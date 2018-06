¿Qué ver hoy en TV? | Sábado 9 de junio de 2018

15.00 / Eurosport y DMAX

Final femenina de Roland Garros

Eurosport y DMAX emiten en directo la final femenina del torneo de Roland Garros, que disputan la estadounidense Sloane Stephens, número 10 del mundo (aunque ya se ha asegurado con su actuación en este torneo el ascenso a la cuarta plaza) y la rumana Simona Halep, que eliminó a Garbiñe Muguriuza en semifinales, y que llega al partido como número 1 del mundo.

16.20 / TCM

La noche americana

La Nuit Américaine. Francia, 1973 (110 minutos). Director: François Truffaut. Intérpretes: Jean-Pierre Léaud, François Truffaut, Jacqueline Bissett.

“La vida era la pantalla” y “siempre he preferido el reflejo de la vida a la vida misma” son dos de las sentencias más sentidas de François Truffaut, el director cinéfilo por excelencia. La noche americana, una ficción llena de cine, se adentra en las interioridades de un rodaje y se convierte pronto en un canto de amor al celuloide, a los carteles de las películas, a los actores, a las cámaras... y a personajes que pueden recitar frases como: “Por un hombre nunca dejaría una película, pero por una película dejaría a cualquier hombre”. La noche americana es una obra maestra y una entrañable declaración de principios.

17.45 / Neox

Robocop

EE UU, 2014 (118 minutos). Director: José Padilha. Intérpretes: Joel Kinnaman, Gary Oldman, Michael Keaton.

El Robocop rodado por Verhoeven en 1987 regresa, con los bríos del nuevo milenio, actualizado por el brasileño José Padilha, el firmante de la memorable Tropa de élite. En su llegada a Hollywood, ha limado muchas de las aristas de su puesta en escena. Sin embargo, y dentro del gran espectáculo, se apoya en su potencia visual y en un acertado uso de las elipsis.

20.45 / Cuatro

Túnez-España, partido amistoso

La selección española de fútbol afronta su último partido amistoso previo al comienzo del Mundial de Rusia. Los jugadores que entrega Julen Lopetegui se medirán con el combinado de Túnez para pulir los últimos detalles del equipo antes de su debut mundialista. La competición comienza el próximo día 14 y España disputará su primer duelo en el torneo el viernes 15, frente a la selección de Portugal que lidera Cristiano Ronaldo.

21.30 / La 1

‘Informe semanal’, con Carmen Calvo

El espacio Informe semanal abre sus contenidos con el reportaje ‘Un Gobierno de estreno’, que incluye una entrevista con la vicepresidenta Carmen Calvo. Más adelante, ‘La financiación de todos’ hablará sobre la reforma de la financiación autonómica y entrevistará a dos significativos presidentes autonómicos, Alberto Núñez Feijóo y Susana Díaz. Finalmente, ‘La Roja en Rusia’ se acercará a la selección española antes del Mundial.

22.10 / Antena 3

Parque Jurásico

Jurassic Park. EE UU, 1993 (120 minutos.). Director: Steven Spielberg. Intérpretes: Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum.

Por descontado, Parque Jurásico no es una película redonda. Pero la dirige Spielberg. Y cuando así lo quiere, Spielberg puede lograr que funcione casi cualquier cosa. Solo hay que ver las diferencias entre esta película y las que llegaron después. Spielberg no solo consigue que el espectador no se pare a pensar en que el filme no tiene guion, sino que fabrica dos horas de espectáculo apoyadas en unos inmejorables efectos especiales y también a su talento como narrador visual. Se tiene o no se tiene.