La economía que heredará Kast: una inflación controlada, pero con estrechez fiscal y desempleo alto

Los economistas Hermann González y Gabriel Ugarte creen necesario el ajuste fiscal de 6.000 millones de dólares que propuso el presidente electo, aunque difieren en el plazo que se aplicará y ven clave acelerar la inversión en el país

Cuando José Antonio Kast asuma la Presidencia de Chile el 11 de marzo de 2026 heredará una economía con claroscuros. El lado positivo estará en que recibirá un país que ha dejado atrás los desequilibrios provocados por la pandemia: una inflación inusualmente alta, déficits fiscales y de cuenta corriente abultados, y tasas de interés elevadas que llevaron a muchos chilenos a postergar decisiones de endeudamiento a la espera de mejores condiciones. Pero la otra cara de la moneda, la menos agradable, con la que se enfrentará el próximo Gobierno será un desempleo no logra bajar del 8%, un crecimiento que no supera el 3% y un persistente deterioro de las finanzas públicas.

En este panorama coinciden los economistas Hermann González, coordinador macroeconómico del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Universidad Católica (Clapes UC), y Gabriel Ugarte, investigador del Centro de Estudios Públicos (CEP), consultados por EL PAÍS. “La principal fortaleza es que tendrá orden en lo macroeconómico. Pero los problemas estarán en que tendrá un margen fiscal muy estrecho”, dice Ugarte.

Una fotografía nítida del momento lo muestra el Informe de Política Monetaria (IPoM) del Banco Central de Chile, divulgado en diciembre, donde se indica que el Producto Interno Bruto (PIB) podría cerrar en un 2,4% este año y oscilar entre el 2 y 3% en 2026; mientras que la inflación, que superó el 14% a inicios del Gobierno de Gabriel Boric, podría converger a la meta del 3% en el primer trimestre del próximo año.

Las estimaciones inyectan optimismo a una economía que se vio afectada por el estallido social, iniciado en octubre de 2019; los efectos de la pandemia y retiros de fondos de pensiones por 50.000 millones de dólares que tuvieron un impacto directo sobre los costos de la vida. Nicolás Grau, ministro de Hacienda, se siente satisfecho de “entregar una economía en mucho mejores términos” de la dejada por la última Administración de Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022), al tiempo que Mara Sedini, portavoz de la Oficina del Presidente Electo (OPE), situada en casona conocida como La Moneda chica, atribuye las estimaciones optimistas a un efecto del triunfo de Kast a pesar de que el cierre estadístico del IPoM se realizó cuatro días antes de la segunda vuelta del 14 de diciembre: “Los números hablan por sí solos, los datos de crecimiento de este Gobierno no son muy positivos, pero las expectativas para el próximo año son buenas y están asociadas con el hecho de que José Antonio Kast es el próximo presidente de Chile”.

Un día después de la victoria de Kast, el 15 de diciembre, el mercado reaccionó con entusiasmo. Mientras el IPSA, principal índice bursátil de la Bolsa de Santiago, abrió en números verdes, rozando los 10.500 puntos, para luego perder impulso; el peso chileno se apreció con fuerza ante el dólar estadounidense. El efímero efecto sobre los activos chilenos fue una señal de que muchos inversionistas observan con optimismo la agenda del republicano, cuyos ejes principales son avanzar en proyectos de ley, como uno que busca reducir el impuesto de primera categoría del 27% actual al 23% para las empresas grandes y medianas; y modificaciones administrativas de reglamentos para agilizar la inversión; generar confianza en el ámbito laboral; algunas medidas de austeridad fiscal y el recorte del gasto público por 6.000 millones de dólares en 18 meses.

Este ajuste fiscal es una promesa que en la campaña suscitó críticas de parte del presidente de Boric que durante una cadena nacional para presentar su última Ley de Presupuesto 2026, el 30 de septiembre, calificó la propuesta como “irresponsable” y pidió aclarar si iba a echar abajo beneficios sociales. Los mismos cuestionamientos sostuvo su contrincante en la segunda vuelta del 14 de diciembre, la comunista Jeannette Jara, entonces candidata de la izquierda, que en reiteradas ocasiones lo increpó sin conseguir detalles del plan.

Pero Hermann González, que fue vicepresidente del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) hasta julio, opina que un recorte de 6.000 millones de dólares será necesario durante el próximo Gobierno debido a que Chile está gastando más de los ingresos que genera anualmente. “Tenemos un déficit fiscal persistente, que está entre los dos y tres puntos del PIB al año [equivalente a entre siete y 11 mil millones de dólares]; es decir, todos los años el país está teniendo un exceso del gasto por sobre los ingresos en ese orden de magnitud. No es sostenible tener siempre esa situación. Por eso, estos 6.000 millones de dólares se hacen cargo del desvío fiscal que nos ha llevado a que la deuda pública crezca sostenidamente [hasta 42,7% del PIB y cuyo límite fijado por el propio país como ancla fiscal es del 45%]”, explica.

Gabriel Ugarte agrega que será necesario el ajuste ante lo que denomina “una mochila pesada” en materia fiscal para el Gobierno de Kast, aunque su inquietud está en la factibilidad de que sea aplicada en un plazo corto: un año y medio. Según el economista, el Presupuesto de Chile para 2026, aprobado el 26 de noviembre por el Congreso, podrían complicar la reducción del déficit estructural. “Un punto particularmente preocupante es la eventual subestimación del gasto. En ello incide, entre otros factores, la insuficiencia de las provisiones destinadas a financiar el reajuste de remuneraciones del sector público que se espera sea aprobado por el Congreso. Esto implica trasladar una carga fiscal adicional a la próxima Administración”.

Sobre los efectos de un recorte de esa magnitud, González plantea que no serían negativos si, simultáneamente o antes de ser aplicados, logra una “aceleración importante de la inversión” en el país: “Deberá dar señales claras respecto la seguridad y economía, por ejemplo. Es fundamental que se vea en el corto plazo que habrá resultados rápidos”. El presidente electo podría designar a una parte de su Gabinete en enero, según han dicho miembros de Republicanos a medios de comunicación chilenos.

Reducir la tasa de desocupación por debajo del 8% también será otro de los desafíos de Kast, sobre todo en medio de una economía que no consigue despegar por encima del 4% desde hace una década.