Un juzgado de Maine ha publicado los resultados de un estudio dirigido por John Invent que ha concluido que más de 200 investigaciones de asesinato llevadas a cabo por Jessica Fletcher, protagonista de Se ha escrito un crimen, acabaron con una persona inocente en la cárcel.

El responsable de este trabajo ha afirmado en rueda de prensa que los resultados no le sorprenden: “Jessica Fletcher era escritora y no tenía formación en criminología, por lo que no es de extrañar que solo haya acertado en un puñado de ocasiones”. Al parecer, el hecho de que publicara novelas policiacas y fuera tan agradable y carismática podría haber confundido a los policías de Cabot Cove, que no habrían sabido reaccionar cuando esta señora llegaba a la escena del delito sospechando de todo sin dejar de sonreír.

Es más, se sospecha que podría haber encubierto los crímenes de sus sobrinos y del resto de su familia y amigos. “No descartamos que ella misma haya cometido algunos de los asesinatos, teniendo en cuenta el elevadísimo índice de criminalidad del pequeño pueblo en el que vivía y el hecho de que en todos sus viajes acabara envuelta en algún homicidio”.

El gobernador de Maine ha lamentado que muchas de estas personas inocentes hayan fallecido en prisión, “dado que la serie finalizó hace más de 20 años”, y ha pedido disculpas a las familias de los falsos acusados y de las víctimas.

La investigación sobre Jessica Fletcher se une a las de otros detectives amateur como Richard Castle, Patrick Jane y Sherlock Holmes, que han concluido con resultados similares. “No entendemos muy bien por qué la policía permitió que estas personas colaboraran en la resolución de asesinatos. Era muy peligroso”, ha afirmado la agente del FBI Joni Xisto. En su opinión, estos aficionados solo buscaban llamar la atención con “teorías disparatadas”. El caso de Holmes era especialmente preocupante porque se trataba de un toxicómano sin empleo. “Decía ser un genio, pero en realidad solo buscaba muy rápido en Google”.