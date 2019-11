¿Qué ver hoy en TV? | Sábado 23 de noviembre de 2019

13.00 / Movistar LaLiga

El Leganés recibe al líder, el Barcelona

Cuatro serán los partidos de Primera División que podrán ver hoy los aficionados. Los primeros en saltar al campo (13.00) serán los jugadores del Leganés y el Barcelona, último y primero en la clasificación. Ya por la tarde (16.00), el Betis y el Valencia se enfrentarán en el Benito Villamarín y el Granada recibirá al Atlético Madrid en el Nuevo Los Cármenes. Por último (21.00), un igualado Real Madrid y Real Sociedad en el Santiago Bernabéu.

15.35 / La Sexta

‘Contact’

Estados Unidos, 1997 (143 minutos). Director: Robert Zemeckis. Intérpretes: Jodie Foster, James Woods, Matthew McConaughey, John Hurt.

El taquillero Robert Zemeckis regresó al cine con esta aventura espacial, en la que adapta, después de 17 años de infructuosas negociaciones y gracias a la presencia de Jodie Foster en el reparto, el best seller de Carl Sagan. Reparto de campanillas y un guion con posibilidades para una historia que no llegó a más debido a un final un tanto desdibujado.

16.00 / Nova

Llega ‘Doctor en los Alpes’

Un doctor que se reencuentra con su pasado y fortalece sus raíces por sorpresa en su pueblo natal tras dejar su exitoso trabajo en Nueva York. Nova estrena ‘Doctor en los Alpes’, exitosa serie germano-austriaca. La serie, conocida y querida por el público en Alemania y Austria, sigue los pasos del protagonista (Hans Sigl) en su retorno a su localidad natal, un idílico pueblo en los Alpes austríacos. Allí encontrará muchos desafíos médicos, pero también historias emocionantes. Nunca fue la intención del doctor Martin Gruber abandonar Nueva York y regresar a su pueblo natal, Ellmau, en la zona de las montañas Kaiser. Allí tendrá que afrontar los errores de su pasado, con su familia, su hermano e inesperadas sorpresas. En su nuevo día a día le esperan desafíos médicos que le darán las mismas emociones, aventuras y satisfacciones que buscaba en el extranjero.

21.30 / La 1

El fraude de los ERE, en ‘Informe semanal’

La sentencia de la Audiencia de Sevilla en el caso de los ERE condena el sistema fraudulento, arbitrario e ilegal creado y alimentado durante una década de gobierno socialista en Andalucía. Informe semanal analizará con expertos juristas el contenido de esa sentencia que declara culpables a dos expresidentes de la Junta y a otros 17 antiguos cargos. Hablará también con analistas políticos sobre las consecuencias que la sentencia puede tener para un PSOE embarcado en el intento de formar gobierno y que marca distancias con los condenados por esas prácticas corruptas en su principal vivero de votos. También hablará de las yihadistas españolas y de la agonía de los glaciares pirenaicos.

21.30 / La Sexta

‘laSexta noche’, para todos los gustos

Política, televisión y música. laSexta noche recibe a José Bono, expresidente del Congreso, que acaba de publicar su nuevo libro, Se levanta la sesión, y que ofrecerá su visión sobre la situación actual del país. El presentador de El intermedio, El Gran Wyoming, hablará de juventud, rock y farándula a raíz de su libro La furia y los colores. Además, Iñaki López charlará con Loquillo de su nuevo trabajo, Salud y rock and roll. Además, esta semana se acumulan los temas; la sentencia de los ERE, el pacto entre el PSOE y Unidas Podemos, las advertencias de Bruselas, los posibles acuerdos de investidura, si habrá investidura, la herencia de Francisco Franco… y todos estos asuntos se tratarán en el programa.

22.00 / Paramount Channel

‘El curioso caso de Benjamin Button’

The Curious Case of Benjamin Button. Estados Unidos, 2008 (166 minutos). Director: David Fincher. Intérpretes: Brad Pitt, Cate Blanchett, Taraji P. Henson.

