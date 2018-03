¿Qué ver hoy en TV? | Jueves 29 de marzo

15.30 / TCM

El jinete pálido

Pale Rider. EE UU, 1985 (109 minutos). Director: Clint Eastwood. Intérpretes: Clint Eastwood, Michael Moriarty, Carrie Snodgrass.

En 1985, Eastwood caminaba hacia sus obras mayores. Tres años después llegaría un monumento como Bird y en los noventa el cineasta entregaría casi una obra maestra por año. Su germen ya vivía en este wéstern sombrío y casi abstracto, que rehacía la trama de Raíces profundas y creaba no ya un justiciero sin pasado, sino un pistolero que, literalmente, surgía de la nada, entre fundidos encadenados. Una obra maestra presidida por un héroe fantasma.

15.45 / Cuatro

Up

Estados Unidos, 2009 (91 minutos). Directores: Pete Docter y Bob Peterson.

En su momento, la expectación ante Up era máxima, después de que Pixar hubiera entregado una cima de la talla de Wall-E. Y si bien su nueva obra no llegó, globalmente, a la magnificencia de obras anteriores, cabe decir que sus primeros treinta minutos de metraje se cuentan entre lo mejor que Pixar había filmado jamás. Un aluvión de imágenes mágicas, sensibles, una clase magistral de montaje, un repertorio de excelencias en el uso de las elipsis... Conviene embarcarse en las aventuras de los protagonistas de Up, un viudo solitario y un niño con sueños de explorador.

19.30 / #0

‘Radio Gaga’, en las Tres Mil viviendas

Quique Peinado y Manuel Burque visitan el barrio de las Tres Mil viviendas en Sevilla. En esta entrega de Radio Gaga, que hoy repone #0, su objetivo es el de poner música al lugar y escuchar las vivencias de sus habitantes. Entre ellos descubrirán historias que se mueven entre lo tierno y lo dramático, protagonizadas por vecinos que pelean a diario por conseguir que su barrio sea un lugar más habitable y humano.

19.40 / Hollywood

Hulk

EE UU, 2003 (132 minutos). Director: Ang Lee. Intérpretes: Eric Bana, Jennifer Connelly, Sam Elliott, Nick Nolte.

Los superhéroes de la factoría Marvel llegan a la pantalla con regularidad desde hace unos años. Entre ellos conviven impactantes aciertos como la serie X-Men junto a descalabros como Los cuatro fantásticos o desatinos como Daredevil. Hulk es un ejercicio de estilo de primer nivel gracias a la presencia tras la cámara de un autor como Ang Lee, que potencia la ambigüedad del relato, realza sus zonas turbias, respeta el torturado universo del cómic original e integra los efectos especiales en una asfixiante puesta en escena.

22.30 / Real Madrid TV

Retrato deportivo de Luka Doncic

El documental Luka Doncic. El futuro ya está aquí, producido por Euroleague Basketball, se adentra en la vida del joven baloncestista del Real Madrid, que apunta a una pronta llegada a la NBA. Este trabajo repasa su trayectoria, desde sus inicios deportivos en el baloncesto en Eslovenia, su país natal, hasta su llegada al Real Madrid y el debut con el primer equipo, lo que le ha convertido en una estrella del baloncesto europeo.