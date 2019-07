1. Picaduras

Espero que me entiendan, si es que aún hay alguien capaz de hacerlo después de padecer toda la semana una oleada de calor africano que nos ha dejado exánimes (por cierto: ¿es todavía “africano” un adjetivo políticamente correcto?; se lo tengo que preguntar a Ada Colau y a los autores de la iluminada y luminosa Guía de comunicación inclusiva publicada por su Ayuntamiento). Lo que quiero que me entiendan es que, aburrido de escrutar en los avances editoriales del otoño los nuevos libros de youtubers e influencers), me he dedicado a buscar en las programaciones algún título que me resultara apetecible. Y lo he encontrado. Conste que no lo he leído todavía, pero he podido sentir su llamada y ya estoy ansioso por leerlo. Se trata de El mosquito, de Timothy C. Winegard, y lo publicará Ediciones B (Random House) en octubre, un nuevo ejemplo de que la moda del nature writing sigue tan viva como el adulterio de las damas en la novela del XIX. De los paratextos extraigo datos fascinantes que parecen provenir del trabajo de un científico loco: al parecer los zancudos, los más peligrosos depredadores, han sido responsables de las muertes de 52.000 millones (no; no es un error) de seres humanos de los 108.000 millones (han leído perfectamente) que se calcula que han vivido en la Tierra hasta hoy (me pregunto si cuentan desde los neandertales o desde los sapiens sapiens). El libro (que en la edición original tiene 496 páginas; los de B no avisan cuántas tiene la traducción) informa de casi todo lo que tiene que ver con los hematófagos (o chupasangres) dípteros: cómo han determinado la historia de las naciones, qué remedios se han utilizado para aliviar su picadura (gin and tonic incluido), cómo han contribuido a la propagación el dengue, la fiebre del Zika o la malaria, qué características presenta su probóscide, etcétera. Me consuelo de no haber podido leer todavía el libro viendo —al fin y al cabo, este es un verano de cine— por enésima vez La reina de África (John Huston, 1951), y admirando a la estupenda Hepburn dando manotazos al aire para quitárselos de encima, algo que, por cierto, ocurrió varias veces durante el rodaje de la película en Uganda; precisamente donde se originó el virus del Zika.

2. Historias

Marcial Pons, una de los sellos más centrados en la publicación de libros de historia, acaba de iniciar una nueva colección de ensayos breves, dirigida por Juan Pablo Fusi y Ramón Villares, entre los que destaco Baroja en París, de Francisco Fuster, un estupendo trabajo biográfico que sigue la trayectoria del escritor vasco durante “los años más tristes de su vida” (su exilio durante la Guerra Civil), que eran también los menos conocidos de su biografía; no puedo resistirme a transcribir un fragmento de una carta que le envió (9-5-1939) Julio Caro en la que le pedía que no volviera todavía: “No te recomiendo el venir porque aún hay mucho cagatintas periodístico que le da al tema del 98 con un espíritu de ama de llaves enterada de los secretos del universo…”. Pasado y Presente, la editorial de Gonzalo y Ferran Pontón, que ha publicado recientemente Reinos de fe, de Brian A. Catlos, una visión bastante heterodoxa de la “reconquista” cristiana y de la pretendidamente idílica “convivencia” entre las tres culturas, anuncia sus “platos fuertes”: El poder europeo en el mundo, 1450-1750, de David Ringrose (septiembre), un polémico reexamen de la gran expansión europea, que hasta ahora se había contado desde el eurocentrismo; Constitución a la deriva, de Bartolomé Clavero (octubre), un análisis crítico y provocador de las debilidades de la Constitución de 1978, del uso regresivo que le habrían dado los altos tribunales españoles (Constitucional, Audiencia Nacional) y de lo que, para el autor, es la “evidente herencia franquista en la judicatura”; y todo eso bien calentito y listo para el gran debate nacional que se avecina acerca de la reforma de la Constitución, la legalidad democrática de la Monarquía y otros asuntos que levantarán ampollas; por último, Galicia, una nación entre dos mundos, de Ramón Villares (octubre), es un estudio del modo en que se fue fraguando la identidad de los gallegos y se construyó el relato de Galicia como nación. Por su parte, Crítica, el sello de Planeta que fundó Gonzalo Pontón, anuncia, entre otros títulos la mar de apetecibles, la superbiografía Churchill, de Andrew Roberts (septiembre), a la que me referiré en otra ocasión; Una nueva historia del mundo clásico, de Tony Spawforth (septiembre), y El Tercer Reich, de Thomas Childers (octubre), una “historia definitiva” de la Alemania nazi en la que, remontándose a los orígenes muniqueses del partido, explica el modo en que, en solo seis meses, los nazis transformaron una democracia disfuncional en un Estado totalitario que, finalmente, llevaría a la guerra y al Holocausto.

3. En EE UU

Buenas perspectivas críticas y comerciales en Estados Unidos para sendos autores españoles. En agosto Knopf publica (tapa dura, 28,95 dólares), en traducción de la prestigiosa Margaret Jull Costa, Berta Isla, de Javier Marías, de la que la antecrítica del Publishers Weekly, tras resumir parte de la trama de espionaje, afirma que “esta voluminosa novela recompensa a los lectores su paciencia por su reflexiva disección de un matrimonio”. Mayores expectativas genera, por haber obtenido la deseadísima “estrella” que Publishers Weekly otorga a las obras que más gustan a sus críticos —lo que supone, de entrada, una buena colocación en las librerías de todo el país—, From the Shadows (Desde la sombra; 2016), de Juan José Millás, que publicará en agosto Bellevue (rústica, 16,99 dólares), una editorial neoyorquina independiente. Millás, que no había publicado nunca en EE UU, está de enhorabuena: a los críticos de PW les ha gustado un montón la historia del tipo que vive en los armarios.