¿Qué ver hoy en TV? | Viernes 2 de agosto de 2019

21.00 / La 2

Estrenos de verano en ‘Días de cine’

Esta versión veraniega y condensada de Días de cine se sumerge en los estrenos de la semana, como El gran Buster, la nueva película documental del prestigioso crítico y cineasta Peter Bogdanovich centrada en la figura de Buster Keaton. Entre los participantes se encuentran los cineastas Quentin Tarantino y Mel Brooks. Además, hablará de El peral salvaje, de Nuri Bilge Ceylan. La película, que cuenta el regreso de un escritor a su pueblo natal, dejó muy buenas sensaciones en los festivales de Cannes y Sevilla. Además, Días de cine analizará la nueva comedia de Santiago Segura, Padre no hay más que uno. El despertar de las hormigas, un alegato contra la Latinoamérica machista de Antonella Sudasassi, y Remember me, del director español Martín Rosete, completan los estrenos de la cartelera de esta semana.

21.10 / Cuatro

España y Lituania se miden en un amistoso

La selección española de baloncesto, a las órdenes de Sergio Scariolo, inicia esta noche en el renovado pabellón Navarra Arena de Pamplona la gira Desafío Mundial de preparación para el Mundial de China en un amistoso ante Lituania. Con algunas ausencias (Pau Gasol, Nikola Mirotic, Serge Ibaka y Sergio Rodrígue), el grupo liderado por Marc Gasol intentará pulir algunos detalles técnicos de cara a la cita mundialista.

22.00 M.CineDoc&Roll

‘Yo no me llamo Ruben Blades’

El panameño Rubén Blades está decidido a colgar las botas. Pero antes, permite entrar a su casa para generar este autorretrato, Yo no me llamo Ruben Blades, en el que se podrá conocer al autor de Pedro Navaja y El Cantante. Polifacético como pocos, Rubén Blades fue pionero en incluir referencias sociales en temas de salsa, ha participado en la serie The Walking Dead y ha formado parte del gobierno panameño. Sting, Paul Simon, Rene Perez (Residente), Gilberto Santa Rosa, Larry Harlow, Andy Montañez, Ismael Miranda, Junot Diaz, Luba Mason son algunos de los amigos que ayudan en este documentala trazar la historia de una personalidad única que se completa además con un magnífico archivo.

22.10 / La 1

El humor regresa a ‘Hoy no, mañana’

Con Santiago Segura como maestro de ceremonias, Hoy no, mañana continúa con su repaso a la actualidad política y social. Uno de los protagonistas esta semana será Carlos Sobera, además por partida doble. El presentador organizará un particular First Dates con Florentino Pérez y un posible fichaje, y junto a Jose Coronado tendrá una pugna por las apuestas. El espectador será testigo de un programa diferente del Chiringuito de jugones, con Eduardo Inda, Josep Pedrerol y Tomás Roncero, que harán una particular retrasmisión desde un quirófano. Donald Trump, Caprile y Palomo Spain estarán en un desfile muy particular, Gloria Serra descubrirá el nuevo negocio de José Manuel Villarejo e Iñaki López tendrá la oportunidad de entrevistar a Miguel Ángel Revilla.

22..10 / Antena 3

‘El inocente’

The Lincoln lawyer, Estados Unidos, 2011 (118 m.). Dir.: Brad Furman. Int.: Matthew McConaughey, Ryan Phillippe.

Para su segundo trabajo tras la cámara (el primero no se llegó a estrenar en España), Brad Furman montó un solvente thriller judicial muy al estilo de los que se rodaban en los noventa. Atención al buen trabajo de un eficaz Matthew McConaughey, dando vida a un abogado de Los Ángeles que ve cómo todo se complica en su vida tras aceptar un caso, a priori, sencillo.

24.00 / Movistar Drama,

‘El intercambio’

Changeling. Estados Unidos, 2008 (140 minutos). Director: Clint Eastwood. Intérpretes: Angelina Jolie, Gattlin Griffith, John Malkovich, Colm Feore.

La terrible historia de una mujer desesperada (papel bien interpretado por Angelina Jolie) tras la desaparición de su hijo y que, meses después, ve cómo la policía le devuelve otro niño le sirvió a Clint Eastwood para dirigir, con sus habituales dosis de clasicismo, este emotivo drama. No es de sus mejores trabajos, pero resulta muy interesante.