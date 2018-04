¿Qué ver hoy en TV? | Martes 17 de abril

15.40 / TCM

La soledad del corredor de fondo

The Loneliness of the Long Distance Runner. Reino Unido, 1962 (100 minutos). Director: Tony Richardson. Intérpretes: Tom Courtenay, Michael Redgrave.

Casi al mismo tiempo que la Nouvelle Vague agitaba el cine francés, el Free Cinema hacía lo propio con el británico. Hermanados con los Jóvenes Airados que, mediados los años cincuenta, volcaban su rabia en la literatura, los cineastas del Free Cinema asaltaron las pantallas en los sesenta para acercar las películas a la realidad social de la época y proponer nuevas formas visuales y narrativas que escapasen del academicismo british. Tony Richardson, tras su destructiva Un sabor a miel, filmó esta incontestable obra maestra con la que certificaba el asentamiento de un cine agresivo y experimental. Su relato, visceral y sangrante, atrapa con memorable naturalidad la vida de un joven ingresado en un correccional que se entrena para una carrera de larga distancia. Imprescindible.

21.25 / La 2

‘Página 2’, en Nueva York con María Dueñas

Óscar López, al frente del espacio literario Página 2, viaja a Nueva York para conversar con la escritora María Dueñas y, de su mano, conocer a fondo los escenarios de su última novela, Las hijas del capitán. Entre el resto de sus contenidos, el programa también incluirá un reportaje que analiza cómo se fomenta la lectura en las redes sociales y planteará un cuestionario literario al escritor y humorista Miguel Noguera.

21.45 / Antena 3

Joan Manuel Serrat, en ‘El hormiguero’

Pablo Motos recibe en El hormiguero a uno de los mitos de la canción de autor en España: Joan Manuel Serrat. Además de hablar de su carrera profesional, el artista presentará la gira que emprenderá el próximo domingo. A lo largo de un año y con más de cien actuaciones, Mediterráneo da capo le llevará por España, Francia y Latinoamérica, con su recordado disco Mediterráneo como eje de los conciertos.

22.00 / Cosmo

Revolutionary Road

EE UU, 2008 (113 minutos). Director: Sam Mendes. Intérpretes: Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Kathy Bates.

Sam Mendes adapta la novela de Richard Sanders que narra la vida íntima de un matrimonio enfrentado al paso del tiempo. Con la simplicidad como arma expresiva, las imágenes de Mendes afilan sus encuadres y encierran a sus personajes, atrapados por anhelos incumplidos. Personajes que pelean por salvar el amor, inevitablemente atrapados por su confort y su seguridad. Revolutionary Road es una película lacerante, viva, empapada tanto de sensibilidad como de dolor, fortalecida por dos intérpretes monumentales.

22.30 / DMAX

En busca de los orígenes de la humanidad

DMAX estrena la serie documental Nuestros orígenes, que plantea una indagación en busca de la procedencia de la humanidad. La primera entrega se centra en el descubrimiento y dominio del fuego. Desde entonces, los humanos pudieron acceder a los procesos de destruir y transformar, y aprender lecciones fundamentales para el proceso de evolución.

22.45 / Cuatro

Venganza

Taken. Francia, 2008 (93 minutos). Director: Pierre Morel. Intérpretes: Liam Neeson, Maggie Grace, Famke Janssen.

Aunque la presencia de Luc Besson como productor y guionista incitaba a temer lo peor, Venganza supone una buena sorpresa en los trillados caminos del thriller. Las secuencias de acción están filmadas con tanta pericia como vitalidad, el relato acentúa sus tonos sombríos y Liam Neson modela a un impagable protagonista. La secuencia en la que da instrucciones telefónicas a su hija, a punto de ser secuestrada, aún permanece como un excitante ejercicio de suspense y montaje.