¿Qué ver hoy en TV? | Sábado 4 de mayo de 2019

21.30 / La 1

Análisis post electoral, en ‘Informe semanal’

El espacio Informe semanal se acerca a la actualidad por medio de dos reportajes. ‘Los mensajes de las urnas’ analiza el resultado de las recientes elecciones, con el testimonio de analistas y votantes, y viaja a Torrepacheco (Murcia), Castelar del Vallès (Barcelona) y Talavera de la Reina (Castilla La Mancha), localidades que han reflejado las tendencias que han marcado las elecciones. Seguidamente, ‘Guaidó frente a Maduro’ estudia los últimos acontecimientos ocurridos en Venezuela, que han agravado la situación del país.

22.00 / Movistar Drama

The Artist

Francia, 2011 (100 minutos). Director: Michel Hazanavicius. Intérpretes: Jean Dujardin, Bérénice Bejo, John Goodman.

Durante cerca de diez años, Michel Hazanavicius buscó financiación para un proyecto que se antojaba anacrónico: una película muda, en blanco y negro. Hay que agradecer que no se rindiese. El resultado, un éxito arrollador, es este memorable homenaje al cine clásico de Hollywood. Y lo cierto es que sorprende tanto el arrojo casi suicida del cineasta como su extraordinaria habilidad para crear una película de exultante emotividad, a pesar de que su relato está trenzado con hilos más que conocidos. La historia de The Artist ya se ha visto antes muchas veces, sí, pero la pasión que vuelca el director, sin imposturas, sin engolar la mirada, le lleva a crear imágenes arrolladoras en cada secuencia y, además, a dibujar unos personajes tan creíbles como cercanos, apoyados en una pareja de actores en estado de gracia. The Artist es uno de esos milagros que aún permite creer en la magia del cine.

22.00 / TCM

The Queen

Reino Unido, 2006 (97 minutos). Director: Stephen Frears. Intérpretes: Helen Mirren, Michael Sheen, James Cromwel.

A la vista de que la carrera de Stephen Frears parece haber decaído en los últimos años, envuelta en filmes un tanto impersonales, conviene retomar las mejores películas filmadas por el cineasta británico, como es el caso de The Queen. Frears emprende un viaje hasta el año 1997, a los días en que Tony Blair había sido elegido primer ministro y los británicos lloraban la prematura y polémica muerte de Lady Di. Frears atrapa la realidad con firme convicción y acierta a crear una intensa ficción dramática, en la que aplica a sus personajes un afilado bisturí. De este modo, The Queen fustiga simbólicamente la figura de Blair y explota el trabajo de una actriz gigantesca como Helen Mirren, que se metamorfosea literalmente en su personaje, en un trabajo de increíble ductilidad, para trazar una imprescindible crónica política.

22.05 / La 2

Un renovado ‘Juego de niños’

Los ‘Gallifantes’ vuelven a TVE. Esta noche, Xavier Sardá regresa al frente de unos de los espacios más recordados de la cadena pública, Juego de niños, que se emitió entre 1988 y 1992. El programa mantiene su intención de acercarse a la realidad a través de una mirada infantil, aunque con algunas innovaciones y con la incorporación de José Corbacho y Juan Carlos Ortega.

0.30 / Antena 3

El último hombre

The Last Man Standing. EE UU, 1996 (101 minutos). Director: Walter Hill. Intérpretes: Bruce Willis, Christopher Walken, Bruce Dern.

Un espléndido acierto de Walter Hill, en el que el cineasta recuperaba el pulso de sus primeras películas de los años setenta, obras de la talla de El luchador, Driver y The Warriors. Hill elabora una disimulada adaptación del clásico de la novela negra Cosecha roja y adopta los modos narrativos y visuales del wéstern para crear un relato plenamente negro, puntuado por súbitas explosiones de violencia. El último hombre sigue los pasos de un pistolero que trabaja para el mejor postor, pero que, en el fondo, impone siempre su propia ley. Una rigurosa puesta en escena apuntala un filme tan sorprendente como innovador.