gary Cooper -dando vida a un exconvicto que tiene que volver a trabajar con su jefe para poder así defender a unos pacíficos ciudadanos- y una cuidadísima atmósfera. Notable.

22.30 / Neox

Nuevo capítulo de ‘Modern Family’

Neox estrena un capítulo de la popular Modern Family. Bajo el título ‘Dead on a Rival’, Mitchell aprende una valiosa lección cuando un exresidente de la casa aparece inesperadamente; Kenneth, el viejo vecino de los Dunphy convertido en gurú tecnológico, viene de visita con una gran sorpresa para Phil; y el padre de Manny acude de visita para ofrecerle una gran oportunidad a su hijo.

22.30 / La Sexta

Los ‘Auténticos’ de Alberto Chicote

Alberto Chicote estrena el tercer capítulo de Auténticos, espacio de marcada vocación social que cuenta historias de personas con discapacidad intelectual que son ejemplo para todos. Los protagonistas del programa de esta noche son Óscar (con discapacidad intelectual) y Héctor (joven madrileño con Síndrome de Down). La ilusión de Òscar es rodar su propia historia, la serie que escribió llamada La Claridad, y la de Héctor es dirigir el coro al que pertenece. Quiere dedicarse a esto en el futuro y se lo ha propuesto alguna vez a sus profesores pero, de momento, no ha tenido la oportunidad.

22.40 / Telecinco

‘El pueblo’ vive algunas tensiones

La convivencia entre los vecinos de El pueblo no es fácil. Ahora, el grupo de urbanitas trata de convencer al alcalde para que apruebe nuevas ordenanzas que les permitan llevar una vida más fácil. Aunque el edil desea fervientemente que todos los habitantes del pueblo sean felices, algunas de las propuestas entran en conflicto con las arraigadas costumbres de los lugareños. Por otra parte, Macarena comienza a aceptar su nueva vida. Además, Juanjo, enfadado con Moncho y Ruth por su lentitud en la construcción de su hotel, busca la manera de reclutar más albañiles para agilizar la obra. Entretanto, Echegui busca inspiración para sus canciones en las vidas fracasadas de sus compañeros que, al igual que él, han acabado en el exilio rural.

22.40 / Antena 3

Segunda entrega de ‘Quién quiere ser millonario’

Tras alcanzar el liderazgo de audiencias en el prime time el pasado miércoles, esta semana habrá una nueva entrega de ¿Quién quiere ser millonario? para conmemorar los 20 años del formato. El programa contaará con los mejores concursantes de la historia de España y que han pasado por varios concursos en televisión. Esta semana, los concursantes que lucharán por hacerse con un millón de euros en el programa presentado por Juanra Bonet son Alberto Gálvez, que fue concursante de Saber y ganar durante 100 programas, Juan Pedro Gómez, que se llevó el bote de Pasapalabra, y Gloria Camacho, una de las componentes del equipo Extremis en ¡Boom!

22.45 / La 1

Crece la presión en ‘Néboa’

Faltan tres víctimas para que se cumpla la leyenda en esta nueva entrega de Néboa, la serie protagonizada por Emma Suárez e Isabel Naveira. Ahora, la teniente Ortiz es consciente de que el Urco volverá a matar y está decidida a hacer todo lo posible para evitarlo. Al mismo tiempo, la desconfianza de Rosa sobre su marido no hace más que aumentar después de descubrir la lancha que Antón guarda en un almacén del puerto. Rosa decide contar a Carmela que Antón les mintió y se ofrece a llevarla hasta el lugar del escondite. ¿Cómo afectará este descubrimiento a la investigación del caso?

22.45 / Cuatro

Asier Etxeandía en ‘Planeta Calleja’

El actor Asier Etxeandía protagoniza la nueva entrega de Planeta Calleja. El actor bilbaíno viaja al mismo corazón del continente africano: Camerún. Etxeandía emprenderá la aventura con el objetivo de llegar hasta los baka, un subgrupo de pigmeos nómadas que se dedican a la caza y la recolección. Para ello, caminará largos recorridos por la selva y navegará en piragua a través de la Reserva de Fauna de Dja. También tendrán ocasión de contemplar las impresionantes Cascadas del río Lobé, únicas en el mundo porque desembocan directamente en el mar. En su periplo, finalmente encontrarán un grupo de pigmeos que les acogerá en su poblado y les integrará en sus actividades diarias, como la recolección de miel y de hierbas medicinales. Durante su viaje a través de Camerún, Jesús y Asier también visitarán un centro de recuperación de gorilas y chimpancés, pescarán camarones y conocerán a diversos habitantes de la costa.

23.44 / AXV White

'La maldición del escorpión de jade'

The Curse of the Jade Scorpion. Estados Unidos, 2001 (110 minutos). Director: Woody Allen. Intérpretes: Woody Allen, Helen Hunt, Charlize Theron, Dan Aykroyd.

Una vez más, Woody Allen, con sus clásicas neurosis y su ácido y siempre particular sentido del humor, abrió el tarro de las esencias cinematográficas para rodar esta inteligente comedia, en la que da vida a un inspector de seguros que, tras ser hipnotizado, pasa a trabajar a las órdenes de un ladrón. Junto al genio neoyorquino, destacan dos actrices que vuelven a demostrar su innato talento: Helen Hunt y Charlize Theron.

23.56 / AMC

‘El francotirador’

American Sniper. Estados Unidos, 2014 (132 minutos). Director: Clint Eastwood. Intérpretes: Bradley Cooper, Sienna Miller, Luke Grimes.

Sin llegar a la calidad de Gran Torino, Eastwood pone todo su saber cinematográfico en esta correcta película centrada en la persona de Chris Kyle, un tejano que batió el récord de muertes como francotirador del ejército norteamericano. Buen trabajo de Bradley Cooper, pero el conjunto se muestra algo propagandístico.

23.45 / La 1

‘Comando actualidad’, patrimonio en peligro

Esta semana, las cámaras de Comando actualidad visita fortalezas, castillos, murallas, ermitas, iglesias, conventos, monasterios, palacios medievales y casonas de nobles para descubrir cómo y por qué buena parte del abundante patrimonio histórico y cultural de España se encuentra casi en ruinas por falta del mantenimiento adecuado y de dinero. En muchos pueblos España, los vecinos se están convirtiendo en pequeños mecenas. Así, por ejemplo, el programa visitará Vozmediano (en Soria), Garrovillas de Alconétar (en Cáceres), Quintanilla de Riofresno (Burgos) o el Castillo de Xiquena, con 500 años de historia. El Palacio de los Zúñiga, en Curiel, está en riesgo inminente… La Lista Roja nació para dar a conocer y proteger el patrimonio en riesgo que tenemos en España. Cualquier ciudadano puede denunciar el abandono de un bien histórico. El propietario es responsable de mantenerlo. Si no dispone de dinero suficiente, puede solicitar ayudas a la administración. Lo dice la Ley de Patrimonio, de 1985, que otorga las competencias a las Comunidades Autónomas.