¿Qué ver hoy en TV? | Jueves 21 de febrero de 2019

18.55 / Movistar Liga de Campeones

Presencia española en la Liga Europa

Tres equipos españoles se juegan el pase a cuartos en la Liga Europa. Primero (Movistar Liga de Campeones 1, 18.55), el Villarreal recibirá al Sporting de Lisboa con la ventaja del 0-1 del partido de la ida. A esa misma hora (Movistar Liga de Campeones), el Valencia se medirá al Celtic en Mestalla con una ventaja de dos goles. Por último (Gol, 21.00), el Betis afrontará, tras el 3-3 de la ida, su partido ante el Rennes.

22.00 / Hollywood

‘L. A. Confidential’

Estados Unidos, 1997 (130 minutos). Director: Curtis Hanson. Intérpretes: Kevin Spacey, Russell Crowe, Kim Basinger, Guy Pearce.

Agentes corruptos, tráfico de drogas, prostitutas operadas que se parecen a rutilantes estrellas de cine, prensa sensacionalista y un elevado número de asesinatos conforman el amplio abanico de posibilidades que ofrece, sin duda, uno de los mejores thrillers de los últimos años. Curtis Hanson (La mano que mece la cuna) adaptó, con la ayuda del guionista Brian Helgeland, la famosa novela de James Ellory, uno de los autores de cine negro más aplaudidos en la actualidad. Tres agentes de la policía que se ven envueltos en una complicada espiral de corruptelas son los protagonistas de esta brillante y trepidante historia, que alcanzó dos de los nueve oscars a los que optaba: mejor actriz secundaria para una espléndida Kim Basinger y mejor guión adaptado. Magníficos personajes y una perfecta narración para un filme que ha sabido recuperar el sabor de los clásicos del género.

22.30 / La Sexta

Repaso a 1995, el año de Roldán

Esta semana, Dónde estabas entonces repasa 1995 para revivir, entre otras noticias, la captura del hombre más buscado del momento, Luis Roldán. Febrero terminó con 10 meses de fuga del exdirector de la Guardia Civil que años después sería condenado por malversación de caudales públicos, cohecho, fraude fiscal y estafa. Ana Pastor hablará con el periodista Antonio Rubio, que entrevistó Roldan cuando nadie sabía dónde estaba escondido. Además, Iñaki Gabilondo contara en el programa cómo fue la entrevista que realizó a Felipe González en la que llegó a preguntarle si había organizado los GAL. Con tanta agitación, los españoles se pegaron a la televisión. Emilio Aragón y Arturo Fernández analizarán cómo entraron en las casas españolas Médico de Familia, Compañeros o La casa de los Líos.

22.40 / Antena 3

Nuevas pistas en ‘Manifest’

Dos nuevas entregas de Manifest, intriga producida por Robert Zemeckis, estrena hoy Antena 3. En la primera, ‘Iniciando aproximación’, todavía temblando por las consecuencias de la última llamada de Cal, Michaela ahondará en la conexión que tiene con un misterioso extraño. En el segundo capítulo, ‘Mejora’, cuando Saanvi desaparece, Ben comienza a sospechar de un grupo de fanáticos que están obsesionados con los pasajeros del vuelo 828.

22.50 / Cuatro

Curanderos, ‘En el punto de mira’

Aunque no hay cifras oficiales, se estima que en España podrían producirse 20.000 muertes anuales por tratamientos que prescriben curaciones imposibles. Esta nueva edición de En el punto de mira investiga a curanderos o sanadores que aseguran curar enfermedades graves con métodos ajenos, y en muchos casos contrarios, a la medicina tradicional. Es el caso, por ejemplo, de un hombre en Tarrasa que asegura que acaba con cualquier enfermedad, a pesar de que su experiencia profesional es de camionero.

23.50 / La 2

‘Crónicas’ denuncia abusos en la infancia

‘El silencio roto’ es el título del reportaje que estrena esta noche Crónicas. Se denuncian los abusos sexuales en la infancia, que siguen considerándose un tabú. Uno de cada cinco menores los sufrirá antes de cumplir los 17 años, según el Consejo de Europa, pero solo uno de cada diez lo cuenta, y en muchas ocasiones no se les cree. De los que se atreven a decirlo, el 70% no llega a juicio porque se considera que no hay pruebas suficientes. Uno de los problemas detectados por Save The Children, tras analizar 200 sentencias de abusos a menores, es el calvario que pasan los niños en los juicios.