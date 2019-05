¿Qué ver hoy en TV? | Jueves 23 de Mayo de 2019

18.10 / TCM

‘Bonnie & Clyde’

Estados Unidos, 1967 (106 minutos). Dir.: Arthur Penn. Int.: Warren Beatty, Faye Dunaway, Gene Hackman, Gene Wilder.

Las peripecias de la famosa pareja Bonnie y Clyde fueron llevadas a la pantalla con maestría y elegancia por Arthur Penn -después de haberle brindado la oportunidad de realizarla a cineastas como Truffaut y Godard- en esta sobresaliente y oscarizada historia, situada en plena Depresión estadounidense. Violenta en numerosas ocasiones, emotiva en otras, una intriga muy bien construida que se convirtió en todo un clásico del cine moderno.

20.00 / La 2

Cocha Velasco, invitada en ‘¡Atención obras!’

Concha Velasco llega al sofá rojo de ‘¡Atención obras!’tras haber sido galardonada con el Premio Max de Honor 2019 en su ciudad natal, Valladolid. Cayetana Guillén Cuervo repasará el alcance de este reconocimiento, obtenido por “ser una figura clave en la historia de las Artes Escénicas, una pionera del teatro musical español”, según el Comité Orgqanizador de la SGAE. ‘¡Atención Obras!’ ofrecerá, además, una detallada crónica de la gran fiesta del teatro, la XXII Gala de los Premios Max, con entrevistas exclusivas a los premiados a pie de escenario. El programa repasará la trayectoria de Concha Velasco y conocerá más sobre su última gira con la obra de teatro El funeral, escrita y dirigida por su hijo Manuel M. Velasco y estrenada en el Teatro Calderón de Valladolid.

21.45 / Antena 3

Iñaki Gabilondo entra en ‘El hormiguero’

En su último programa de la semana, El hormiguero recibe la visita de Iñaki Gabilondo para hablar de la cuarta temporada de su programa Cuando ya no esté, que emite #0 . Cada semana, Gabilondo se convierte en enviado especial al futuro a través de conversaciones con los más prestigiosos nombres de la Política, las Artes, las Ciencias o la Tecnología. Además, repasará junto a Pablo Motos los últimos acontecimientos de la agitada actualidad política.

22.00 / AXN White

‘World Trade Center’

Estados Unidos, 2006 (123 minutos). Director: Oliver Stone. Intérpretes: Nicolas Cage, María Bello, Maggie Gyllenhaal.

Ocho años después de dirigir su anterior trabajo (Hablando con la muerte), Oviver Stone ofrece su visión del 11-S en este irregular, pero interesante filme, que muestra el esfuerzo de supervivencia realizado por dos policías enterrados bajo los escombros del World Trade Center y los pasos del grupo que logró dar con ellos. Además, muestra el dolor de sus familias mientras intentaban saber algo de su paradero.

22.30 / La Sexta

Más sorpresas para ‘El Jefe infiltrado’

laSexta emite una nueva edición de El Jefe infiltrado. Esta semana, Eduardo Sánchez, director de operaciones de Regalo Original, empresa que revolucionó el mundo del regalo personalizado, se infiltrará entre sus trabajadores para comprobar su rendimiento. Eduardo Sánchez se infiltrará como Fede, un heavy adicto a las compras online que ha decidido luchar contra su adicción apuntándose al falso reality Terapia de choque y para ello un primer paso será trabajar en la empresa, donde estará rodeado de los miles de productos que compra compulsivamente por internet. Bajo esta identidad falsa, el jefe infiltrado descubrirá que en su empresa no todas las sorpresas son para celebrar.

22.40 / Antena 3

Complicadas decisiones en ‘45 Revoluciones’

Décimo capítulo de la serie protagonizada por Carlos Cuevas, Guiomar Puerta e Iván Marcos, 45 Revoluciones. Tras una redada en el local de ensayo, los grises se llevan detenido a Ignacio. Para sacarle del calabozo, Robert y Los Truenos tendrán que dar un concierto privado frente a un público al que no están acostumbrados. Por otro lado, la relación entre Maribel y Robert ya está en boca de todos, y aunque Maribel no quiere hacer caso a los cuchicheos, no puede evitar que estos le hagan mella. Por eso hará todo lo que esté en su mano para demostrar que ha conseguido su puesto gracias a su talento y no por ser la novia de Robert.

22.45 / La 1

Mercedes vuelve a casa en ‘Cuéntame’

Este capítulo de Cuéntame cómo pasó transcurre en febrero de 1990. Mercedes sigue en el hotel donde se alojó pensando en pasar sólo una noche, pero es consciente de que la situación es insostenible y tiene que volver a casa para explicar su reacción al resto de la familia. Mientras, en San Genaro, Antonio la está esperando. Todavía le cuesta asimilar todo lo que vivió en el capítulo anterior. No reconoce a su mujer y cree que ella ha perdido completamente la cabeza. Toni e Inés hacen de intermediarios entre sus padres, pero son Antonio y Mercedes los que tienen que hablar, largo y tendido, para intentar solucionar su crisis matrimonial. María, por su parte, se debate entre la crisis abierta en su casa y los problemas que tiene con su profesor de Biología, Salva.

22.50 / Cuatro

Complicado caso para los agentes de ‘Mentes criminales’

Los incondicionales de la serie Mentes criminales tienen una ocasión perfecta para pasar una noche ante la televisión. En el capítulo de estreno, titulado ‘Carne de su carne’, Emily Prentiss se enfrenta a su pasado cuando la Unidad de Análisis de Conducta investiga los asesinatos de destacados hombres de negocios a los que les han quitado el corazón. Por otra parte, la agente Prentiss se prepara para su primera cita con Mendoza, pero su velada se ve interrumpida tras recibir una llamada urgente de David Rossi. A su finalización la reposición de ‘Inocencia', 'Sumergidos, 'En la oscuridad' y 'la tormenta'.

23.45 / La 2

El euroescepticismo en Italia

Esta semana, En portada viaja a Italia para mostrar el desencanto que viven sus ciudadanos ante las elecciones europeas del próximo domingo. Según el último eurobarómetro, es el país más euroescéptico de la Unión. ‘Addio dolce vita’, título de este reportaje, es el retrato de una sociedad desencantada, que propició hace un año un vuelco electoral sin precedentes. Los italianos enterraron a los viejos partidos y alzaron al poder a una coalición sorprendente: a los antisistema del Movimiento 5 Estrellas y a los ultraderechistas de la Liga. Dos formaciones distantes, pero con ideas comunes, sobre todo, el euroescepticismo. Un recorrido por el sur y por el centro del país, en el que los ciudadanos de a pie, y no los políticos, hablan sobre los asuntos que más les preocupan: la inmigración, la crisis económica o el desempleo juvenil.