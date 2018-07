Risto Mejide renueva con Mediaset

Risto Mejide ha renovado con Mediaset su contrato de larga duración. Continuará así al frente de Chester (en Cuatro) y como juez de la próxima edición de Got Talent (Telecinco). "Su capacidad para mostrar la cara más desconocida de los personajes a los que entrevista y su inconfundible estilo como juez y jurado en los talent shows en los que ha participado le han convertido en una de las caras más reconocibles de la televisión en nuestro país", reza un comunicado de Mediaset.

En los últimos 15 años Mejide ha pasado por programas como El invento del siglo, Operación Triunfo (de donde fue expulsado como jurado tras un encontronazo con el presentador de entonces, Jesús Vázquez), Paranoia semanal, G-20, Tú sí que vales, Al rincón de pensar, Factor X o All you need is love.

Otras figuras de la cadena como María Teresa Campos, Jorge Javier Gálvez o Christian Gálvez también tienen contratos de larga duración.