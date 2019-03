¿Qué ver hoy en TV? | Jueves 21 de marzo de 2019

9.00 / HBO

El suspense llega a Beacon Heights

Dos años después de finalizar Pequeñas mentirosas llega a la pantalla su continuación, Pequeñas mentirosas. Perfeccionistas. En esta primera temporada (10 episodios) todo parece perfecto en Beacon Heights, desde su universidad de alto rendimiento hasta sus alumnos de élite, pero nada es lo que parece. La estresante necesidad de ser perfecto desemboca en el primer asesinato del pueblo. Detrás de cada perfeccionista hay un secreto, una mentira y una coartada.

18.30 / Cuatro

La sub-21 se prueba ante Rumania

La selección española sub-21 se enfrenta esta tarde en el estadio Nuevo Los Cármenes (Granada) a Rumania en un partido amistoso de preparación para el próximo europeo de la categoría, que se disputará del 16 al 30 de junio en Italia y San Marino y donde compartirá grupo con Polonia, Bélgica e Italia. Tras este primer choque, la selección que dirige Luis de la Fuente jugará el lunes en Algeciras ante Austria.

22.30 / La Sexta

1999, el año de Ferran Adrià

Esta noche ¿Dónde estabas entonces? viaja a 1999 y recuerda los principales acontecimientos que ocurrieron en España. Ese año descubrimos que aquí se encontraba el mejor cocinero del mundo y llegó a ser portada de un suplemento de The New York Times. Se llamaba Ferran Adrià y junto con Arzak, Berasategui o los hermanos Roca estaban revolucionando el mundo de la gastronomía. Y hacia finales no se hablaba de otra cosa: el fin del mundo iba a llegar con el llamado “efecto 2000”.

22.50 / Cuatro

El oscuro mundo de los sicarios

Dar una paliza o matar a cambio de dinero. Esta es la premisa con la que actúan los sicarios y que se analiza en esta entrega de Pasaporte Pampliega. El programa inicia su investigación en España, donde contacta con un perito en armas y con un policía de la UDYCO para saber cómo operan los sicarios. El periodista Antonio Pampliega continúa su investigación en la Comuna 13 de Medellín, el barrio que vio nacer a Pablo Escobar, el narcotraficante más famoso y sanguinario de la historia. Allí conoce a varios sicarios, jóvenes en su mayoría, así como a algunos de los narcotraficantes para quienes trabajan.

23.00 / Movistar Estrenos

'Asesinato en el Orient Express'

Murder on the Orient Express. Estados Unidos, 2017 (116 minutos). Director: Kenneth Branagh. Intérpretes: Kenneth Branagh, Penélope Cruz, Willem Dafoe.

Kenneth Branagh dirige y coprotagoniza, dando vida a Hércules Poirot, esta nueva adaptación, con ligeros cambios sobre el original, de la excelente novela homónima publicada en 1934 por Agatha Christie, que ya ha conocido otras versiones cinematográficas, entre ellas la que dirigió Sidney Lumet en 1974. En esta interesante versión coinciden con Poirot en los vagones del lujoso Orient Express, donde se comete el crimen, los más variopintos personajes, como el gánster Edward Ratchett (Johnny Depp), la viuda cazafortunas Caroline Hubbard (Michelle Pfeiffer) o la misionera Pilar Estravados (Penélope Cruz). Entretenimiento asegurado.

0.30 / La 2

Mantener la paz entre Israel y Líbano

Segunda entrega Acceso autorizado, espacio presentado por Cayetana Guillén Cuervo que se adentra en organismos cuya entrada solo está permitida a los profesionales que trabajan en ellos. Bajo el título de ‘Líbano’, el programa entra en el centro de operaciones Miguel de Cervantes en Marayún (Líbano). En 2006, un grupo del Ejército español se desplegaba por primera vez en la frontera libanesa. A día de hoy, 600 efectivos del ejército español velan por mantener la paz entre la frontera de Israel y Líbano.