¿Qué ver hoy en TV? | Domingo 15 de julio de 2018

17.00 / Telecinco

Final del Mundial: Croacia-Francia

Un total de 62 partidos después llega el momento más esperado del Mundial de fútbol de Rusia: la gran final entre Croacia y Francia. Una remontada histórica metió a los croatas, liderados por el madridista Luka Modric y con el gol de Mandzukic a los ingleses, en su primera final mundialista. Por su parte, los franceses llegan a la final después de eliminar Argentina (4-3), en el posiblemente mejor encuentro del torneo, a Uruguay (2-0) y a Bélgica (1-0).

21.30 / COSMO

Más intriga en ‘Crimen en el paraíso’

Sol, playa y asesinatos. Estos son los ingredientes de la séptima temporada de Crimen en el paraíso, serie que se desarrolla en el archipiélago caribeño, concretamente en la ficticia Saint Marie, una isla en la que los asesinatos parecen ser la tónica habitual del lugar. La serie, que ya ha sido renovada por una octava temporada, contará con la incorporación de un nuevo detective inglés, Jack Mooney (Ardal O'Hanlon).

21.30 / La Sexta

El día a día en una ambulancia

Hasta ahora solo conocíamos su sonido. A partir de esta noche, descubriremos qué pasa en su interior. La Sexta estrena Ambulancias, en el corazón de la ciudad, una producción que muestra el trabajo y la labor de los equipos médicos durante su intervención en todo tipo de urgencias, las 24 horas del día, a bordo de estos vehículos especializados que cubren todo el territorio español. En el estreno, los sanitarios del SAMUR acuden a ayudar a una mujer que ha roto aguas en un colegio.

21.30 / La Sexta

Noche de parodias en ‘Homo zapping’

El primer capítulo de esta doble entrega de Homo Zapping estará presentado por una de las parejas de moda, Javier Calvo y Javier Ambrossi, y realizará parodias de programas como Cuéntame cómo pasó, un ensayo de Aitana con los Javis en OT, MasterChef con la salerosa Loli, La casa de papel, Mi casa es la tuya con Tamara Falcó y Espejo público. En el segundo. los protagonistas serán El objetivo con el cameo del actor Octavi Pujades, Cuarto Milenio y First Dates.

22.00 / Movistar Estrenos

‘El sentido de un final’

The sense of an end. Reino Unido (108 minutos). Director: Ritesh Batra. Intérpretes: Jim Broadbent, Charlotte Rampling, Harriet Walter.

Para su segunda película (cuatro años después de The Lunchbox), Ritesh Batra montó una emotiva historia adaptada del premiado libro homónimo de Julian Barnes. A cargo del guion, Nick Payne, en su debut para la gran pantalla, que nos entrega una historia íntima y personal sobre la importancia de la memoria, el amor y la familia a través del tiempo. La eficaz pareja formada Jim Broadbent y Charlotte Rampling le dan ese aire de serenidad que lo envuelve todo. Merece una oportunidad.

22.10 / Antena 3

‘Oblivion’

Estados Unidos, 2013 (126 minutos). Director: Joseph Kosinski. Intérpretes: Tom Cruise, Olga Kurylenko, Morgan Freeman.

Después de su debut con Tron: Legacy, Joseph Kosinski obsequia a los muchos incondicionales del siempre voluntarioso Tom Cruise con otro de sus siempre aparatosos y entretenidos ejercicios de acción. Todo, arropado de una cuidada fotografía y una buena ambientación. Pero solo eso, mucho artificio y poco más.