¿Qué ver hoy en TV? | Viernes 17 de enero de 2019

13.25 / Cine Ñ

El ángel exterminador

México, 1962 (90 minutos). Director: Luis Buñuel. Intérpretes: Silvia Pinal, Jacqueline Andere, Enrique Rambal, Claudio Brook.

El ángel exterminador tiene ya más de 50 años de vida, pero aún es una de las películas más subversivas y disolventes de la historia del cine. El maestro Buñuel entrega una obra terrible y asombrosa que agita las convenciones narrativas y abre resquicios fantásticos en la realidad. Durante una cena, un grupo de personas quedan irremisiblemente atrapados en una casa. Cualquiera podría salir, pero algo indefinible se lo impide a todos. El ángel exterminador abraza una catarata de códigos surrealistas para elaborar un agrio análisis de la mezquindad humana, un dibujo de la atracción por lo atroz, una parábola lúcida y extenuante, rodeada de imágenes en las que brotan de modo constante el desasosiego y la inquietud.

18.20 / TCM

Man on the Moon

EE UU, 1999 (113 minutos). Director: Milos Forman. Intérpretes: Jim Carrey, Danny DeVito, Courtney Love.

Al igual que en la memorable El show de Truman, Jim Carrey abandona muecas y tics y muestra que puede abordar personajes complejos y resolverlos con una interpretación excelente. Man on the Moon es una b biografía del cómico televisivo Andy Kaufman que sirve al gran Milos Forman para trazar una sátira de la sociedad norteamericana, entre destellos de acidez. Detrás de su apariencia de comedia, Man on the Moon ocultar buenas dosis de amargura.

20.30 / La 2

Greta Fernández, madrina de ‘Días de cine’

La actriz Greta Fernández ejerce esta semana de madrina del espacio Días de cine, en el que hablará de sus películas favoritas y de sus filias y fobias cinematográficas. Además, el programa repasará la reciente entrega de los Premios Forqué y se detendrá en los estrenos de la cartelera, entre los que destacan obras como Malasaña 32, una película española de terror, Jojo Rabbit, presente en los Oscar con varias candidaturas, y Los consejos de Alice, filme francés con Fabrice Luchini a la cabeza del reparto.

20.45 / Sundance

Bajo las estrellas

España, 2007 (100 minutos). Director: Félix Viscarret. Int´srpretes: Alberto San Juan, Emma Suárez, Julián Villagrán.

El debut de Félix Viscarret es un drama tan esforzado como sobrio, apoyado en el personaje de un trompetista de espíritu crápula que regresa a su ciudad natal para descubrir que arrastra más heridas de las que preveía. La sutil labor de la puesta en escena, siempre atenta al dibujo exacto de los personajes, y el excepcional trabajo de Alberto San Juan engrandecen la emotiva función.

21.30 / La Sexta

Las primeras medidas del Gobierno, en ‘La Sexta columna’

El espacio informativo de La Sexta plantea un análisis de las primeras medidas anunciadas por el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos, el primer Ejecutivo de coalición desde la Transición. El programa se detendrá en asuntos como las subidas de las pensiones y el salario mínimo, la regulación del mercado del alquiler, las restricciones a las casas de apuestas, la legalización de la eutanasia o el impulso a la memoria histórica.

22.10 / La 1

Semifinal de ‘MasterChef Júnior’

Los jóvenes participantes en MasterChef Júnior afrontan la semifinal con un viaje a Toledo, donde disfrutarán del espectáculo de Puy du Fou, nombrado en dos ocasiones el mejor parque temático del mundo. Después de divertirse, deberán cocinar un menú para cuarenta comensales. Más adelante, en la prueba de eliminación, prepararán unos cupcakes bajo las instrucciones de la repostera Alma Obregón.

22.10 / Antena 3

Segunda cita con ‘Tu cara me suena’

Tras alcanzar en su primera entrega el segundo mejor estreno de su historia, Tu cara me suena la música más variopinta estará presente en el escenario: entre otras actuaciones, El Monaguillo se meterá en la piel de Kiko Veneno, Rocío Madrid imitará a Rocío Dúrcal, Jorge González se caracterizará como Miguel Poveda y Cristina Ramos se convertirá en Jennifer Lopez.