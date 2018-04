¿Qué ver hoy en TV? | Jueves 19 de abril

16.35 / TCM

Encuentros en la tercera fase

Close Encounters of the Third Kind. EE UU, 1977 (125 minutos). Director: Steven Spielberg. Intérpretes: Richard Dreyfuss, Teri Garr, François Truffaut.

Resulta estimulante volver la mirada al Spielberg de los años setenta. Por entonces, aún no se había convertido en el gurú del cine comercial, un terreno en el que, con el tiempo, ha encorsetado sus imágenes, casi colonizado por sí mismo y sus modos visuales. Así, Encuentros en la tercera fase permanece como una de sus películas más sentidas, más íntimas (Spielberg incluso lograría contratar a François Truffaut, uno de sus cineastas de cabecera, para interpretar a uno de los personajes más emotivos de la película). Una mirada tan fresca como personal al “de extraterrestres” que, aunque esté pasada por el filtro del gran espectáculo, resulta también adulta y fascinada, lo que da pie a una obra arrebatada, con un meticuloso desarrollo dramático y una admirable puesta en escena, fértil en detalles imaginativos.

20.50 / La 2

‘Días de cine’, en el Festival de Málaga

El espacio Días de cine viaja al Festival de Cine de Málaga, que celebra su 21ª edición, para analizar la presencia en el certamen de un buen número de películas españolas e iberoamericanas. Tras repasar los estrenos de la cartelera de esta semana, el programa dedicará sendos recuerdos al cineasta Milos Forman, fallecido el pasado viernes, al actor Ronald Lee Ermey, muerto el domingo, y al mítico William Holden, en el centenario de su nacimiento.

22.00 / Movistar DCine

Bienvenido, Míster Chance

Being there. EE UU, 1979 (125 minutos). Director: Hal Ashby. Intérpretes: Peter Sellers, Shirley MacLaine, Melvyn Douglas.

Bienvenido, Mr. Chance propone una deliciosa parábola cuyas imágenes se mueven entre lo amargo y lo mágico. Un imprevisto juego de azares logra que un infeliz analfabeto, que solo sabe cuidar su jardín y ver la televisión, escale puestos en la vida social y política. El monumental trabajo de Peter Sellers, basado a conciencia en el hermetismo de su rostro, agiganta una película que dinamita las convenciones sociales, además de lanzar furibundos ataques contra la hipocresía y la mezquindad humanas.

22.30 / Neox

Nueva entrega de ‘Big Bang Theory’

Dentro del contenedor La noche Sitcom, Neox emite un nuevo episodio de la undécima temporada de The Big Bang Theory, que relata cómo un científico brillante y solitario invita a Sheldon a su cabaña en el medio de la nada. Por su parte, Penny y Bernadette han de improvisar una fiesta de despedida de soltera para Amy. Más adelante, Neox ofrecerá también una nueva entrega de la quinta temporada de Mom.

22.40 / La 1

Tercera cita con la intriga de ‘Fugitiva’

Los planes de Magda y sus hijos se complican en el tercer episodio de la serie Fugitiva. José K tiene claro que la familia se ha fugado y, tras compartir sus sospechas con Alejandro, emprende el viaje a España para encontrarlos, sin saber que le sigue de cerca un topo al servicio de Velasco. Por su parte, después del secuestro, Rubén logra escapar de Simón, pero este huye con el dinero de Magda.

22.50 / Cuatro

Capitán América: El soldado de invierno

Captain America: The Winter Soldier. EE UU, 2014 (135 minutos). Director: Anthony y Joe Russo. Intérpretes: Chris Evans, Scarlett Johansson, Anthony Mackie, Samuel L. Jackson,

La segunda cita con el héroe de Marvel renuncia al tono retro que presidía la primera para entregarse a los modos del blockbuster. La espectacularidad, eso sí, no ahoga el encanto de la historia y los fans premiarán la llegada de un personaje tan querido como El Halcón. Entre todo ello, Chris Evans sigue defendiendo con suma solvencia el complicado reto de encarnar a uno de los emblemas de la historia del cómic.