Política de género

El 22 de enero de 2017, The Washington Post publicaba un artículo titulado ‘La muerte de la guitarra eléctrica’. Partiendo de la bancarrota de uno de los mayores fabricantes de estos instrumentos, Gibson, se concluía que el fin estaba cerca para las seis cuerdas enchufadas. El 22 de mayo de este 2018, la edición estadounidense de Rolling Stone sacaba una pieza titulada “Las guitarras son cada vez más populares, ¿por qué pensamos que están muriendo?’. Su tesis era que la quiebra de Gibson era algo de lo que eran responsables solo los gestores de la casa, que no era una tendencia global. Unos meses más tarde, un estudio del otro gran fabricante de estos instrumentos, sobre los que se ha sustentado el auge del rock, Fender, arrojaba unos resultados inesperados: tanto en EE UU como en Reino Unido, la mitad de quienes adquirían guitarras eléctricas eran mujeres. Un breve vistazo a lo más destacado en el terreno del rock, del indie guitarrero o incluso del folk de este año confirmaba que las guitarras serán salvadas por las mujeres. Desde la suavidad y la perfección pop de Mitski hasta el feminismo indie de Camp Cope, pasando por la delicadeza y la orfebrería folk de Boygenius, la personalidad apabullante de Courtney Barnett o la sorprendente madurez compositiva de promesas como Snail Mail o Soccer Mommy. Dejar las guitarras en manos de las féminas ha sido una de las mejores cosas que le han pasado a 2018.

Ha sido también este un año en el que, por fin, el sexo ha dejado definitivamente paso al género. Incluso iconos de la seducción y la procacidad como Miley Cyrus -y en menor medida (tanto física como metafísicamente), Ariana Grande- se han pasado al activismo de cuello alto. Lo no binario ha dado un paso adelante para colocarse en el epicentro del discurso pop gracias a artistas como la francesa Christine and The Queens, al norteamericano Ezra Furman o a la rapera CupcaKKe, activista a favor de los derechos LGTB y una de los pocos artistas hip hop que han mantenido cierta vocación radical, o como quiera usted llamarlo, en un año en el que, en estas lides, se ha echado de menos a mentes politizadas y lúcidas como las de Run the Jewels o Kendrick Lamar (su gestión de la banda sonora de Black Panther esperemos que le haya reportado sustanciales beneficios pecuniarios). Nipsey Hussle ha escrito sobre bandas y las desventuras del emprendedor, Vince Staples y YG, solo sobre bandas. Pusha T ha despachado un álbum maravilloso sobre cocaína, su consumo y su tráfico, y sobre odiar a Drake. Drake ha hecho mantequilla. Kanye West se ha hecho papilla. Así pues, la crónica social ha quedado en manos de gente como Idles, quienes desde Reino Unido lideran el resurgir de un nuevo punk, Young Fathers, que ya no son un combo de hip hop sino un ente pop activista de primer orden, o Parquet Courts, que volvieron más politizados que nunca para confirmar que son la banda más consistente de la década.