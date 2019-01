¿Qué ver hoy en TV? | Viernes 25 de enero de 2019

14.55 / TCM

Cruce de destinos

Bhowani Junction. EE UU, 1956 (110 minutos). Director: George Cukor. Intérpretes: Ava Gardner, Stewart Granger, Bill Travers, Abraham Sofaer.

Un extenso flash back da forma a este poderoso melodrama del maestro George Cukor, que se sitúa en los últimos años de la colonización británica en la India. Enmarcado entre dos obras cumbre como Ha nacido una estrella y Las Girls, esta tormentosa historia de amor se vuelca en la relación entre un coronel y una mujer angloindia que se debate entre las dos culturas. Cukor hace alarde de enérgico narrador y el filme se agiganta con la presencia de la todopoderosa Ava Gardner.

15.00 / Movistar Acción

Watchmen

EE UU, 2009 (160 minutos). Director: Zack Snyder. Intérpretes: Patrick Wilson, Carla Gugino, Jackie Earle Haley, Billy Crudup, Matthew Goode.

Se daba por sentado que era imposible llevar a la pantalla el cómic 300, de Frank Miller, y Zack Snyder lo logró de modo memorable (del propio Miller también se tachaba de utópica la adaptación de Sin City y ahí estuvo Robert Rodríguez para conseguirlo). Tres años después de 300, Snyder reincidió con otro “imposible”, una creación de Alan Moore y Dave Gibbons. En Watchmen, la figura icónica de los superhéroes salta por los aires al incidir con saña en sus zonas lúgubres —también en las de toda la sociedad—, gracias a unas imágenes repletas de nervio, de insólita perfección plástica, envueltas en una banda sonora que repasa décadas de música, de Bob Dylan a Smashing Pumpkins. Impecable.

20.30 / La 2

‘Días de cine’, con Redford y Von Trier

El espacio cinematográfico de La 2 permanece atento a los estrenos de la cartelera. esta semana reseñará entre otros, The old man and the gun, filme con el que Robert Redford ha anunciado su adiós al cine como actor, y La casa de Jack, la última película del siempre controvertido a la secuela Lars Von Trier. Además, se fijará en el reestreno de la obra maestra de Mizoguchi, Cuentos de la luna pálida y recordará al cineasta underground Jonas Mekas.

22.10 / La 1

Pacto de silencio

The Company You Keep. EE UU, 2012 (120 minutos). Director: Robert Redford. Intérpretes: Robert Redford, Susan Sarandon, Shia LaBeouf, Julie Christie, Sam Elliott.

Robert Redford lanza un nuevo intento de cine comprometido en el que brilla más como director de actores -un excelente y abundante reparto adorna la trama de Pacto de silencio- que como cineasta. Una funcional puesta en escena, que permanece siempre al servicio del discurso, retrata a un antiguo activista que hoy vive integrado en el sistema y que será investigado por el FBI.

22.10 / Antena 3

Más imitaciones, en ‘Tu cara me suena’

Con el excomponente de Auryn Carlos Marco como invitado especial, la música y las imitaciones regresan con Tu cara me suena. Marco se meterá en la piel de una de las concursantes del programa, Soraya Arnelas, y entre otras actuaciones, Mimi, que ocupa la primera posición en el ranking de puntos, se convertirá en Junior, Anabel Alonso será Massiel, Jordi Coll se transformará en Antonio Vega y Brays Efe será Eminem.