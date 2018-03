¿Qué ver hoy en TV? | Lunes 12 de marzo

13.10 / Movistar Comedia

The Wonders

That Thing You Do! EE UU, 1996 (103 minutos). Director: Tom Hanks. Intérpretes: Johnathon Schaech, Tom Everett Scott, Liv Tyler, Steve Zahn.

En su debut como director, Tom Hanks retrata la ascensión y la posterior caída de un grupo de rock and roll que en los años sesenta alcanza la fama con una sola canción. Apoyado en un guion con unos diálogos de insólita naturalidad y en el desparpajo interpretativo de sus jóvenes actores, Hanks hace gala de una inusual habilidad narrativa.

22.30 / DMAX

La fortuna de Pablo Escobar

DMAX estrena el documental Los millones de Escobar, que pretende indagar en la leyenda que defiende que buena parte del dinero obtenido por el narcotraficante Pablo Escobar permanece enterrada en suelo colombiano. Dos ex oficiales de inteligencia estadounidense, Doug Laux y Ben Smith, antiguos oficiales de operaciones de la CIA, se lanzarán a su búsqueda, con la colaboración de algunos agentes de la DEA que durante años persiguieron a Escobar.

22.40 / Antena 3

Miguel, detenido en ‘Apaches’

Las cosas se complican para Miguel y Sastre en este episodio de la serie Apaches. Ambos han sido detenidos por el inspector Prada después de su último atraco y, mientras el padre de Miguel permanece en el hospital, son sometidos a duros interrogatorios en la comisaría. Mientras, Carol acusa al Chatarrero de ser el delator de los dos amigos, aunque la traición podría haber venido de una persona mucho más cercana.

22.45 / Cuatro

‘En el punto de mira’ se acerca a los robos en las carreteras

Cada año se cometen 30.000 robos en las carreteras españolas. El reportaje ‘Atención, conductor: piratas de carretera’, que esta noche se emite en el espacio En el punto de mira mostrará la manera de actuar de las bandas que cometen estos delitos. Entre sus prácticas está la de pinchar ruedas, robar en gasolineras o parkings o hacerse pasar por policías. El programa recorrerá La Rioja, Cataluña y Andalucía para investigar sobre el terreno

23.40 / La 2

‘Crónicas’ entra en la Real Academia

Crónicas emite el reportaje ‘RAE. La norma y la palabra’, que se sumerge en el trabajo de la Real Academia Española, que ha estado marcado en los últimos años por la revolución tecnológica. Desde 2017, el Diccionario de la Lengua se edita en formato electrónico. El reportaje recorre las estancias de la institución y se acerca a la labor que realizan los académicos en sus diferentes comisiones.

0.35 / Movistar DCine

Good Bye, Lenin!

Alemania, 2003 (120 minutos). Director: Wolfgang Becker. Intérpretes: Daniel Brühl, Katrin Sass, Chulpan Khamatova.

Tan iconoclasta como divertida, Good Bye, Lenin! dibuja una sátira sobre los conflictos sociales que crecieron después de la unificación alemana. Un joven oculta a su madre, ferviente socialista, quien guarda cama por una enfermedad, la caída del muro de Berlín en 1989. Tendrá que agudizar su ingenio hasta llegar a rodar él mismo falsos boletines informativos en los que da cuenta de la buena salud del régimen de la RDA. Mientras provoca tantas sonrisas como emociones, el filme pone en solfa con sana ironía los pilares del capitalismo.