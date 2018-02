‘Here and Now’, la crisis de una familia multirracial

A Alan Ball le gusta la diversidad. Pocas series son tan diferentes como A dos metros bajo tierra y True Blood, aunque ambas salieron de la misma mente. Here and Now, su nuevo trabajo, sigue la tónica que implica Ball a sus creaciones. Lo que en apariencia es una serie más sobre una familia media estadounidense, es justo lo que este guionista, director y productor no quiere hacer. Los que parecen sus protagonistas, Holly Hunter y Tim Robbins, no son más que los próceres de una familia tan diversa como idiosincrásica. Sosie Bacon es la única otra blanca del reparto como la hija biológica de un matrimonio acomodado y entrado en años. El resto de la prole son los hijos, ya mayores, adoptados en sus años de progresía y que parecen un anuncio de Benetton, incluyendo una somalí (Jerrika Hinton), un vietnamita (Raymond Lee) y un colombiano (Daniel Zovatto). Una familia plural, multirracial y ahora en crisis.

“Alan mira a cada uno de sus personajes desde todos los ángulos, sin que nadie sea el protagonista y sin que sepas lo que te va a deparar la historia. Es imposible predecirlo, porque cada capítulo te adentra en una nueva dimensión. Y eso es lo que le hace grande, lo que le separa de los demás”, cuenta Hunter a EL PAÍS. La actriz describe cada episodio de Here and Now como “un sobre sorpresa”. Robbins se suma a las loas atribuyendo su regreso a la televisión a tres motivos: Ball, Hunter y HBO, la cadena encargada de producir esta nueva serie. “Los tres me han demostrado que saben alimentar a sus artistas”, indica el actor.

Ambos intérpretes son grandes exponentes de lo que el cine fue hace no tanto. Hunter, 59 años, tiene un Oscar (El piano,1993) y dos premios Emmy. Robbins también posee una estatuilla de la Academia de Hollywood por Mystic River (2003). “Me acostumbré a trabajar con realizadores nacidos para dirigir”, resume la actriz de una carrera que, como Robbins, estuvo llena de autores. “Y seguimos siendo guerreros”, añade separándose de las horas bajas del cine. De ahí que ambos se refugien en Ball, ganador del Oscar como guionista por American Beauty (1999) y con numerosas candidaturas al Emmy, premio que obtuvo en 2002 con A dos metros bajo tierra, y en la televisión. Como apunta Robbins, en este medio “hay espacio para la experimentación”. Y como añade Hunter, hay lugar para mujeres como ella, “que buscan historias fluidas, cambiantes y diversas”.

No toda la crítica está tan convencida de Here and Now. La serie ha sido recibida con recelo ante esos elementos surrealistas que la hacen única en una trama que algunos críticos no ven avanzar. Hunter no piensa destriparles hacia dónde va la historia. “Alan tira de su propia experiencia, con los 60 recién cumplidos y lo que eso significa –apunta Robbins que también los cumple este año-. Una historia personal en una crisis existencial universal”.

Lo mismo ocurre con el resto de los temas que subyacen en el seno de esta familia, reflejo de lo que Ball define como “la América de hoy en día”. La diversidad, el racismo, la xenofobia, la discriminación por edad, género, condición social. La cultura de los bullies. Un mundo cercano y a la vez ajeno. Pero a como Hunter le gusta aclarar, no es solo una serie con un importante poso político. “También habla de una madre siempre pendiente de su familia. Demasiado pendiente, que asfixia y a la que todos critican pero que cuando están en crisis bien que acuden a ella”, reflexiona sobre un personaje que abraza sin temor y en el que se refleja.