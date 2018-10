¿Qué ver hoy en TV? | Lunes 15 de octubre de 2018

16.40 / TCM

Husbands

Husbands. EE UU, 1970 (138 minutos). Director: John Cassavetes. Intérpretes: Ben Gazzara, John Cassavetes, Peter Falk, Jenny Runacre, Noelle Kao.

Muchos directores proclaman hoy que hacen cine independiente, aunque filmen al amparo de las grandes compañías y ofrezcan productos tan académicos como una obra de James Ivory. John Cassavetes sí hizo cine independiente casi dos décadas; sí fue un renovador temático y un instigador de un lenguaje cinematográfico arriesgado y moderno. En Husbands reitera su intención de acosar los rostros de sus personajes para desnudar sus emociones por medio de unos eléctricos primeros planos, agita su cámara con tanta viveza como precisión y persigue a unos sujetos enfrentados a los anhelos y miserias de sus vidas a raíz de la muerte de un amigo común.

20.45 / La 1

España-Inglaterra en la Liga de Naciones

La Roja afronta su tercer partido de la Liga de Naciones, la nueva competición de la UEFA. Los jugadores de Luis Enrique se miden con Inglaterra en el estadio Benito Villamarín en un partido en el que una victoria les serviría para clasificarse matemáticamente para la final a cuatro de la competición. Un empate también sería un resultado óptimo, ya que Croacia tendría que vencer a España por siete goles en su futuro enfrentamiento.

22.30 / La Sexta

La desolación de Smaug

The Hobbit: The Desolation of Smaug. EE UU, 2013 (160 minutos). Director: Peter Jackson. Intérpetes: Martin Freeman, Ian McKellen.

La crítica destrozó esta segunda entrega de la adaptación de El Hobbit, de Tolkien, más aún que la primera, incidiendo en un pecado cierto: su obsesión por el gigantismo. Sin embargo, no supo ver cómo demostraba Peter Jackson que es uno de los escasos directores capaces de crear fogonazos poéticos en una película con alma de blockbuster. Su puesta en escena, que da sentido pleno a sus imágenes, minuciosa y detallista, consigue un filme tan sentido como épico que une intimismo y aventura.

22.40 / Telecinco

Nemo y Malcolm protegen a Lara

Después de la paliza recibida a manos de los miembros de la banda del Tigre, Lara sigue en peligro. La cuarta entrega de la serie Vivir sin permiso cuenta cómo Nemo y Malcolm se organizan para protegerla. Entre sus planes se encuentra que Nemo retenga a la madre del Tigre, lo que ocasionará más encono. En medio de todo ello, la joven no tarda en averiguar que fue su padre quien pagó sus estudios.

0.40 / Antena 3

Sin palabras

Speechless. EE UU, 1995 (91 minutos). Director: Ron Underwood. Intérpretes: Michael Keaton, Geena Davis, Christopher Reeve, Bonnie Bedelia.

En el aterrador panorama de la comedia estadounidense de los noventa, obras como Sin palabras destacaban con facilidad. Una película agradable, con ritmo, filmada con suma solvencia y que no se pierde en gags irritantes o acomodados. Michael Keaton y Geena Davis son asesores de dos políticos rivales. No se les ocurre otra cosa que enamorarse, lo que da lugar a previsibles pero divertidos enredos.