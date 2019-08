¿Qué ver hoy en TV? | Domingo 4 de Agosto de 2019

15.30 / La Sexta

‘Fallen’

Estados Unidos, 1997 (119 minutos). Director: Gregory Hoblit. Intérpretes: Denzel Washington, John Goodman, Donald Sutherland.

Interesante filme que, siguiendo la línea de taquilleros éxitos de ambientación tenebrosa como Seven y El silencio de los corderos, insiste en personajes de moral ambigua. El protagonista de esta historia realizada por Gregory Hoblit (Rastro oculto) es el siempre eficaz Denzel Washington. Asesinatos e intrigas sobrenaturales para una cinta oscura, inquietante y realmente apasionante.

20.00 / La Sexta

Trofeo Joan Gamper: Barcelona-Arsenal

Después de dos partidos en Japón (saldados con una derrota frente al Chelsea y victoria ante el Vissel Kobe), el Barcelona presentará a su plantilla para esta nueva temporada, encabezados por Leo Messi y con las nuevas incorporaciones de Antoine Griezmann, Frenkie de Jong y el portero Neto, en esta nueva edición del trofeo Joan Gamper. El rival en este encuentro será el Arsenal de Unai Emery.

21.30 / COSMO

Complicado caso para Jack Mooney

El equipo de detectives de Crimen en el paraíso vuelve a resolver con eficacia los extraños asesinatos en un nuevo episodio, el quinto de la octava temporada, de esta popular serie ambientada en el Caribe. Se trata de la primera parte de un especial de dos capítulos que aborda los acontecimientos que ocurren durante un festival turístico. La muerte de la reina del evento Mama D´Mer será el inicio de una complicada investigación. Lo que pretendía ser una popular fiesta en una localidad costera acaba convirtiéndose en una tragedia. Una mujer joven y querida por todos ha aparecido muerta cuando realizaba una original ceremonia de homenaje al mar en la playa. ¿Qué ha ocurrido? El inspector Jack Mooney (Ardal O'Hanlon) intentará resolver el crimen con ayuda de su ayudante Florence Cassell (Joséphine Jobert). Sus compañeros Ruby Patterson (Shyko Amos) y JP Hooper (Tobi Bakare), por su parte, registran la habitación de la mujer asesinada en busca de alguna pista que explique este misterioso caso.

21.30 / Cuatro

‘Viajeros Cuatro’ visita Croacia

Es uno de los destinos turísticos de referencia en Europa: las aguas cristalinas que bañan la Costa Dálmata, sus atractivas ciudades medievales al borde de acantilados y sus más de diez parques naturales convierten a Croacia en un destino ideal para las vacaciones. Los reporteros de Viajeros Cuatro, Lucas Goikoetxea y Álvaro Secunza, serán los encargados de mostrar los principales atractivos de este país.

22.00 / Neox

Vacaciones familiares para ‘Los Simpson’

Esta noche, Neox ofrecerá una entrega de estreno absoluto en España. En este capítulo, Homer promete a Marge un viaje que nunca olvidará a la ciudad europea con la que lleva soñando toda su vida. Para que se haga realidad, Homer, tiene que hacer un trato peligroso con un agente de viajes. Deberá ser el mensajero de un maletín secreto, que no debe abrir bajo ningún concepto. A cambio de realizar esta misión, la familia podrá disfrutar de unas vacaciones inolvidables en París. Una vez instalados en la ciudad, la familia se ambienta en ella a la hora de escoger su vestimenta, en concreto Lisa.

22.00 / SyFy

'Un monstruo viene a verme'

A Monster Calls. España, 2016 (100 minutos). Director: J. A. Bayona. Intérpretes: Lewis MacDougall, Sigourney Weaver, Liam Neeson.

J. A. Bayona cierra la trilogía sobre las relaciones entre madres e hijos que inició con El orfanato y continuó con Lo imposible. Ahora, mezclando imagen real con animación, monta un podesoso drama fantástico basado en el libro homónimo de Patrick Ness, autor también del guion, que se mueve entre la realidad y la fantasía y en el que conviven personajes propios de los cuentos de hadas y escenas íntimas del mundo del joven protagonista. Nueve premios Goya avalan su innegable calidad.

22.07 / Paramount Channel

‘La noche es nuestra’

We own the night. Estados Unidos, 2007. (117 minutos). Director: James Gray. Intérpretes: Joaquin Phoenix, Eva Mendes, Mark Wahlberg.

El cineasta James Gray volvió a contar (primero lo hizo en La otra cara del crimen y después en Two lovers) con su actor fetiche, el siempre sorprendente Joaquin Phoenix en uno de sus habituales personajes ambiguos, para protagonizar esta potente mezcla de drama criminal y thriller. Lástima que su final no esté a la altura del resto de la película.

23.45 / Movistar CineÑ

‘Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón’

España, 1980 (77 minutos). Director: Pedro Almodóvar. Intérpretes: Carmen Maura, Félix Rotaeta, Kitty Manver, Cecilia Roth.

Ya desde sus inicios, Pedro Almodovar dejó patente que podría gustar o no, pero que lo que era indiscutible es que estaba dispuesto a romper con todo. Y así lo demostró con ésta, su primera película. Una comedia que en nada se parecía a lo que se había hecho en el cine español, llena de ingenio y descaro, que suplió con holgura las carencias técnicas mostradas por el realizador manchego. Un soplo de aire fresco para el trasnochado cine español.