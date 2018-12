¿Qué ver hoy en TV? | Sábado 8 de diciembre de 2018

13.00 / beIN LaLiga y 20.45 / Movistar Partidazo

Cuatro partidos de la jornada de Liga

Los tres primeros clasificados en la Liga de fútbol afrontan hoy interesantes partidos. A las 13.00, beIN LaLiga emite el duelo entre el Atlético de Madrid y el Alavés, para continuar con otros dos encuentros, el Valencia-Sevilla a las 16.15 y el Villarreal-Celta a las 18.30. El último partido del día es el derbi barcelonés que protagonizan en el estadio de Cornellà-El Prat el Espanyol y el Barcelona, y que será emitido por Movistar Partidazo a las 20.45.

18.25 / TCM

Lo que el viento se llevó

Gone with the Wind. EE UU, 1939 (215 minutos). Director: Victor Fleming. Intérpretes: Vivien Leigh, Clark Gable, Olivia de Havilland.

Resulta un tanto complicado acercarse hoy a Lo que el viento se llevó. Un ejemplo de un cine ya difunto, el de los grandes estudios, que se desarrollaba entre cauces prefabricados, pero en el que surgían llamaradas de insólita libertad creativa. Tras la cámara de Lo que el viento se llevó llegaron a pasar hasta cinco directores, que dieron forma colectiva al filme, pero su verdadero artífice siempre fue su productor, David O'Selznick. Un productor de los de antes. Para bien y para mal: visionario, pero también megalómano e intervencionista. Todo ello se refleja en sus películas y permanece, aumentado, en esta superproducción ante cuyo espejo deberían mirarse muchos de los blockbusters actuales: envuelta en desmesura, ofrece, sin embargo, secuencias de cine vivo, emocionante y arrollador.

22.00 / La 2

Guillaume y los chicos, ¡a la mesa!

Les Garçons et Guillaume, à Table! Francia-Bélgica, 2013 (83 minutos). Director: Guillaume Gallienne. Intérpretes: Guillaume Gallienne, André Marcon, Diane Kruger, Françoise Fabian, Nanou Garcia.

Con su primera película, el cómico Guillaume Gallienne agitó el cine francés y logró cinco premios César. No era para tanto, pero la curiosa personalidad de Galienne, miembro de la Comédie Française y actor de abultada carrera, anima las imágenes de una comedia alocada que nació como monólogo teatral para llegar años después a la pantalla. En ocasiones con un trazo muy grueso, en otras con sorprendente sensibilidad, clama contra la homofobia y pone en solfa la idea tradicional de la masculinidad.

22.30 / Sundance

La lengua de las mariposas

España, 1999 (91 minutos). Director: José Luis Cuerda. Inérpretes: Fernando Fernán-Gómez, Manuel Lozano, Uxía Blanco.

Un duro alegato contra la intolerancia con el que José Luis Cuerda regresaba al cine tras cuatro años de silencio, después de haber rodado Así en el cielo como en la tierra. Cuerda elabora un guion, coescrito junto con el maestro Rafael Azcona, en el que adapta tres relatos de Manuel Rivas para narrar la relación entre un maestro republicano y un joven alumno en el invierno de 1936. Un filme comprometido y sólido, que incluye un trabajo inmaculado de Fernando Fernán-Gómez.

22.30 / Mega

Las dos entregas de ‘Estrecho’

Mega emite esta noche las dos entregas del documental producido por Newtral y 93 metros, en el que Antonio García Ferreras indaga en las actividades de los narcos españoles en el Campo de Gibraltar. Ferreras acompaña también a la Guardia Civil en una de lanchas con las que los agentes combaten al narco en Andalucía y entrevista a un “bellotero”, un joven que es usado como correo humano.

23.30 / La 2

El lenguaje corporal y la fuerza de la palabra

Bajo el título de La seducción del mensaje, el espacio La noche temática estudia los entresijos del lenguaje corporal y del poder de la palabra por medio de dos documentales. El primero de ellos desvela cómo el cuerpo y las expresiones faciales pueden comunicar las emociones más profundas. El segundo, recuerda a diferentes personajes históricos que fueron capaces de influir en poblaciones enteras con el brío de sus discursos.