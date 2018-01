¿Qué ver hoy en TV? | Lunes 15 de enero

14.15 / Sundance

Distrito 34: corrupción total

Q & A. EE UU, 1989 (135 minutos). Director: Sidney Lumet. Intérpretes: Nick Nolte, Timothy Hutton, Armand Assante.

Lumet retoma el espíritu de dos de sus obras mayores, Serpico y El príncipe de la ciudad, para crear un desolador retrato de la corrupción policial. Este drama apuesta por la sequedad expresiva y entrega a Nick Nolte un personaje memorable que el actor hace suyo con pasmosa naturalidad.

17.35 / Movistar DCine

Conflicto de intereses

The Gingerbread Man. EE UU, 1997 (109 minutos). Director: Robert Altman. Intérpretes: Kenneth Branagh, Robert Downey Jr., Tom Berenger.

Los bodrios tremebundos en que se convierten las adaptaciones de los best seller de John Grisham tienen dos excepciones: Legítima defensa, de Francis Ford Coppola, y esta intriga de Robert Altman que, aunque lejos de ser una obra maestra, posee un sentido del ritmo más que notable y un excelente reparto en el que sobresale el siempre infravalorado Tom Berenger.

20.55 / La 2

Imperio Argentina en ‘Imprescindibles’

Imperio Argentina, una estrella del cine y la canción en España, centra hoy Imprescindibles. El programa emite un documental que repasa su vida, en la que siempre mostró una mentalidad adelantada a su tiempo, y su carrera, en la que trabajó con los más importantes cineastas españoles. Todo ello desarrollado entre los años veinte y cincuenta, desde que llegó a España de su Buenos Aires natal hasta que se convirtió en una estrella.

22.40 / Antena 3

Segundo capítulo de ‘Apaches’

Segundo episodio de Apaches, el thriller urbano de Antena 3, cuya trama está ambientada en el Madrid de los noventa. Miguel debe conseguir un millón de pesetas para salvar a su padre, a quien sus antiguos socios han implicado en una estafa. Empeñado en vengar a su padre, Miguel pedirá ayuda a su amigo Sastre para atracar la joyería de uno de aquellos. Mientras, El Chatarrero continúa con su estrategia de seducir a Carol.

22.45 / Cuatro

‘En el punto de mira’ y la mafia del catastro

El equipo del programa En el punto de mira ofrece un nuevo reportaje que analiza la supuesta trama de corrupción en las oficinas catastrales de Canarias y Granada. Una trama que estaría urdida por funcionarios, empresarios y diferentes profesionales de ambas zonas, con el objetivo de arrebatar grandes extensiones de fincas a sus legítimos propietarios.

24.00 / TCM

Medianoche en el jardín del bien y del mal

Midnight in the Garden of Good and Evil. Estados Unidos, 1997 (149 minutos). Director: Clint Eastwood. Intérpretes: Kevin Spacey, John Cusack, Jack Thompson, Jude Law, Lady Chablis.

Clint Eastwood ambienta su historia en Savannah, ciudad del Estado norteamericano de Georgia que vive bajo el peso del pasado y afronta su declive social poblada por un grupo de personajes fantasmagóricos. Medianoche en el jardín del bien y del mal ofrece una asombrosa lección de intensidad narrativa y dominio técnico, y disecciona a sus personajes, espejos de una sociedad decadente. Eastwood absorbe al espectador en una trama judicial centrada en el proceso a un nuevo rico acusado de asesinato.