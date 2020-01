Pasen, escuchen y bailen

Ganas, muchas ganas de ver estos días por vez primera algunos espectáculos que aún no se habían subido a las tablas. La oferta es, por lo demás, muy rica en la semana en que los mastodontes Dream Theater regresan a la ciudad.

Lunes 27

Después de seis años de barbecho discográfico, había ganas de pillar por banda a Keane (La Riviera, 39,5€), un cuarteto británico que prescinde casi por completo de las guitarras a cambio de un instinto melódico abrumador. Su regreso, Cause and effect, es amenísimo y nos devuelve a su cantante, Tom Chaplin, en una buena forma (anímica y hasta física) como no se le recordaba, por mucho que el álbum no se haya colado en ninguna clasificación de los grandes títulos de 2019: demasiado afable, quizá, para los estándares de la crítica revirada. Eduardo Laguillo, teclista de alma mística durante tantos años a la vera de Eliseo Parra, vuela ahora por su cuenta en la Galileo Galilei (15€) con Se acabaron las mudanzas.

Concierto de Keane en Barcelona, donde actuaron la semana pasada. JORDI VIDAL (GETTY)

Martes 28

El pianista belga Wim Mertens es uno de los compositores contemporáneos de trayectoria más celebrada y, sobre todo, fértil: el recuento indica que son exactamente 717 composiciones las que ha rubricado desde su debut, una obra electrónica (For amusement only) de la que se cumplen ahora justo 40 años y que en su momento dedicó a ¡las máquinas de petacos! El Nuevo Apolo (32€) será testigo del comienzo de la gira con la que conmemora estas cuatro décadas de actividad, a menudo adscrito a la estética minimalista, y que él mismo ha extractado con una fabulosa caja de cuatro cedés, Inescapable. Tânia Oleiro (CaixaForum, 15€), nuevo exponente de esa inagotable generación de renovadoras del fado, constituye una alternativa excelente. A Dropkick Murphys les tenemos en el Palacio Vistalegre (39,5€) con su consabido rock rudo y peleón de aderezos celtas.

Miércoles 29

Hasta Portugal también nos dirige Júlio Resende (Café Central, 12€), hasta ahora centrado en su trayectoria como teclista al servicio del exquisito Salvador Sobral; ya saben, el chico de aspecto frágil y pelo en permanente conflicto con el peine que ganó Eurovisión en 2017. Resende estrena ahora en España un sabroso disco de autoría propia, Cinderella cyborg, jazz contemporáneo y un punto electrónico en la línea de Lyle Mays, el hombre que tantas veces escoltara a Pat Metheny. Los sudorosos Kitai, el cuarteto madrileño que se hizo célebre hace 15 meses por su concierto de 24 horas ininterrumpidas en la sala El Sol, regresa con su rock expeditivo a la Joy Eslava (13,5€), con The Parrots y los británicos Sports Team completando el cartel. Carla del Forno (Conde Duque, 10€) es una muy apetecible australiana asentada en Londres, desvela el pop refulgente de su segundo elepé, Look up sharp. Y Yorch, pseudónimo músical del cineasta sevillano Jorge Naranjo (el que en 2013 enamoró en el Festival de Málaga con Casting), asoma por la Costello (8€) con las canciones de fino aroma confesional del álbum Cosas preciosas y relojes económicos.

Cristina Manjón, cantante de Fuel Fandango, en el Sonorama. Ricardo Rubio (EP)

Jueves 30

A The Darkness (La Riviera 27,5€), roqueros espasmódicos y excesivos a los que les habría encantado crecer durante la generación del glam, no hay que tomárselos muy en serio (nunca redondean un disco del todo sólido, por ejemplo), pero son divertidísimos, sobre todo en directo, donde pretenden erigirse en una especie de Kiss para el siglo XXI. El rock malote y contagioso del cuarteto valenciano Los Zigarros sí que ha acabado de cuajar definitivamente con su reciente tercer disco, Apaga la radio (2019), que les ha abierto las puertas a dos noches consecutivas en el Circo Price (18€, agotado el viernes), dentro del festival Inverfest. Lo que resta de semana en el Café Central (19,5€) está en manos del pianista Moisés P. Sánchez, que a sus 40 años recién cumplidos brilla como uno de los mejores jazzistas que ha dado esta ciudad. Una escucha a su más reciente disco, There’s always madness, con resonancias de rock sinfónica, disipará cualquier duda al respecto. Y además, los fieros The Cynics en El Sol (20€) y el sexteto del teclista Joe Armon-Jones, integrante del Ezra Collective, para Clamores (16€).

Viernes 31

Ya que hablábamos antes de excesos, Dream Theater son en ese capítulo un paradigma. Su metal progresivo, que lleva reventando tímpanos sin piedad desde 1985, aspira a constituir una experiencia arrolladora entre los muros del WiZink (55€). Más refinado es el pop-soul de Matilda Blue (Cien por Cien, 10€), el proyecto solista del excelente cantautor catalán Ernest Armengol, antes en Sol Lagarto y hoy también integrante de Lax ‘n’ Busto. El murciano Neuman cierra la gira de Crashpad en Ocho y Medio (16€) justo cuando su tema Crab kiss and the final song suena sin parar en un anuncio televisivo. Las otras finalistas para poner música a esa publicidad eran de Sufjan Stevens y José González, nada menos.

Ilustración de Carmen Linares realizada por Setanta.

Sábado 1

El cantautor malagueño El Kanka empezó hace 12 años en su famoso “minipiso madrileño de 30 metros cuadrados” y hoy cumple el sueño de debutar en el WiZink (30€) ante 9.000 espectadores, un logro admirable y un prodigio del boca a boca. Los canarios Fuel Fandango llevan por dos noches consecutivas el estreno absoluto de Origen, su cuarto elepé, al Price (25€). Flamenco, electrónica y hasta África, todo en uno. Y Moonchild, entre el neo-soul y el r&b contemporáneo, recala en Clamores (18€).

Domingo 2

Vamos a acabar bien, muy bien la semana. Con Carmen Linares, acaso la cantaora más grande y venerada de la escena presente, y el estreno absoluto de sus 40 años de flamenco (Teatro Tomás y Valiente de Fuenlabrada, 8€), un espectáculo que pronto recalará en el Teatro de la Zarzuela. Conocer a esta jiennense ya medio madrileña, en lo artístico y también por su dimensión humana, es adorarla.

Sigue con nosotros la actualidad de Madrid en Facebook, en Twitter y en nuestro Patio de Vecinos en Instagram