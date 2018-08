¿Qué ver hoy en TV? | Viernes 24 de agosto de 2018

16.30 / Teledeporte

Lun fin de semana con el Mundial de piragüismo

Saúl Craviotto, Cristian Toro, Marcus Walz y Rodrigo Germade, vigentes campeones de Europa, son algunos de los deportistas españoles que pelearán este fin de semana por las medallas en el Mundial de piragüismo, que se disputa en Portugal. Teledeporte se encargará de emitir en directo las pruebas, esta tarde desde las 16.30 a las 18.15; mañana de 13.00 a 14.45 y el domingo, en el mismo horario.

18.35 / Movistar DCine

King Kong

EE UU, 1933 (100 minutos. Directores: Merian C. Cooper y Ernest B. Schoedsack. Intérpretes: Fay Wray, Robert Armstrong, Bruce Cabot, Noble Johnson.

King Kong tiene ya 85 años de vida, y aún permite asomarse al espectador a algunas de las imágenes más poderosas de la historia del cine, como la heroína aterrada ante la primera aparición del simio gigante o este atacado por los aviones militares en la cima del Empire State. Además, permanece como una inigualable variación de la historia clásica de la bella y la bestia que mantiene intacto su poder transgresor, no solo porque cuando se iniciaba la década de 1930 resultaba insólita una mezcla de tal calibre de cine aventurero, romántico y terrorífico, sino también porque combina de modo ejemplar una exacerbada sensualidad y un insólito poder poético.

19.30 / GOL y Eurosport

Final del Mundial sub-20 femenino

España se enfrenta con Japón en la final del Mundial de fútbol femenino sub-20. Un partido en el que la selección española puede obtener su primer título del mundo, tras cinco años en los que las selecciones femeninas sub-17 y sub-19 alcanzaron todas las finales de los Europeos. Las jugadoras que entrena Pedro López acuden con el aval de contar con la goleadora del campeonato, Patri Guijarro, que ha marcado seis goles en cinco partidos.

22.30 / DMAX

La comunidad del anillo

The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring. EE UU, 2001 (170 minutos). Director: Peter Jackson. Intérpretes: Elijah Wood, Ian McKellen, Viggo Mortensen, Liv Tyler, Cate Blanchett.

Pocos de quienes hoy alaban a Peter Jackson confiaban en él como adaptador de El señor de los anillos. Incluso los inversores temblaron ante su arrojo, cuando anunció la intención de filmar tres películas simultáneamente, que recogerían los tres volúmenes de la obra maestra de Tolkien. Conviene recordar, cuando hoy está claro que fue un acierto, que todo comenzó con esta película asombrosa, que logra el milagro de hermanar el aroma y el espíritu de los viejos filmes aventureros con un mundo de fastuosos efectos especiales.

0.50 / La 1

Serpientes en el avión

EE UU, 2006 (95 minutos). Director: David R. Ellis. Intérpretes: Samuel L. Jackson, Julianna Margulies, Nathan Philips.

El gamberrismo hecho película. Con espíritu de serie Z, con unas serpientes asesinas desbocadas y... con el guion controlado al máximo por los futuros espectadores, que amenazaron en Internet con boicots masivos en los cines si se suprimían los tacos y si, como se rumoreaba, se rebajaban las dosis de sangre. Cine, desde luego, no hay mucho, pero diversión, bastante.