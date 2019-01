¿Qué ver hoy en TV? | Martes 14 de enero de 2019

17.55 / Teledeporte

Balonmano; doble cita con el Mundial

El Campeonato del Mundo de balonmano ofrece hoy dos partidos del grupo A. Corea y Serbia se medirán a las 18.00 y el perdedor quedará casi sin posibilidades de pasar a la siguiente fase. A las 20.25 llegará el Alemania-Francia. Los alemanes son anfitriones junto con Dinamarca y desde 2007, en que se proclamaron campeones, no han vuelto a pisar un podio; por su parte, los franceses acumulan cuatro oros en los últimos cinco Mundiales.

21.00 / La 2

Carlos Zanón resucita a Carvalho

El espacio literario Página 2 entrevista esta semana a Carlos Zanón, que se ha encargado de revivir al legendario personaje de Pepe Carvalho, creado por Manuel Vázquez Montalbán, en la novela Carvalho: problemas de identidad. Además, el programa incluirá un reportaje sobre el fomento de la lectura en las grandes fábricas y contará con el análisis de Desirée de Fez sobre la nueva película de José Luis Cuerda, Tiempo después.

22.30 / Movistar Acción

En la boca del miedo

In the Mouth of Madness. EE UU, 1994 (90 minutos). Director: John Carpenter. Intérpretes: Sam Neill, Julie Carmen, Jurgen Prochnow, Charlton Heston.

Tras una serie de títulos de lo más anodinos, El irregular John Carpenter recuperó, mediados los años noventa, su capacidad de crear imágenes inquietantes gracias a la historia de un escritor de best sellers de terror que ingresa en un psiquiátrico al padecer horribles alucinaciones. Carpenter trabaja la puesta en escena para trascender un guion pródigo en lugares comunes y logra que sus imágenes se llenen de densidad para crear una pesadilla terrorífica que desprende sensaciones malsanas.

22.30 / La Sexta

Transit

EE UU, 2012 (84 minutos). Director: Antonio Negret. Intérpretes: Jim Caviezel, James Frain, Harold Perrineau, Diora Baird.

Un thriller que queda un tanto lastrado por los convencionalismos de su guion, pero que mantiene una notable potencia en su puesta en escena. El relato, dominado por la intensa presencia de un gran actor como es Jim Caviezel, nace cuando una banda de ladrones que ha atracado un banco esconde el botín en el coche de una familia, en un área de descanso.

0.05 / TCM

El ángel exterminador

México, 1962 (90 minutos). Director: Luis Buñuel. Intérpretes: Silvia Pinal, Jacqueline Andere, Enrique Rambal, Claudio Brook.

Una de las películas más subversivas y disolventes de la historia del cine, con la que Buñuel agita las convenciones narrativas y abre resquicios fantásticos en la realidad. Durante una cena, un grupo de personas queda irremisiblemente atrapado en una casa. Cualquiera podría salir, pero algo indefinible se lo impide a todos. El ángel exterminador lanza una catarata de códigos surrealistas para elaborar un agrio análisis de la mezquindad humana, un dibujo de la atracción por lo atroz, una parábola lúcida, pero también casi extenuante, rodeada de imágenes de las que brotan, en cada plano, el desasosiego y la inquietud. Una maravilla.