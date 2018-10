¿Qué ver hoy en TV? | Viernes 12 de octubre de 2018

20.30 / La 2

Estreno espacial para ‘Días de cine’

Días de cine abre su emisión de hoy con First Man (El primer hombre), la última película de Damien Chazelle, que repite con Ryan Gosling como protagonista, esta vez como el astronauta Neil Armstrong. La actriz Claire Foy da vida a su esposa. El programa se hará eco de otros títulos como Clímax, La sombra de la ley, SmallFoot, Pequeño secreto y Un héroe singular y recordará al actor estadounidense Scott Wilson, fallecido el sábado.

22.00 / Movistar CineDoc&Roll

La música que llenó los años noventa

El videoclip fue el gran género televisivo de los años noventa, Los videoclips de los noventa homenajea a los creadores visuales que definieron toda una época. Cineastas como David Fincher o Spike Jonze no solo reinventaron la narrativa de los largometrajes, sino que se sintieron atraídos por esta nueva forma de plasmar en imágenes el universo de artistas como George Michael o Beastie Boys. Las imágenes del Black and White de Michael Jackson marcaron una época tanto en innovación visual como en presupuesto (cuatro millones de dólares). Bjork se sirvió de un escenario muy parecido al de la película La, La, Land de la mano de Jonze en It’s So Quiet. El documental realiza un viaje al pasado para revivir algunos de los mejores años de la música en televisión.

22.10 / La 1

Con el elenco de ‘Campeones’

Las cámaras de Comando actualidad acompañan a los protagonistas de Campeones, el mejor estreno español del año (tres millones de espectadores) y candidato español a los Oscar, y a sus familias en un reportaje que recogerá el paso de los artífices de este éxito del cine español por el festival de San Sebastián. La película de Javier Fesser ha visibilizado a las 300.000 familias españolas que conviven día a día con algún tipo de discapacidad intelectual.

22.45 / Telecinco

Un reencuentro marciano

Tercera entrega de Mi casa es la vuestra, el programa conducido por Bertín Osborne. Esta semana, el artista recibirá la visita de parte del que fue equipo de Crónicas marcianas. Javier Sardà, Boris Izaguirre, Carlos Latre y Paz Padilla compartirán techo y anécdotas junto a Pocholo, Mariló Montero (invitados de la semana pasada) y el anfitrión. Latre será el protagonista de la entrevista y desvelará la razón por la que se hizo humorista.

23.10 / La 1

‘Forrest Gump’

Estados Unidos, 1994 (136 minutos). Director: Robert Zemeckis. Intérpretes: Tom Hanks, Robin Wright, Gary Sinise, Sally Field.

Forrest Gump es el nombre de un joven con deficiencias mentales que, para asombro de todos, se va convirtiendo en todo un héroe nacional sin darle importancia a nada de lo que hace. Una mezcla de drama y comedia, con momentos realmente divertidos otros de alta carga dramática, con la que Tom Hanks consiguió su segundo oscar consecutivo tras el acertado trabajo en Philadelphia. Excelentes efectos especiales, que sitúan al protagonista junto a relevantes personalidades ya desaparecidas, en un filme de los que le encantan al público norteamericano. Oscar a la Mejor Película y Mejor Dirección.