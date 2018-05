¿Qué ver hoy en TV? | Lunes 7 de mayo de 2018

16.55 / Movistar Acción

Contagio

Contagion. EE UU, 2011 (106 minutos). Director: Steven Soderbergh. Intérpretes: Matt Damon, Kate Winslet, Marion Cotillard, Jude Law.

Las convulsas imágenes de Contagio envuelven al espectador en el caos originado por una pandemia que amenaza con exterminar a toda la humanidad. Steven Soderbergh apuesta por enfundar la película en un tono visual cercano al documental, con una cámara crispada que se agita al ritmo de los personajes, un ejemplo de puesta en escena que llena de veracidad el relato. Contagio también se apoya en un guion que tensa la intriga con suma habilidad y en un abultado y excelente reparto coral.

20.50 / La 2

El universo de Salvador Espriu

Imprescindibles recuerda a Salvador Espriu con un documental que explora su universo literario. El escritor (1913-1985) fue una de las voces más relevantes en defensa de la lengua catalana bajo el franquismo y abordó en su obra temas universales como la muerte, la soledad o el paso del tiempo. En este documental, figuras como el cantautor Raimon, el pintor Joan Pere Viladecans o el periodista y escritor Agustí Pons colaboran en su retrato.

21.50 / La 2

Aventuras del barbero de Sevilla

España, 1954 (88 minutos). Director: Ladislao Vajda. Intérpretes: Luis Mariano, Emma Penella, Carmen Sevilla.

Una obra que hoy ya está avejentada, sí, pero que aún conserva un innegable valor histórico gracias a la presencia de una estrella de la magnitud de Luis Mariano. Resulta que los bandoleros de la sierra lo utilizan para atraer a los viajeros con sus canciones, lo que propiciará alardes de lucimiento vocal del artista.

22.00 / TCM

El hombre que nunca estuvo allí

The Man Who Wasn’t There. EE UU, 2001 (110 minutos). Director.: Joel Coen y Ethan Coen. Intérpretes: Billy Bob Thornton, Frances McDormand.

Un prodigio cinematográfico empapado de nihilismo en el que los hermanos Coen proponen un thriller que lo es solo en apariencia. El hombre que nunca estuvo allí traza un terrible estudio de la condición humana a costa de un modesto barbero que se verá envuelto en una turbia espiral de pasiones y crímenes. Es un hombre incapaz de sentir emoción alguna; un hombre que está de paso, que fuma, trabaja y bebe mientras la vida transcurre a su alrededor, impermeable a la rutina social. De su mano, y entre imágenes de inabordable hondura, los Coen demuestran que el existencialismo aún puede tener cabida en el cine moderno.

22.30 / DMAX

Trabajo fronterizo en España

DMAX strena una nueva entrega de Control de Fronteras: España, que es esta ocasión mostrará el trabajo de los agentes de la frontera de Gerona. También el de la Guardia Civil del aeropuerto del Prat de Barcelona, que localizará a tres traficantes de tabaco en el control de aduanas. Por último, la labor de los agentes en el puerto de Algeciras, que los lleva a registrar una gran cantidad de contenedores a diario.

22.40 / Antena 3

‘Allí abajo’ alcanza los 50 capítulos

Con la emisión del sexto episodio de la cuarta temporada de Allí abajo, la serie alcanza esta noche sus 50 entregas. Iñaki se ve obligado a regresar a Sevilla para cuidar de Elaia mientras Carmen y él encuentran una niñera. Mientras, Gotzone también tiene preparado un viaje al sur, pero cuando sufra el robo de su coche se verá obligada a pedir ayuda a Iñaki, lo que desatará no pocos conflictos.