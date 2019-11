¿Qué ver hoy en TV? | Domingo 17 de noviembre de 2019

15.50 / TCM

Uno, dos, tres

One, Two, Three. EE UU, 1961 (104 minutos). Director: Billy Wilder. Intérpretes: James Cagney, Arlene Francis, Horst Bucholz.

No está al alcance de cualquiera enlazar Con faldas y a lo loco, El apartamento, Uno, dos, tres e Irma la dulce. Wilder estaba en plena forma y lanzaba sus dardos contra el afán colonizador estadounidense y también contra el comunismo soviético. En plena Guerra Fría, un ejecutivo pretende introducir la Coca-Cola tras el Telón de Acero. Y así comienza la agitación, con un ritmo tan trepidante que no deja respiro. Cuando el espectador logre dominar la carcajada comprobará que, en el fondo, maldita la gracia que tiene el asunto. Una maravilla.

21.25 / La Sexta

‘Salvados’ analiza el mundo de los menores inmigrantes

Al frente de Salvados, Gonzo se introduce esta semana en un colectivo que se ha convertido en blanco de las críticas de VOX: los menores extranjeros que llegan a España no acompañados, los llamados menas. Gonzo acudió a la sede de VOX en la noche electoral para certificar el discurso del partido entre sus votantes. También da voz a estos jóvenes, que relatan las expectativas que tienen antes de llegar a España y la realidad con la que se encuentran.

21.30 / La 2

‘Imprescindibles’, con la rumba de Peret

El espacio Imprescindibles rinde homenaje al rey de la rumba catalana con la emisión del documental Peret, yo soy la rumba, en el que los nietos del artista protagonizan un retrato íntimo de la familia. También participan amigos del artista como Petitet, Justo Molinero e incluso su sastre favorito del barrio de Sant Antoni. Peret fue el creador de un género musical inimitable, nacido en la calle, y aunque fue un personaje muy popular, también fue un gran desconocido y un artista a menudo menospreciado.

21.30 / DMAX

Trabajo policial, en ‘Control de carreteras’

En España hay 15.000 kilómetros de carreteras por las que circulan a diario millones de vehículos. La serie documental Control de carreteras muestra el trabajo En ellas de la Guardia Civil, que trabaja cada día por hacer cumplir las normas de seguridad vial y acompaña a algunos de sus equipos lugares como Madrid, Galicia y Andalucía para mostrar su labor preventiva y sus campañas contra los excesos de velocidad y consumo de alcohol y drogas al volante.

22.00 / Neox

Otro capítulo de estreno de ‘Los Simpson’

Llega a Neox un nuevo episodio de estreno de la serie Los Simpson, que relata cómo un caso judicial en el que se ve implicado Homer determina que la vida de un perro es más valiosa que la de un humano en Springfield. La resolución traerá como resultado que los perros terminen reconociendo su nueva posición de poder y que aumenten su dominio sobre los habitantes del pueblo.

22.05 / La 1

Elysium

Estados Unidos, 2013 (109 minutos). Director: Neill Blomkamp. Intérpretes: Matt Damon, Jodie Foster, Sharlto Copley, Alice Braga.

Después de la notable parábola política que subyacía en un filme de ciencia ficción como Distrito 9, Neill Blomkamp reincidía en el género con una historia futurista que también abordaba cuestiones sociales: la división entre los ricos que habitan una lujosa estación espacial y los pobres que se hacinan en una Tierra devastada.

23.50 / TCM

La noche de los muertos vivientes

Night of the Living Dead. EE UU, 1968 (95 minutos). Director: George A. Romero. Intérpretes: Judith O'Dea, Duane Jones, Marilyn Eastman.

Desde 1968, todas las series o películas sobre el universo zombi beben de las imágenes de La noche de los muertos vivientes. Y 50 años después, muy pocas han logrado alcanzar su poder perturbador y su capacidad alegórica. Se trata de una película fundacional que funciona desde la simplicidad: huye de los excesos visuales, se encierra en apenas tres escenarios y utiliza a poco más de cinco personajes. Sin embargo, en sus alucinadas imágenes vive, explosivo, el terror de un apocalipsis zombi. Más aún, acierta a dibujar una demoledora parábola sobre la fragilidad del orden social y la futilidad de la condición humana.