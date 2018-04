¿Qué ver hoy en TV? | Martes 3 de abril

13.15 / TCM

Malas tierras

Badlands. Estados Unidos, 1973. (95 minutos). Director: Terrence Malick. Intérpretes: Martin Sheen, Sissy Spacek, Stephanie Hodge, Warren Oates.

La primera película de Terrence Malick revelaba ya a un director fuera de norma, con una inusitada capacidad para explorar los recovecos del lenguaje cinematográfico y para empapar todas sus imágenes con un inusual halo poético. Malas tierras persigue a dos personajes enfrentados al mundo, una pareja que combina rebeldía e ingenuidad, atrapada por el amor y el crimen, y que hace de la huida su motor vital, pese a no saber de qué quiere escapar. Kit es un joven indómito rebelde convertido en víctima y Holly una muchacha candorosa arrastrada tanto al crimen como al amor. De su mano, Malas tierras se convierte en un relato amargo y terrible, que además de trazar un ejercicio de estilo tan lírico como explosivo acierta a crear un contundente retrato social y a volcar en sus imágenes un poso de nihilismo.

20.45 / Antena 3

Juventus-Real Madrid en la Champions

El Real Madrid afronta los cuartos de final de la Liga de Campeones en una eliminatoria que lo enfrenta con la Juventus, el equipo ante el que ganó la final de la pasada edición del torneo. Antena 3 emite en directo el partido de ida de este cruce, que se celebra en el Juventus Stadium (el duelo de vuelta tendrá lugar en el Bernabéu el próximo 11 de abril). Los madridistas acuden al paertdi con la baja del canterano Nacho. Por su parte, beIN LaLiga ofrecerá el duelo entre el Sevilla y el Bayern de Múnich que se disputa en el estadio Sánchez Pizjuán..

21.20 / La 2

‘Página 2’ conversa con Olivia Rueda

La escritora novel Olivia Rueda protagoniza hoy Página 2. Rueda trabajaba como montadora de documentales y videoclips en TV3; hace unos años, sufrió un ictus que le paralizó la mitad del cuerpo y le provocó una afasia que le ha obligado a aprender a hablar de nuevo, una experiencia que relata en su librio No sabes lo que me cuesta escribir esto. Además, el programa contará con un reportaje sobre festivales literarios y visitará la Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial.

22.05 / La 2

Los fieles sirvientes

España, 1980 (87 minutos). Director: Francesc Betriu. Intérpretes: Amparo Soler Leal, Francisco Algora, María Isbert.

Francesc Betriu nunca ha sido considerado como un grande del cine español, a pesar de haber rodado obras de la talla de La plaza del diamante. En su momento, también supo agitar a los espectadores con esta farsa llena de humor negro que carga con una moraleja un tanto obvia, pero que está sostenida por un notable pulso narrativo y un excelente plantel de intérpretes. En una lujosa masía, el personal de servicio ocupa el lugar de sus señores y reproduce fielmente sus comportamientos despóticos.

22.30 / Sundance

Ábrete de orejas

Prick Up Your Ears. Reino Unido, 1987 (105 minutos). Director: Stephen Frears. Intérpretes: Gary Oldman, Alfred Molina,

Después de la memorable Mi hermosa lavandería, Stephen Frears engrandecía el cine de los ochenta con esta comedia ácida y terrible. Frears se acerca a la figura del dramaturgo Joe Orton, abanderado de la provocación moral y militante homosexual. Ábrete de orejas se emplea a fondo en dinamitar las imposturas sociales y en dibujar la relación íntima entre Orton y su amante, siempre cercana al abismo, que los celos y la envidia harán estallar con irrefrenable violencia.

22.30 / DMAX

La II Guerra Mundial, desde una nueva perspectiva

DMAX renueva su apuesta por los documentales históricos con la emisión de La Segunda Guerra Mundial desde el espacio, un trabajo apoyado en las últimas técnicas de animación digital, que apuesta por llegar a la estratosfera para, desde allí, lanzar una mirada a tan terrible conflicto bélico. El documental mostrará eventos clave, como el ataque japonés a Pearl Harbor o el desembarco aliado en Normandía tomando una gran distancia visual como para desentrañar la importancia de la simultaneidad en el desarrollo de la guerra.