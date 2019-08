Dónde ver el fútbol la temporada 2019-2020

La temporada de fútbol 2019-2020 en España se inaugura este viernes con un clásico. El Athletic de Bilbao recibe al Barcelona, actual campeón de la competición, a las 21.00. Pero como cada temporada, los derechos de retransmisión de las distintas competiciones de fútbol van cambiando de sitio, hay nuevas ofertas o están repartidos de diferente forma.

Las competiciones esta temporada estarán disponibles en Movistar+ , Orange, Jazztel, MiTele Plus (de Mediaset), DAZN y GOL. Vodafone TV esta vez ha decidido no entrar en la guerra por tener fútbol en su oferta. Las tres primeras plataformas citadas obligan al consumidor a tener contratado con ellos la conexión a Internet, con precios entre los 41 y los 140 euros al mes. La novedad de esta temporada, MiTele Plus, ofrece todo el fútbol por 35 euros al mes sin necesidad de contratar nada más. MiTele, Orange y Jazztel dan la posibilidad de contratar solo la Liga o solo la Champions.

Cada jornada, de los diez partidos de Primera división masculina de La Liga, nueve son de pago en las cuatro plataformas citadas y uno en abierto (en GOL). En Segunda división la oferta es parecida, excepto que GOL emite dos encuentros en abierto cada jornada.

La Primera división femenina, que comenzará el 7 de septiembre, se podrá seguir en abierto en GOL (dos partidos por jornada). Los derechos de emisión en pago están todavía en negociación. En el caso del Barcelona, sus encuentros como local serán retransmitidos por Barça TV. En cualquier caso, los partidos de esta categoría no se retransmiten nunca en horario de máxima audiencia nocturno. Los derechos de emisión de la Copa del Rey y de la Supercopa de España no han sido adjudicados todavía.

Las competiciones a nivel europeo solo se podrán ver de pago. Tanto la Liga de Campeones como la UEFA Europa League se podrá seguir a través de Jazztel, Orange TV, Movistar + y MiTele Plus. Los partidos de la selección española de clasificación para la Eurocopa de 2020 (que se jugará en varias ciudades europeas, entre ellas Bilbao), seguirán emitiéndose en La 1 de TVE.

Para seguir las ligas internacionales, la oferta está más repartida. Movistar + deja este año de emitir la Premier. La principal competición británica, junto a su segunda y tercera categorías, así como los dos torneos de Copa pasan a DAZN. Esta plataforma tiene también los derechos de las principales competiciones ligueras de EE UU y Japón así como la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana y la Recopa sudamericana. Movistar sí que mantiene los encuentros de las ligas alemana, francesa e italiana.