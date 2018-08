Megan Amram es guionista de series como The Good Place y Parks and Recreation. También es una tuitera con más de un millón de seguidores gracias a su humor disparatado. Lleva pocos años escribiendo (aún no ha cumplido los 31), pero aun así le duele no haber ganado ningún Emmy. Esta injusticia podría estar a punto de terminar.

El 27 de abril, último día para enviar candidaturas a la Academia de Televisión, Amram estrenó una serie web de seis capítulos. El título: Un Emmy para Megan. La serie consiste en ver cómo Amram (“una versión ficticia de mí misma”, aclara en el primer episodio) asegura que quiere ganar un Emmy a la mejor actriz de una serie en formato corto porque le parece una categoría muy fácil. Mientras, algunos amigos estupefactos le intentan explicar todo lo que está haciendo mal. Entre ellos figuran guionistas y actrices como D’Arcy Carden, de The Good Place, que protagoniza el impactante episodio final.

Para hacernos una idea de la locura, el cuarto episodio solo consiste en dos minutos de vídeos grabados con el móvil por gente como Ted Danson, RuPaul y J. J. Abrams, en los que dicen que la serie es estupenda y que, sin duda, merece el premio.

Y ya ha dado el primer paso: a finales de julio, Amram fue nominada no solo a mejor actriz, sino también a la mejor serie en formato corto. Para continuar la campaña, contrató carteles en Los Ángeles para anunciar su candidatura con mensajes como “me gustaría ganar un Emmy por mi serie web”.

Un Emmy para Megan no es más que un chiste sobre los premios llevado al absurdo. Pero, por supuesto, merece el mejor remate posible: ganar al menos uno de esos dos premios y que podamos titular con el trabalenguas “Megan Amram gana un Emmy por Un Emmy para Megan”.

Si pierde, tiene plan b, según explicaba a Vulture: ganar un Pulitzer con el libro en el que explicará cómo perdió su Emmy.