Para la ocasión, David Fincher (Seven) mezcla, con su habitual calidad, fantasía, romance y drama para contar la historia de un hombre (papel interpretado por un convincente Brad Pitt) que nace con el cuerpo de una persona de 80 años y que, con el transcurso del tiempo, va rejuveneciendo. Una acertada adaptación de un relato de Scott Fitzgerald que fue galardonada con tres merecidos oscars (maquillaje, dirección artística y efectos visuales). Muy entretenida.

22.00 / ANN White

‘La maldición del escorpión de jade’

The curse of the jade scorpion. Estados Unidos, 2001 (110 minutos). Director: Woody Allen. Intérpretes: Woody Allen, Helen Hunt, Charlize Theron, Dan Aykroyd.

Una vez más, Woody Allen abrió el tarro de sus esencias cinematográficas para rodar esta inteligente e ingeniosa comedia, en la que da vida a un peculiar inspector de seguros que tras ser hipnotizado pasa a trabajar a las órdenes de un malhechor. Junto al genio neoyorquino, dos actrices que vuelven a demostrar su innato talento: Helen Hunt y Charlize Theron.

22.30 / Sundance

‘No sos vos, soy yo’

Argentina-España, 2004 (105 minutos). Director: Juan Taratuto. Intérpretes: Diego Peretti, Soledad Villamil, Cecilia Dopazo.

El argentino Juan Taratuto (¿Quién dice que es fácil?) debutó en el mundo de la realización con esta simpática comedia romántica. Claramente influenciada por el estilo de Woody Allen, narra las peripecias de un excéntrico personaje que intenta arreglar su maltrecha vida sentimental refugiándose en su psicoanalista y sus amigos. Notable filme que incluye en su banda sonora canciones de Jorge Drexler y Andrés Calamaro.

23.35 / La 2

‘La noche temática’ estrena ‘Menores en la frontera’

Con motivo del Día Mundial de la Infancia, La noche temática pone al descubierto los viajes y testimonios de quienes fueron separados de sus padres. Bajo el título ‘Menores en la frontera’, La noche temática estrena los documentales: ‘Separados: niños en la frontera’ y ‘Trata de personas en EE UU’. El primero investiga la gestión que hizo el gobierno americano con los niños inmigrantes y rastrea cómo las políticas de inmigración que se han desarrollado a lo largo de los años involucran a niños. Además, pone de relieve las secuelas de esta experiencia para los menores. Incluso, como la pesadilla continúa para aquellas familias que todavía no se han reunido. El segundo, pone al descubierto una red criminal de trata de personas que explotó laboralmente a menores indocumentados, las compañías que se benefician del trabajo forzado y el papel del gobierno de Estados Unidos en facilitar su labor a los traficantes. Hablamos de una red de trata de personas con fines de explotación laboral, que pone de manifiesto un sistema de inmigración conflictivo.

23.45 / La 1

‘The Boxer’

Irlanda, 1997. Director: Jim Sheridan. Intérpretes: Daniel Day-Lewis, Emily Watson, Brian Cox, Ken Scott.

Daniel Day-Lewis y el director Jim Sheridan vuelven a formar equipo -tras los éxitos cosechados con En el nombre del padre y Mi pie izquierdo, filme que le valió un Oscar al actor irlandés- en este intenso drama, que, aunque ambientado en el mundo del boxeo, recrea una historia mucho más profunda que se mueve entre los oscuros recovecos de la problemática del IRA. Un guion sólido y una dirección tremendamente acertada, así como su magnífica ambientación, son las bases de esta atractiva entrega de odios y violencia. Buena.

0.20 / TCM

‘Teniente corrupto’

Bad lieutenant. Estados Unidos, 1992 (92 minutos). Director: Abel Ferrara. Int.: Harvey Keitel, Victor Argo, Leonard Thomas.

La historia de un teniente de policía aficionado a las drogas y el alcohol y con grandes deudas de juego (papel perfectamente interpretado por el carismático Harvey Keitel) que decide replantearse su vida y su profesión cuando investiga el caso de una joven monja que ha sido violada sirve de base a este intenso y duro drama dirigido, con un resultado atractivo pero algo irregular, por Abel Ferrara (El funeral).