¿Qué ver hoy en TV? | Domingo 18 de febrero

15.00 / Movistar DCine

‘Mejor... imposible’

As good as it gets. Estados Unidos, 1997 (133 minutos). Director: James L. Brooks. Intérpretes: Jack Nicholson, Helen Hunt, Greg Kinnear.

James L. Brooks contó con un maravilloso Jack Nicholson para protagonizar esta deliciosa comedia romántica. La historia muestra la transformación de un ser absolutamente antipático que poco a poco va cambiando su personalidad gracias al roce con el perro del vecino, Simon Nye, un artista homosexual, y el hijo enfermo de Carol, la única camarera capaz de soportar sus desmanes en el restaurante donde va a comer. Una profunda historia de amistades y destinos entrelazados que consiguió dos merecidísimos oscars para el tándem Nicholson-Hunt.

20.45 / Movistar Partidazo

El Betis recibe al Real Madrid en Liga

Desde el estadio Benito Villamarín, retransmisión del partido liguero que enfrenta al Betis y al Real Madrid. Los sevillanos llegan a este partido después de encadenar dos victorias consecutivas en la Liga, y los madrileños, tras su victoria en Liga de Campeones ante el PSG. Además, los aficionados podrán seguir por el canal beIN LaLiga los choques Real Sociedad-Levante (12.00) y Atlético de Madrid-Athletic de Bilbao (16.15).

21.30 / Cuatro

Tópicos españoles en ‘Chester’

¿Cómo somos los españoles? ¿Cómo dicen que somos? ¿Cómo creemos ser? Nuestros aciertos, errores y muchos tópicos quedarán al descubierto de la mano de dos personas que, a fuerza de enfrentarse a ellos, los conocen bastante bien: Santiago Segura, porque recopiló los peores defectos nacionales en Torrente, y Michael Robinson, porque ha realizado una minuciosa radiografía social de nuestro país a través del fútbol.

21.30 / La 2

El orgullo de apellidarse Japón

Esta noche, La 2 de TVE estrena el documental El viaje del Samurai, que da inicio a la programación especial por el 150º aniversario de las relaciones diplomáticas entre España y Japón. ‘El viaje del Samurai, coproducido por RTVE, muestra la misión de la embajada diplomática de Keicho de solicitar la apertura de relaciones comerciales con Nueva España (México) y el envío de misioneros a Japón. Tras el rechazo de sus pretensiones, la embajada estableció a varios miembros de la misión en Coria del Río (Sevilla), donde sus cerca de 700 descendientes conservan con orgullo el apellido Japón.

21.30 / La Sexta

‘Salvados’, insutar por Interner

¿Hay cada vez más odio en las redes sociales? Salvados’analiza en el programa de este domingo el fenómeno de los haters: cómo muchos usuarios utilizan Internet para insultar a gente que desconocen, sobre todo a personajes públicos. Jordi Évole entrevista a la presentadora Paula Vázquez, alguien que tiene que soportar prácticamente a diario comentarios despectivos hacia sus opiniones, su trabajo o su aspecto físico. Évole habla también con la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. La política denunció al instigador de una campaña para insultarla masivamente por las redes cuando era delegada del Gobierno en Madrid.

22.05 / La 1

‘El fraude’

Arbitrage. Estaddos Unidos, 2012 (106 minutos). Dirrctot: Nicholas Jarecki. Intérpretes: Richard Gere, Brit Marling, Tim Roth, Susan Sarandon.

Para su debut en el largometraje, Nicholas Jarecki montó un tenso thriller protagonizado por un magnate de los negocios que necesita urgentemente vender todo su imperio a un gran banco antes de que se descubra que ha cometido un fraude. El encargado de dar vida a este personaje de doble moral es Richard Gere, que retoma el pulso de sus mejores trabajos.