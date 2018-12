La Navidad da miedo en ‘Into the Dark’

El director de películas como Colossal u Open Windows lleva varios meses inmerso en proyectos televisivos, primero con Into the Dark y, después, con la dirección de varios capítulos de la próxima comedia de Movistar + Justo antes de Cristo. "Tengo dos proyectos de largometrajes en diferentes fases de desarrollo, y lo que estoy haciendo con las buenas propuestas que me han llegado de televisión, y a las que no he podido decir que no, ha sido rellenar huecos, digamos, huecos que a veces son muy agradecidos de rellenar", dice preguntado por la coincidencia de proyectos televisivos. "De todas las actividades relacionadas con el cine, escribir, actuar, dirigir... la más dura de todas es esperar. Odio esperar. Y gracias a la televisión me olvido de que estoy esperando", añade.