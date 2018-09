¿Qué ver hoy en TV? | Martes 4 de septiembre de 2018

9.30 / Real Madrid TV

Especial sorteo del Mundial de Clubes 2018

Realmadrid TV emitirá, en directo, el sorteo del Mundial de Clubes 2018. Los reporteros de la cadena estarán en la sede de la FIFA en Nyon (Suiza) para contar la última hora sobre el cuadro que espera al Real Madrid en el Mundial de Clubes 2018 organizado en los Emiratos Árabes Unidos. El equipo de comentaristas analizará el camino del Real Madrid y su posible rival en la semifinal del torneo. El programa contará con la participación de una leyenda del madridismo: Emilio Butragueño.

22.10 / AMC

Tercera temporada de ‘Humans’

Un año después de su despertar a la consciencia, una población de androides synths diezmados y oprimidos luchan por sobrevivir en un mundo que los odia y teme a partes iguales. De esta forma arranca la tercera temporada de Humans, serie que se sitúa en un mundo paralelo en el que robots antropomorfos conviven con las personas, ayudándolas en tareas como las labores del hogar o el cuidado de enfermos. Pero ¿y si la línea que separa a unos y otros se hiciera cada vez más delgada? En estas nuevas entregas de la ficción, las cuestiones éticas dividen a la sociedad ante la presencia de los synths: ¿qué pasa cuando los androides reclaman su derecho a ser reconocidos y a su propia libertad?; ¿quién tiene el derecho a determinar lo que significa estar vivo?

22.40 / La 1

Misteriosos robos en hoteles de lujo

Los protagonistas de Sabuesos se enfrentan esta noche a un caso relacionado con una serie de misteriosos robos en hoteles de lujo. En este capítulo, además, harán frente a una nueva dificultad: Raúl asegura que ha oído hablar al perro y quiere investigarlo. Mientras tanto, quien quiere tener más que palabras con Alberto es Paula, pero él tendrá que ingeniárselas y encontrar tiempo para resolver el caso y su nueva relación.

22.40 / Antena 3

‘Indiana Jones y la última cruzada’

Indiana Jones and the last crusade. Estados Unidos, 1989 (119 minutos). Director: Steven Spielberg. Intérpretes: Harrison Ford, Sean Connery.

Tercera entrega de la famosa saga Indy, con Harrison Ford enfundando de nuevo su inseparable látigo y compartiendo aventuras con su padre, papel interpretado por un divertido Sean Connery. Aunque no tenga el punto de imaginación de sus predecesoras, el entretenimiento está servido en esta trepidante cinta, que consiguió el Oscar a los mejores efectos de sonido.

23.55 / La 1

Españoles para un viaje por Costa Rica

Esta semana, Españoles en el mundo invita al espectador a visitar Costa Rica. Su vegetación y playas salvajes, su espectacular biodiversidad y un ritmo de vida muy especial han hecho del país un referente mundial de turismo sostenible. Rafael, Adriana y Daniel, Alberto y María, Jesús y Rubén enseñarán al espectador la capital (San José), la península de Osa en la costa del Pacífico y el cultivo de un café exquisito en Orosí.

0.10 /Movistar Drama

‘En realidad, nunca estuviste aquí’

You Were Never Really Here. Reino Unido, 2017 (95 minutos). Director: Lynne Ramsay. Intérpretes: Joaquin Phoenix, Alessandro Nivola, John Doman.

Joe, exmarine y veterano de guerra, es un tipo solitario que se dedica a intentar salvar a mujeres explotadas sexualmente. No se permite ni amigos ni amantes. Un día, recibe la llamada de un político cuya hija ha sido secuestrada. El encargado de dar vida a este oscuro personaje es Joaquin Phoenix, protagonista de esta absorbente mezcla de intriga y drama que le valió el premio al mejor actor en el festival de Cannes. A cargo de la dirección y del guion, un eficaz Lynne Ramsay.